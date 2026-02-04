Diana Morant afirma que 90.000 mujeres no fueron invitadas al cribado de cáncer de mama en la Comunidad en 2025

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha denunciado que más de 90.000 mujeres de la Comunidad Valenciana no fueron citadas por la Conselleria de Sanidad el año pasado para someterse al cribado del cáncer de mama, lo que implica, según ha advertido, "poner en peligro su vida".

Así lo ha afirmado este miércoles, Día Mundial contra el Cáncer, en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con representantes de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación las Triples, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y el Club de Dragón Boat Marina Valencia, integrado por mujeres supervivientes de cáncer.

Acompañada por la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, Morant ha destacado que la sociedad reclama de las administraciones que hagan más e inviertan más en investigación, porque "sabe que la investigación es la gran esperanza contra todas las enfermedades, también contra el cáncer".

Calumnias

Por otro lado, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales por atentado contra el honor, calumnias e injurias, contra Morant tras conocer unas declaraciones en las que la también secretaria general del PSPV ha reprochado al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que sostenga "a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana".

Gómez ha asegurado que acepta la crítica política, pero considera "inadmisible que una ministra del gobierno mienta y difame sin ningún tipo de pudor ni consecuencia", según han informado fuentes de su departamento. "Si tiene alguna prueba de lo que está diciendo, que vaya al juzgado. Como no la tiene, voy a ir yo", ha alertado.

Investigación

Volviendo a Morant, esta ha destacado que el Gobierno de España está "invirtiendo más que nunca en general para la investigación y muy concretamente para la investigación y la lucha contra el cáncer a través de la ciencia".

En concreto, ha precisado que en los siete años que lleva gobernando Pedro Sánchez se han invertido "más de 1.100 millones y hay más de 3.000 proyectos en marcha" que pueden acabar traduciéndose "en mejores mecanismos, aparatos y equipamientos para el diagnóstico", pero también "en mejores tratamientos" y en una mejor política de prevención.

Morant ha mostrado "toda la solidaridad" del Gobierno con las personas que sufren a día de hoy una enfermedad de cáncer, pero también todo el "compromiso con el sistema científico" de la mano de "esa inversión que hacemos de los impuestos de la ciudadanía".

También se ha referido a la Generalitat, como competente en el servicio y la asistencia sanitaria pública, para denunciar que el año pasado "hubo 90.000 mujeres que no fueron llamadas" al cribado del cáncer de mama.

"Si no hacemos caso de la ciencia, si nos saltamos esta parte, estamos poniendo en peligro la vida de las mujeres", ha advertido, y ha vinculado esa falta de cribados a "la privatización que se está haciendo en muchos hospitales y centros de salud y áreas de salud" de la Comunidad.

Matías Segarra

Invertir más

"Como ministra de Ciencia me comprometo a seguir invirtiendo más", ha dicho, pero ha lamentado que la apuesta del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sean "los recortes" y "sostener a un conseller" de Sanidad, Marciano Gómez, "que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública". Palabras que ha provocado el anuncio de Gómez de acciones legales.

Preguntada por los 30 millones que ha reclamado Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para curar el cáncer de páncreas, Morant ha destacado que el equipo de Barbacid ha recibido 1,4 millones de euros de financiación pública en el último año y más de diez millones en los últimos siete.

Asimismo, ha indicado que todo lo que es la experimentación de esos resultados científicos se hace en los hospitales públicos, y el Ministerio y Gobierno de España, están "acompañando al grupo de Mariano Barbacid en los siguientes pasos, ayudándole y coordinando, si hace falta, con la Comunidad Autónoma o con el hospital en que decida hacer" los ensayos clínicos.

"Creo que el señor Barbacid todavía no tiene terminado el ensayo preclínico", ha dicho, y ha apuntado que una vez lo tenga, en España hay grandes hospitales donde poder hacer estos ensayos, y está segura de que "va a tener la cobertura que merece este descubrimiento".