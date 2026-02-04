Continúan las colas de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización extraordinaria

Ni siquiera la lluvia ha desanimado a los inmigrantes argelinos que necesitan realizar trámites en el Consulado de Argelia en Alicante para poder acogerse a la regularización extraordinaria de extranjeros en España que pretende poner en marcha el Gobierno el próximo mes de abril. Las colas se han vuelto a repetir este miércoles en la calle Pintor Velázquez, pero mucho más ordenadas que ayer martes, cuando la Policía Nacional tuvo que intervenir para disolver la aglomeración de varios cientos de personas en la puerta del consulado.

Una decena de policías nacionales están desplegados día y noche en la calle donde se encuentra el consulado con el fin de garantizar el orden público. Los accesos al tramo de la calle donde se registran las colas de inmigrantes argelinos han sido cortados por vallas y la Policía Nacional filtra la entrada de las personas.

Por uno de los extremos acceden los argelinos que ya disponen de cita para ser atendidos por los trámites de la futura regularización, mientras que por el otro lado entran los que pretenden obtener cita o quieren entrar al consulado para renovar pasaportes u otros trámites.

El operativo policial de Alicante se ha cubierto con refuerzos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Elche y Benidorm. Asimismo, el Consulado de Argelia ha puesto también en la puerta de acceso a dos vigilantes de una empresa de seguridad privada.

Persisten las colas en el Consulado de Argelia de Alicante / Pilar Cortés

Certificado de antecedentes

La gran mayoría de los inmigrantes acude al Consulado de Argelia con el fin de firmar un poder que permita a sus familiares solicitar en el país argelino el certificado de antecedentes penales que exigirá el Gobierno en el proceso de regularización. Una de las personas que estaba en la cola ha señalado a este diario que este trámite tarda tiempo porque en Argelia también se están registrando colas en los consulados de España en el país argelino, donde tienen que sellar los certificados de antecedentes penales que obtengan de su país.

La jurisdicción del Consulado de Argelia en Alicante abarca la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla, de ahí que se espera que las colas de personas se repitan en los próximos días e incluso semanas.

Tofik es un ciudadano argelino que ha viajado desde un municipio de Sevilla para realizar el trámite consular para obtener el certificado de antecedentes penales. Viajó ayer en coche desde Sevilla con un amigo que le cobró 120 euros por el trayecto y tras conseguir una cita estaba esta mañana en la cola esperando ser atendido. Llegó a España hace un año y realiza trabajos en el campo, pero señala que "sin papeles te pagan menos y necesito estar regularizado para trabajar". Varios familiares suyos viven en Francia, pero a Tofik le gusta vivir en la provincia de Sevilla "por la gente y el clima".

Otro compatriota que reside en un municipio de la provincia de Alicante junto a su mujer y un hijo lleva cuatro años en España y espera conseguir la regularización para poder trabajar en condiciones. Tanto Tofik como este ciudadano argelino de poco más de 50 años coinciden en elogiar la regularización anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que no escatiman elogios por aprobar este proceso extraordinario. "Es una buena noticia", afirman.