Sanidad
Tres mil familias de Alicante solicitan la ayuda para gafas y lentes destinadas a menores de 16 años
Un total de 931 ópticas de la Comunidad Valenciana y 1.955 ópticos-optometristas se han adherido al plan VEO
El programa de ayudas a la infancia impulsado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) para la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto, ha recibido más de 75.000 solicitudes desde su puesta en marcha, el pasado 16 de diciembre, en todo el país. De los expedientes recibidos, se han probado 68.800 y el resto están en fase de validación.
Del total de solicitudes, 8.055 corresponden a familias de la Comunidad Valenciana (3.004 en la provincia de Alicante, 931 en la de Castellón y 4.120 en la de Valencia).
Para facilitar el acceso a estas ayudas, 931 ópticas de la Comunidad (359 en Alicante, 84 en Castellón y 488 en Valencia) y 1.955 ópticos-optometristas se han adherido por el momento a esta iniciativa.
Beneficiarios por edades
Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el 56,1% de las solicitantes son niñas y el 43,9% niños.
Los principales beneficiarios corresponden al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9 por ciento), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6 por ciento) y por menores de 5 años (4,5 por ciento).
Más ayudas para gafas
El 87,05% de las ayudas son para gafas, mientras que el 15,17% son para lentes de contacto
Por otro lado, los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9 por ciento), la miopía (31,1 por ciento) y la hipermetropía (24,6 por ciento).
Oftalmólogos
Cabe destacar, que el 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por ópticos-optometristas, el 15,3% por departamentos de oftalmología del sistema sanitario público; y el 10,3%, por oftalmólogos privados.
