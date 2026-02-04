Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta viviendas protegidasExpedientes Les NausExpresidente ampa MaristasTemporal LeonardoEl Riscal hace 50 añosMusk insulta a SánchezProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Una esperanza en Alicante para los niños saharauis lejos del desierto

El programa Vacaciones en Paz ha iniciado la búsqueda de familias para acoger a refugiados de entre 10 y 12 años durante los meses de verano

La experiencia de acoger a un niño saharaui en Alicante: "Bachir es uno más de la familia"

La experiencia de acoger a un niño saharaui en Alicante: "Bachir es uno más de la familia"

La experiencia de acoger a un niño saharaui en Alicante: "Bachir es uno más de la familia" / Áxel Álvarez

A. Fajardo

A. Fajardo

Vienen de campamentos de refugiados que están a 50 grados y para muchos ver el agua correr por un simple grifo es casi un milagro. Con la llegada del nuevo año, la solidaridad vuelve a llamar a las puertas de la provincia de Alicante. El programa Vacaciones en Paz inicia de nuevo la búsqueda de familias dispuestas a acoger este verano a niños y niñas saharauis de entre 10 y 12 años, que viven durante todo el año en Tinduf, en pleno desierto argelino, donde las temperaturas extremas y la escasez marcan el día a día. El año pasado, medio centenar fueron acogidos por familias de la provincia.

"Durante los meses de julio y agosto, estos menores tienen la oportunidad de alejarse de una realidad especialmente dura y pasar el verano en un entorno seguro, con una alimentación adecuada, revisiones médicas y, sobre todo, el calor de un hogar. Para muchos de ellos, Vacaciones en Paz es mucho más que un viaje: es la posibilidad de vivir unas semanas de normalidad, de jugar, descansar y sentirse cuidados", explica Javier Quesada, coordinador del programa en Alicante.

La experiencia de acoger a un niño saharaui en Alicante: &quot;Bachir es uno más de la familia&quot;

La experiencia de acoger a un niño saharaui en Alicante: "Bachir es uno más de la familia" / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Este proyecto solidario, que se desarrolla en España desde hace más de treinta años, se sostiene en la provincia gracias al trabajo constante de asociaciones repartidas por todo el territorio y, especialmente, al compromiso de las familias de acogida. Su participación es imprescindible para que el programa salga adelante. Por ello, desde la organización recuerdan que el plazo para incorporar nuevas familias finaliza el próximo 20 de febrero, e invitan a todas las personas interesadas a informarse y dar el paso.

Respaldo

Más allá de los beneficios inmediatos para los niños y niñas saharauis, este proyecto mantiene viva la conciencia social sobre la situación de un pueblo que lleva casi cincuenta años viviendo en el exilio. Una iniciativa que se apoya, año tras año, en la solidaridad y el compromiso de la ciudadanía alicantina para seguir ofreciendo esperanza, cuidado y futuro, al menos durante un verano.

El Ayuntamiento de Elche ofreció el miércoles un acto para recibir a los menores llegados este verano

El Ayuntamiento de Elche, en un acto para recibir a los menores llegados el pasado verano / Áxel Álvarez

El programa cuenta también con el respaldo económico de instituciones públicas y entidades privadas. La Diputación de Alicante, ayuntamientos como los de Elche y Villajoyosa, asociaciones solidarias y empresas comprometidas socialmente, como Pikolinos, contribuyen a hacer posible tanto la llegada de los menores a la provincia como el envío de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden contactar con la organización a través del correo electrónico alicantevacacionesenpaz@gmail.com, así como mediante las redes sociales Instagram (@saharalicante_coordinadora) y Facebook (Sáhara Alicante Coordinadora), o acercarse a cualquiera de las asociaciones que forman parte del programa en la provincia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  3. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  4. Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
  5. Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
  6. Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
  7. Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
  8. La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat

Una esperanza para los niños saharauis lejos del desierto

Una esperanza para los niños saharauis lejos del desierto

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

Educació cita els sindicats per a començar a negociar la pujada salarial als professors

Educació cita els sindicats per a començar a negociar la pujada salarial als professors

Cómo prevenir el cáncer de pulmón, piel y mama en la población joven

Cómo prevenir el cáncer de pulmón, piel y mama en la población joven

¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer en adultos jóvenes?

¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer en adultos jóvenes?

Estos son los barrios más caros y más baratos para comprar casa en Alicante y Elche

Estos son los barrios más caros y más baratos para comprar casa en Alicante y Elche

La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante

La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante

Educación cita a los sindicatos para empezar a negociar la subida salarial a los profesores

Educación cita a los sindicatos para empezar a negociar la subida salarial a los profesores
Tracking Pixel Contents