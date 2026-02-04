Este es el cáncer más letal entre los alicantinos

Un total de 4.477 alicantinos fallecieron en el año 2024 a causa de un cáncer, de ellos 2.637 fueron hombres y 1.840 mujeres. Son los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que de momento no ha ofrecido el avance de 2025. Se da la circunstancia de que es una cantidad de decesos menor a la del ejercicio de 2023, cuando perdieron la vida a casa de un tumor 4.529 personas en la provincia, de ellas 2.680 hombres y 1.849 mujeres.

En general, la letalidad de los carcinomas principales fue menor en ese ejercicio que en el inmediatamente anterior, salvo en tráquea, bronquios y pulmón, que costó la vida en 2023 a 874 personas frente a las 922 de 2024. Un incremento de muertes que los expertos, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, relacionan con el tabaco.

Además, en mujeres es el cáncer más mortífero, por encima del tumor de mama, con 310 casos frente a 268 (año 2024) en la provincia de Alicante, confirmándose la tendencia que ya se apuntaba en la provincia en 2023, cuando murieron 266 alicantinas por cáncer de pecho y 279 por los relacionados con el pulmón. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón vincula directamente este “sorpasso” al aumento del consumo de tabaco entre mujeres en décadas pasadas.

"Este dato debería sacudir conciencias. El cáncer de pulmón en mujeres no es una fatalidad biológica, es la consecuencia directa de políticas insuficientes frente al tabaquismo”, subraya Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

La Sociedad de Oncología afirma que el tabaco es responsable de alrededor del 30% de los casos de cáncer y de más del 22 % de las muertes por esta enfermedad

Alarma

La realidad es que la mortalidad por cáncer de pulmón supera a la de mama en mujeres: un punto de inflexión alarmante que se produce en toda España por primera vez desde que se elaboran estadísticas.

En 2024, según los datos provisionales del INE, se registraron 23.239 muertes por cáncer de bronquios y pulmón en el país, de las cuales 6.679 correspondieron a mujeres, lo que supone un incremento interanual del 7% en la mortalidad femenina.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, Nofumadores.org alerta de que el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo evitable de cáncer y reclama la aprobación definitiva de la Ley Antitabaco que proteja a la población frente a una industria que continúa captando nuevos consumidores, especialmente jóvenes, a través de productos adictivos como los vapeadores.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el tabaco es responsable de alrededor del 30% de los casos de cáncer y de más del 22 % de las muertes por esta enfermedad, siendo el principal factor de riesgo prevenible.

En el caso del cáncer de pulmón, entre el 80% y el 90% de los casos se dan en fumadores o exfumadores, según la Asociación Española Contra el Cáncer. “Hablar de cáncer es hablar de tabaco. No de forma abstracta, sino con datos, nombres y responsabilidades. Cada retraso legislativo se traduce en diagnósticos evitables y muertes que no deberían producirse”, afirma Fernández Megina.

Día Mundial sin Tabaco en Alicante / Jose Navarro

Salvar vidas

Dejar de fumar salva vidas, incluso tras un diagnóstico de cáncer, asegura esta portavoz. La evidencia científica es clara: dejar de fumar en cualquier fase del tratamiento oncológico reduce la mortalidad hasta un 30% y mejora la eficacia de terapias como la quimioterapia, la radioterapia o la inmunoterapia, según la Sociedad de Oncología Médica.

Sin embargo, solo un 17% de los pacientes oncológicos recibe ayuda activa para dejar de fumar, una carencia que Nofumadores.org considera inaceptable desde el punto de vista sanitario y ético.

Los expertos afirman que dejar de fumar en cualquier fase del tratamiento oncológico reduce la mortalidad hasta un 30%

Nuevas formas de tabaquismo

Nofumadores.org advierte además del impacto de los nuevos productos de nicotina, especialmente el vapeo, que se ha convertido en la principal puerta de entrada al tabaquismo entre adolescentes y jóvenes. Según múltiples estudios aquellos jóvenes que se inician en el consumo de nicotina tienen hasta tres veces más de posibilidades de terminar consumiendo tabaco.

Un estudio de la Universidad de Ohio State revela que las personas que combinan el consumo de cigarrillos tradicionales con vapeadores (los llamados fumadores duales) tienen hasta 40 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que quienes no fuman.

Los investigadores apuntan a que los líquidos del vaper pueden actuar como acelerantes tumorales, agravando el daño del tabaco convencional. En España, según datos de la Universitat Oberta de Catalunya, 9 de cada 10 usuarios de cigarrillos electrónicos también fuma tabaco, lo que desmiente el relato de la industria sobre el vapeo como herramienta para dejar de fumar.

Otros cánceres

Otros tumores con alta letalidad son el de colon y recto, con 583 fallecidos en la provincia en 2024 frente a 622 del año anterior; páncreas, con 310 fallecidos en la provincia en 2024 frente a 322 el año anterior; próstata con 227 (el año anterior 226); e hígado, con 208 (207 el año anterior).