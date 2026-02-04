Otro día sin educación física en un instituto de Alicante por el mal estado del gimnasio

Ni cuando hay viento, ni cuando hay lluvia. Alumnos del instituto Cabo de la Huerta de Alicante han vuelto a quedarse este miércoles sin poder hacer Educación Física por la falta de espacio y el deterioro del gimnasio. El panorama ha generado malestar y ha vuelto a provocar que estudiantes y profesores protesten en el centro educativo.

Una pancarta con el mensaje "gimnasio nuevo ya" ha sido sujetada por la comunidad educativa, que ha denunciado, como ya hizo la pasada semana, que los espacios deportivos del IES son "indignos" y que carecen de las condiciones mínimas de seguridad, además de que están saturados.

La plataforma Por un Espacio Digno para Aprender, formada por las diez asociaciones de padres y madres de los institutos y colegios de la playa de San Juan, Cabo de la Huerta y Albufereta, así como docentes y alumnado, ha advertido de que el instituto tiene cerca de 800 alumnos cuando debería tener 450, por lo que carece de espacios para todos y que debido al exceso de alumnado. Además, señaló que en algunas horas hay hasta 120 personas recibiendo Educación Física, lo que imposibilita que puedan utilizar todos el gimnasio. También denunciaron que ha habido caída de azulejos en el vestuario y otros daños, que han sido denunciados en redes sociales por algunos estudiantes.

El estado de uno de los baños del gimnasio del instituto alicantino / INF

De hecho, docentes aseguraron que la cancelación de clases durante el curso es casi una constante cuando no acompañan las condiciones meteorológicas.

Una ampliación sin plazos

Desde la plataforma de familias se han sumado a la reivindicación para que la renovación del IES Cabo de la Huerta se haga cuanto antes, «pero que no sirva para ampliar el centro, sino para mejorar la calidad de sus instalaciones", señalaron. Para dar cabida al exceso de alumnado, lo que reivindican es un nuevo instituto en la zona, no un macroinstituto de casi mil alumnos en una parcela tan reducida.

Y es que justo hace un año, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Se trata del Jaime II, San Blas y Cabo Huertas, Las Lomas y Virgen del Remedio. Desde la Administración autonómica explicaron que había salido a licitación la redacción del proyecto de adecuación y ampliación del IES Las Lomas, y que ya están preparándose las licitaciones para los IES Jaime II, San Blas y Cabo Huertas, que iban a salir en los próximos meses sin que se supiera ningún avance más. No se dieron tampoco plazos sobre cuándo se materializarían esas mejoras.

Lo que sí que dijeron desde la Administración autonómica es que las obras permitirán incrementar las plazas y rebajar las tensiones de escolarización que puedan surgir.

Noticias relacionadas

Desde Compromís, en boca de su portavoz de Educación en las Cortes, Gerard Fullana, advirtieron hace unas semanas que "los anuncios realizados hasta ahora sobre nuevas construcciones de centros educativos son un brindis al sol, ya que en dos años y medio la ejecución es exactamente del 0%".