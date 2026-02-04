Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta viviendas protegidasExpedientes Les NausExpresidente ampa MaristasTemporal LeonardoEl Riscal hace 50 añosMusk insulta a SánchezProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Educación

Otro día sin educación física en un instituto de Alicante por el mal estado del gimnasio

Alumnos y profesores del IES Cabo de la Huerta vuelven a protestar por la falta de un espacio seguro y digno para hacer deporte cuando hay temporal

AEMET prevé lluvias generalizadas y ambiente frío en Alicante este miércoles

AEMET prevé lluvias generalizadas y ambiente frío en Alicante este miércoles

INFORMACIÓNTV

A. Fajardo

A. Fajardo

Ni cuando hay viento, ni cuando hay lluvia. Alumnos del instituto Cabo de la Huerta de Alicante han vuelto a quedarse este miércoles sin poder hacer Educación Física por la falta de espacio y el deterioro del gimnasio. El panorama ha generado malestar y ha vuelto a provocar que estudiantes y profesores protesten en el centro educativo.

Una pancarta con el mensaje "gimnasio nuevo ya" ha sido sujetada por la comunidad educativa, que ha denunciado, como ya hizo la pasada semana, que los espacios deportivos del IES son "indignos" y que carecen de las condiciones mínimas de seguridad, además de que están saturados.

La plataforma Por un Espacio Digno para Aprender, formada por las diez asociaciones de padres y madres de los institutos y colegios de la playa de San Juan, Cabo de la Huerta y Albufereta, así como docentes y alumnado, ha advertido de que el instituto tiene cerca de 800 alumnos cuando debería tener 450, por lo que carece de espacios para todos y que debido al exceso de alumnado. Además, señaló que en algunas horas hay hasta 120 personas recibiendo Educación Física, lo que imposibilita que puedan utilizar todos el gimnasio. También denunciaron que ha habido caída de azulejos en el vestuario y otros daños, que han sido denunciados en redes sociales por algunos estudiantes.

El estado de uno de los baños del gimnasio del instituto alicantino

El estado de uno de los baños del gimnasio del instituto alicantino / INF

De hecho, docentes aseguraron que la cancelación de clases durante el curso es casi una constante cuando no acompañan las condiciones meteorológicas.

Una ampliación sin plazos

Desde la plataforma de familias se han sumado a la reivindicación para que la renovación del IES Cabo de la Huerta se haga cuanto antes, «pero que no sirva para ampliar el centro, sino para mejorar la calidad de sus instalaciones", señalaron. Para dar cabida al exceso de alumnado, lo que reivindican es un nuevo instituto en la zona, no un macroinstituto de casi mil alumnos en una parcela tan reducida.

Y es que justo hace un año, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Se trata del Jaime II, San Blas y Cabo Huertas, Las Lomas y Virgen del Remedio. Desde la Administración autonómica explicaron que había salido a licitación la redacción del proyecto de adecuación y ampliación del IES Las Lomas, y que ya están preparándose las licitaciones para los IES Jaime II, San Blas y Cabo Huertas, que iban a salir en los próximos meses sin que se supiera ningún avance más. No se dieron tampoco plazos sobre cuándo se materializarían esas mejoras.

Lo que sí que dijeron desde la Administración autonómica es que las obras permitirán incrementar las plazas y rebajar las tensiones de escolarización que puedan surgir.

Noticias relacionadas

Desde Compromís, en boca de su portavoz de Educación en las Cortes, Gerard Fullana, advirtieron hace unas semanas que "los anuncios realizados hasta ahora sobre nuevas construcciones de centros educativos son un brindis al sol, ya que en dos años y medio la ejecución es exactamente del 0%".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  3. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  4. Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
  5. Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
  6. Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
  7. Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
  8. La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat

Otro día sin educación física en un instituto de Alicante por el mal estado del gimnasio

Otro día sin educación física en un instituto de Alicante por el mal estado del gimnasio

Una esperanza en Alicante para los niños saharauis lejos del desierto

Una esperanza en Alicante para los niños saharauis lejos del desierto

Más de 800 profesores de Alicante están sin cobrar por su trabajo en los tribunales de oposición de 2024 y 2025

Más de 800 profesores de Alicante están sin cobrar por su trabajo en los tribunales de oposición de 2024 y 2025

Vivienda creará un órgano colegiado para evitar que un único funcionario valide los requisitos para acceder a pisos protegidos

Vivienda creará un órgano colegiado para evitar que un único funcionario valide los requisitos para acceder a pisos protegidos

La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

Continúan las colas de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización extraordinaria

Continúan las colas de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización extraordinaria

El Hospital de Alicante usa la inteligencia artificial para planificar la extirpación de tumores renales complejos con cirugía robótica

El Hospital de Alicante usa la inteligencia artificial para planificar la extirpación de tumores renales complejos con cirugía robótica

Los veterinarios de la Comunidad Valenciana recuperan su Academia de Ciencias

Los veterinarios de la Comunidad Valenciana recuperan su Academia de Ciencias
Tracking Pixel Contents