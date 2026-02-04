Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo prevenir el cáncer de pulmón, piel y mama en la población joven

El campus de la Universidad de Alicante acoge una jornada informativa en el campus coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer

Nerea y Amanda, jóvenes de Alicante con cáncer de mama, invitan a acudir a la jornada de concienciación en la UA el 4 de febrero

Nerea y Amanda, jóvenes de Alicante con cáncer de mama, cuentan su experiencia sin perder la sonrisa / Pilar Cortés

J. Hernández

J. Hernández

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, este miércoles 4 de febrero la Universidad de Alicante, a través de UA Saludable y en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y La Rebotica Chismosa, se celebra una jornada de sensibilización centrada en la prevención del cáncer de pulmón, piel y mama, especialmente dirigida a la población joven y universitaria.

La actividad se desarrolla de 10 :00 a 14:00 horas en el porche de la Biblioteca General de la Universidad de Alicante, donde se han instalado distintos stands informativos y participativos. A lo largo de la mañana, las personas que se acerquen podrán realizar diferentes actividades relacionadas con la prevención y el autocuidado, y aquellas que completen el recorrido entrarán en un sorteo final. La rectora, Amparo Navarro, se ha personado en este espacio y ha departido con los asistentes.

Actividad informativa para jóvenes contra el cáncer en la UA

Actividad informativa para jóvenes contra el cáncer en la UA / Jose Navarro

Amanda y Nerea

La jornada cuenta con la participación de Amanda y Nerea, creadoras del proyecto social La Rebotica Chismosa, quienes darán cara y voz a la iniciativa, compartiendo su experiencia personal con el cáncer de mama en mujeres jóvenes y acercando el mensaje de prevención desde una mirada cercana, real y accesible para el público universitario.

Ellas ya contaron a INFORMACIÓN su experiencia en la lucha contra la enfermedad.

Esta acción busca concienciar sobre la importancia de la detección precoz, el conocimiento del propio cuerpo y la adopción de hábitos saludables desde edades tempranas, poniendo el foco en que el cáncer también puede afectar a personas jóvenes y que la prevención es clave.

El cartel que han preparado Amanda y Nerea sobre la jornada de concienciación contra el cáncer

Más casos en jóvenes

Aunque el cáncer de pulmón es más común en personas mayores, está aumentando en jóvenes, incluso en no fumadores, con un perfil de diagnóstico que incluye tipos específicos como el adenocarcinoma y factores como la contaminación, la genética y el tabaquismo precoz, siendo crucial la atención a síntomas como tos persistente o dolor torácico, ya que a menudo se diagnostica en estadios avanzados en este grupo etario, con un peor pronóstico, aunque nuevas terapias genómicas ofrecen esperanza. 

El cáncer de mama en jóvenes (menores de 40-45 años) es menos frecuente que en mujeres mayores, pero su incidencia está aumentando, es más agresivo (como triple negativo) y a menudo se diagnostica en etapas avanzadas por su naturaleza sintomática, afectando más la fertilidad y la salud reproductiva.

En cuanto al cáncer de piel también puede afectar a los jóvenes, siendo el melanoma uno de los más comunes en menores de 30 años, especialmente en mujeres jóvenes, aunque es raro en la infancia. La exposición solar excesiva en la infancia y adolescencia aumenta significativamente el riesgo, así como las quemaduras solares o camas de bronceado.

Cartel

Las jóvenes han elaborado el cartel del evento, que incluye los tres tipos de cáncer que se abordan en la jornada: el guante por el cáncer de piel, el vaper por el de pulmón y el color rosa por el de mama.

Su objetivo es concienciar a la población joven sobre los tres tumores y en el caso del vapeo aprovechando que es una moda en el colectivo.

