Educación cita a los sindicatos para empezar a negociar la subida salarial a los profesores

La presión de los sindicatos de la enseñanza pública ha forzado a la Conselleria de Educación a convocar una reunión para abordar la mejora de las condiciones salariales y laborales a los profesores. Será este viernes, 6 de febrero.

STEPV, CSIF, CCOO y UGT propondrán en la reunión con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, un calendario de negociación compacto de los temas que forman parte de la plataforma, comenzando en primer lugar por la negociación del incremento del sueldo exigido, una negociación que se propondrá iniciar este mismo mes de febrero. Los docentes quieren dejar de estar entre los peor pagados del país y plantean una subida de unos 500 euros al mes.

De este modo, los sindicatos pretenden evitar que el calendario se dilate en el tiempo, de manera que todos los temas se negocien en breve para garantizar que los posibles acuerdos y medidas que deban implementarse se apliquen lo antes posible.

Además de los incrementos salariales, se reclaman medidas para reducir la burocracia y las ratios, mejorar las infraestructuras, revertir los recortes en las plantillas docentes y mejorar la presencia del valenciano en la enseñanza.

Los docentes se echan a la calle en Alicante "por una educación pública de calidad" y salarios dignos / RAFA ARJONES

Inspectores, concertada y Religión

Los inspectores educativos, los docentes de la concertada y los de Religión ya han logrado, por su parte, arrancar compromisos de Educación en materia de condiciones laborales y salariales, lo que ha acentuado las reivindicaciones del profesorado de la enseñanza pública y la amenaza de una nueva manifestación, acompañada de otra huelga educativa.

La Conselleria de Educación acaba de acordar la equiparación de las condiciones laborales del profesorado que imparta Religión con las del resto del personal docente del sistema público de la Comunidad. De este modo, alrededor de 1.136 docentes van a pasar a contar con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente público, con la correspondiente equiparación en materia de retribuciones, permisos y licencias, en condiciones de igualdad con el conjunto del profesorado del sistema educativo valenciano.

Sentada de los sindicatos en la Dirección Territorial de Alicante. / INFORMACIÓN

Recientemente, también la conselleria ha acordado con los inspectores educativos que supervisan los centros de la Comunidad Valenciana cobren más por ejercer sus funciones. La Generalitat ha saldado la deuda pendiente con este colectivo de profesionales, que en el último año ha intensificado la presión, con el fin de homologarlos con otras inspecciones educativas del ámbito estatal y autonómico y "de reconocer la especial responsabilidad, complejidad y alcance de sus funciones".

La medida, que supondrá percibir entre 70 y 80 euros más al mes netos, para este colectivo es mucho más que una una cuestión económica, si no de reconocimiento profesional y de equiparación con otros servicios, tal y como han venido advirtiendo.

Al mismo tiempo, Carmen Ortí ha anunciado que, a partir de febrero, abonará la deuda pendiente al sector de docentes de la concertada, que está formado por entre 4.500 y 5.000 profesores en la provincia de Alicante y por alrededor de 16.000 en la Comunidad. También subirá un 3 % los fondos para gastos de funcionamiento en los centros privados sostenidos con fondos públicos.