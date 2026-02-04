Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres mil familias de Alicante solicitan la ayuda para gafas y lentes destinadas a menores de 16 años

Un total de 931 ópticas de la Comunidad Valenciana y 1.955 ópticos-optometristas se han adherido al plan VEO

Tres mil familias de Alicante solicitan la ayuda para gafas y lentes destinadas a menores de 16 años

Mónica García celebra la puesta en marcha del 'Plan Veo' para el acceso de menores a gafas y lentillas

Mónica García celebra la puesta en marcha del 'Plan Veo' para el acceso de menores a gafas y lentillas / Europa Press

J. Hernández

J. Hernández

El programa de ayudas a la infancia impulsado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) para la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto, ha recibido más de 75.000 solicitudes desde su puesta en marcha, el pasado 16 de diciembre, en todo el país. De los expedientes recibidos, se han probado 68.800 y el resto están en fase de validación.

Del total de solicitudes, 8.055 corresponden a familias de la Comunidad Valenciana (3.004 en la provincia de Alicante, 931 en la de Castellón y 4.120 en la de Valencia).

Para facilitar el acceso a estas ayudas, 931 ópticas de la Comunidad (359 en Alicante, 84 en Castellón y 488 en Valencia) y 1.955 ópticos-optometristas se han adherido por el momento a esta iniciativa.



Nuevo robo en una óptica de Torrevieja: se llevan casi 300 gafas

Nuevo robo en una óptica de Torrevieja: se llevan casi 300 gafas / INFORMACIÓN

Beneficiarios por edades

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el 56,1% de las solicitantes son niñas y el 43,9% niños. 

Los principales beneficiarios corresponden al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9 por ciento), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6 por ciento) y por menores de 5 años (4,5 por ciento).

Más ayudas para gafas

El 87,05% de las ayudas son para gafas, mientras que el 15,17% son para lentes de contacto

Por otro lado, los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9 por ciento), la miopía (31,1 por ciento) y la hipermetropía (24,6 por ciento).

Oftalmólogos

Cabe destacar, que el 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por ópticos-optometristas, el 15,3% por departamentos de oftalmología del sistema sanitario público; y el 10,3%, por oftalmólogos privados.

