Choque entre el Consejo de la Juventud de Alicante y Vox por el recorte de la subvención del Ayuntamiento

El Consejo de la Juventud de Alicante (CJA) carga contra Vox por acordar con el PP el recorte de la subvención que el Ayuntamiento concede cada año a este órgano, mientras los ultras lo catalogan como "un conglomerado de asociaciones" vinculadas a formaciones políticas.

Los presupuestos municipales aprobados por el gobierno de Luis Barcala con el apoyo de los de Abascal para este 2026 recogen una disminución de la ayuda que el CJA recibe del Ayuntamiento, pasando de 18.000 a 6.000 euros. Lo que ha generado gran revuelo en la directiva del consejo. Por ello, su presidente, Ricardo Villanueva, ha convocado una asamblea para el 8 de febrero para abordar las "promesas vacías" del ejecutivo municipal, "como la de tener un edificio de la juventud [el ansiado Centro 14] que al final no ha sido de la juventud", al instalar en él otras dependencias municipales.

"Como presidente del consejo he llegado a un límite que quería compartirles: el presupuesto del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Alicante ha disminuido y no se nos ha dado una explicación", señala Villanueva en un comunicado. "Algunos dicen que es porque nuestro dinero va a asociaciones juveniles políticas de un lado, hablando claramente de la ignorancia de muchos sobre lo que es el Consejo".

En este sentido, ha defendido que el CJA "tiene actualmente asociaciones de variada índole", y que se trata de priorizar a los colectivos no políticos, "consiguiendo gracias a ello distintas actividades que recuerdan la variedad de asociaciones de la ciudad". A su vez, manifiesta el presidente del CJA, "por el consejo han pasado jóvenes de varios partidos políticos donde se les ha dado a todos la misma voz, desde Esquerra Unida hasta gente de Vox", porque se trata de un órgano "para los jóvenes y no para los partidos".

Vox carga contra el consejo

Una visión que no comparte la formación de ultraderecha, socia presupuestaria del gobierno de Luis Barcala, que considera el CJA "un organismo asociativo de carácter privado que no puede erigirse como representante de la juventud alicantina, pues se trata de un conglomerado de asociaciones que, en todo caso, representará única y exclusivamente a los asociados de las mismas".

Respecto al recorte presupuestario, los de Abascal indican que el importe reducido del convenio "ha pasado a la partida para ayudas al alquiler, siendo la vivienda una de las grandes preocupaciones de los jóvenes alicantinos". Por lo que, si el CJA rechaza ese cambio contable, Vox entiende que "no comparte ni defienden" la necesidad de la población más joven de "emanciparse y obtener ayudas para acceder a su primera vivienda".

En cuanto a la composición del consejo, Vox sostiene que, una vez analizadas las asociaciones que lo integran, "es evidente que tienen un fuerte componente político", ya que entre ellas se incluyen Acció Cultural del País Valenciá; Aldarull; Aposta Jove-UGT; Cooperación Internacional ONG; Som Joves Iniciativa Compromís; Joves d'Esquerra Unida; Joves PV-Compromís; Joves Socialistes d'Alacant; Nuevas Generaciones de Alicante (PP); Amnistía Internacional; Diversitat; Ecologistes en Acció; y Alicante Entiende.

Al mismo tiempo, Vox niega haber participado a través de ninguna asociación en el Consejo de la Juventud de Alicante, por lo que tildan de "manifiestamente falsas" las acusaciones del actual presidente del CJA.