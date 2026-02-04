El Hospital de Alicante usa la inteligencia artificial para planificar la extirpación de tumores renales complejos con cirugía robótica

Los cirujanos del Hospital Doctor Balmis de Alicante que operan tumores renales complejos utilizan modelos tridimensionales personalizados generados a partir de las pruebas de imagen de los pacientes y apoyados en inteligencia artificial para planificar las intervenciones que realizan con cirugía robótica.

Así lo ha explicado el jefe de Urología del principal centro hospitalario de la provincia, el doctor Enrique Herrero. En tumores renales, el objetivo siempre que sea posible es realizar cirugía conservadora, extirpando únicamente el tumor y preservando el máximo tejido sano, ha señalado.

Por ello, los preparativos son fundamentales. “Antes de la operación podemos estudiar el riñón en 3D, ver exactamente por dónde pasan los vasos, hasta dónde llega el tumor y qué parte podemos respetar. Eso mejora muchísimo la seguridad y la eficacia de la cirugía”, explica el especialista.

Esta planificación permite intervenir con mayor precisión y garantizar el objetivo principal. Quitamos el tumor dejando la mayor parte del órgano funcional posible, lo que repercute directamente en la calidad de vida del paciente”.

El doctor Enrique Herrero / INFORMACIÓN

Cirugía robótica de alta precisión

Uno de los pilares del tratamiento es la cirugía robótica mediante el sistema Da Vinci, empleada principalmente en cáncer de próstata y renal.

“El robot nos permite operar con mayor precisión, reducir complicaciones y mejorar la recuperación del paciente”, afirma el doctor. Además, el servicio realiza prostatectomías radicales en pacientes previamente tratados con radioterapia, una intervención que es especialmente compleja y "una cirugía difícil que no se hace habitualmente en muchos centros”.

La cirugía robótica entra en quirófano en la provincia / Pilar Cortés

Avances tecnológicos

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el servicio de Urología del Doctor Balmis ha querido poner en valor los avances tecnológicos y asistenciales incorporados en los últimos años para el tratamiento de tumores urológicos, especialmente los renales, una de las patologías con mayor peso en la actividad diaria del servicio.

“El cáncer urológico es actualmente nuestra principal carga de trabajo en el hospital. Cada vez vemos más tumores de todos los tipos”, explica el doctor Herrero, especialista del servicio. Sin embargo, aclara que este incremento no significa necesariamente que haya más enfermedad: “Se debe sobre todo a que vivimos más años, a que se hacen más revisiones y a que las pruebas diagnósticas detectan tumores mucho antes de que den síntomas”.

En España se diagnostican alrededor de 10.000 nuevos casos de cáncer renal cada año y su incidencia crece entre un 1% y un 5% anual. El subtipo más frecuente es el carcinoma de células claras, que representa aproximadamente el 85% de los tumores renales. Aun así, la mortalidad ha disminuido gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos.

Casos complejos

El Hospital General de Alicante asume la totalidad de la patología oncológica urológica de su área sanitaria, incluidos casos de alta complejidad que en ocasiones son derivados desde otros centros.

“Tratamos todo tipo de cánceres, incluso los más complejos. Hay casos de tumores renales que invaden la vena cava o estructuras cercanas al hígado y requieren cirugía multidisciplinar con cirugía vascular y general. Son intervenciones que no se pueden realizar en todos los hospitales”, señala el especialista.

Más diagnóstico, mejor pronóstico

El especialista subraya que el aumento de diagnósticos, incluso en personas más jóvenes, se debe principalmente a la detección precoz. “No hay evidencia científica clara de una causa ambiental concreta; simplemente diagnosticamos más y antes”, concluye el doctor.

Desde el Doctor Balmis destacan que la incorporación de cirugía robótica, la inteligencia artificial y el trabajo multidisciplinar permite abordar desde tumores iniciales hasta patología renal de máxima complejidad dentro de un mismo centro, consolidándolo como referente provincial en cirugía urológica oncológica avanzada.