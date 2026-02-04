Una esperanza en Alicante para los niños saharauis lejos del desierto

Vienen de campamentos de refugiados que están a 50 grados y para muchos ver el agua correr por un simple grifo es casi un milagro. Con la llegada del nuevo año, la solidaridad vuelve a llamar a las puertas de la provincia de Alicante. El programa Vacaciones en Paz inicia de nuevo la búsqueda de familias dispuestas a acoger este verano a niños y niñas saharauis de entre 10 y 12 años, que viven durante todo el año en Tinduf, en pleno desierto argelino, donde las temperaturas extremas y la escasez marcan el día a día. El año pasado, medio centenar fueron acogidos por familias de la provincia.

"Durante los meses de julio y agosto, estos menores tienen la oportunidad de alejarse de una realidad especialmente dura y pasar el verano en un entorno seguro, con una alimentación adecuada, revisiones médicas y, sobre todo, el calor de un hogar. Para muchos de ellos, Vacaciones en Paz es mucho más que un viaje: es la posibilidad de vivir unas semanas de normalidad, de jugar, descansar y sentirse cuidados", explica Javier Quesada, coordinador del programa en Alicante.

La experiencia de acoger a un niño saharaui en Alicante: "Bachir es uno más de la familia" / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Este proyecto solidario, que se desarrolla en España desde hace más de treinta años, se sostiene en la provincia gracias al trabajo constante de asociaciones repartidas por todo el territorio y, especialmente, al compromiso de las familias de acogida. Su participación es imprescindible para que el programa salga adelante. Por ello, desde la organización recuerdan que el plazo para incorporar nuevas familias finaliza el próximo 20 de febrero, e invitan a todas las personas interesadas a informarse y dar el paso.

Respaldo

Más allá de los beneficios inmediatos para los niños y niñas saharauis, este proyecto mantiene viva la conciencia social sobre la situación de un pueblo que lleva casi cincuenta años viviendo en el exilio. Una iniciativa que se apoya, año tras año, en la solidaridad y el compromiso de la ciudadanía alicantina para seguir ofreciendo esperanza, cuidado y futuro, al menos durante un verano.

El Ayuntamiento de Elche, en un acto para recibir a los menores llegados el pasado verano / Áxel Álvarez

El programa cuenta también con el respaldo económico de instituciones públicas y entidades privadas. La Diputación de Alicante, ayuntamientos como los de Elche y Villajoyosa, asociaciones solidarias y empresas comprometidas socialmente, como Pikolinos, contribuyen a hacer posible tanto la llegada de los menores a la provincia como el envío de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados.

Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden contactar con la organización a través del correo electrónico alicantevacacionesenpaz@gmail.com, así como mediante las redes sociales Instagram (@saharalicante_coordinadora) y Facebook (Sáhara Alicante Coordinadora), o acercarse a cualquiera de las asociaciones que forman parte del programa en la provincia.