Una avería obliga a cambiar de tren a los pasajeros de un AVE con destino Alicante
Renfe reubicó a los viajeros en otro convoy en Cuenca, lo que provocó cerca de una hora de retraso en la llegada
Un tren AVE que cubría este miércoles el trayecto Valladolid-Alicante ha sufrido una incidencia técnica en Cuenca, lo que ha obligado a detener la circulación y a reubicar a los pasajeros en otro convoy, según han confirmado fuentes de Renfe.
El tren había salido de Valladolid a las 15.50 horas con destino a Alicante. Tras la avería, los servicios del operador decidieron recolocar a los viajeros en el siguiente tren procedente de Madrid-Chamartín, un cambio que se llevó a cabo 55 minutos después. Como consecuencia, los usuarios llegarán a su destino final con cerca de una hora de retraso.
Pasajeros consultados por INFORMACIÓN explicaron que "tras unos diez minutos sin información, el maquinista comunicó por megafonía la existencia de una avería en la línea" y la necesidad de realizar un cambio de tren. La reubicación se organizó por destinos: los viajeros con parada en Albacete fueron trasladados a otro convoy, mientras que los pasajeros con destino Villena y Alicante continuaron el trayecto en el tren asignado posteriormente.
Una pasajera que viajaba en el tren ha explicado a este diario que, pese a la incertidumbre inicial, la incidencia se resolvió con relativa rapidez y destacan la sensación de seguridad durante la espera, en un contexto de refuerzo de los protocolos tras el reciente accidente de Adamuz. Por el momento, Renfe no ha precisado las causas de la avería.
