¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer en adultos jóvenes?

El cáncer es una de las prioridades de los sistemas sanitarios y uno de los principales problemas de salud pública, debido a su importante peso en la mortalidad, prevalencia e incidencia en la población. Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Sant Joan d'Alacant apunta a un factor que preocupa a los médicos: el aumento de la incidencia del cáncer en adultos jóvenes.

¿Cuáles son las causas? Están en investigación pero se relacionan con dietas inadecuadas, disfunciones de la microbiota, obesidad y/o uso excesivo de antibióticos, señala la médico.

En 2026 se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en adultos jóvenes en España, unos 3.400 en hombres y 4.800 en mujeres. El cáncer de mama representará el 20,5% de los casos y el de tiroides, un 13,4%.

En todo caso, la enfermedad va al alza en todas las edades, apunta la doctora. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos incidentes de cáncer aumentarán un 60% en las próximas dos décadas, en respuesta a diversos factores como el aumento de la población, el envejecimiento, la exposición a factores de riesgo (el tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo) y al aumento de la detección precoz de casos.

De forma que la letalidad por cáncer constituirá el 25% de la mortalidad por todas las causas. En 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer, un 2% más que en 2025.

El cáncer supera a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de mortalidad en España

Enfermedades cardiovasculares

Desde 2024, por primera vez, el cáncer supera a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de mortalidad en España. En mujeres, el cáncer de pulmón supera al de mama como primera causa de muerte por cáncer.

La Conselleria de Sanidad , con el objetivo de actualizar e incorporar nuevas acciones, presentó este lunes en València la actualización de la Estrategia en Cáncer 2025-2030 en la Comunidad Valenciana, en la que se establecen un conjunto de acciones contra el cáncer a través de líneas estratégicas, en las que se definen objetivos, acciones e indicadores para su evaluación, que se ha elaborado siguiendo el marco de las recomendaciones para la elaboración de planes y estrategias de cáncer de la Unión Europea (UE) y de la OMS, de la Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional de Salud y del V Plan de Salud de la Comunitat Valenciana.

En este acto, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se comprometió a que un paciente con sospecha de cáncer en Atención Primaria sea atendido por el especialista en solo siete días

La jefa de Oncología del Hospital de Sant Joan recalca que los avances conseguidos hacen que el pronóstico que tenían la mayoría de los pacientes con cáncer hace unas décadas se haya revertido y que estos actualmente tengan una supervivencia más prolongada y con mayor calidad de vida.

Vivir más y mejor

"El objetivo actual no es sólo vivir más, sino mejor, con menos toxicidad, más atención a los efectos a largo plazo y más apoyo a los pacientes largos supervivientes. La prevención, el diagnóstico precoz y la investigación siguen siendo claves para reducir la mortalidad por cáncer", señala. Se estima que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que continúe aumentando en los próximos años gracias a los nuevos tratamientos y a un diagnóstico más precoz.

Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), los tumores más diagnosticados en España en 2026 serán el cáncer colorrectal, y los de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. En hombres, los más frecuentes serán los cánceres de próstata, colorrectal y pulmón, y en mujeres, los de mama, colorrectal y pulmón.

Más casos en vejiga

En ellos, descienden los casos de cáncer colorrectal y pulmón, y aumentan los de vejiga urinaria y próstata. Sin embargo, en mujeres la incidencia de cáncer de pulmón en 2026 sigue incrementándose, siendo el tercer tumor más incidente desde 2019 como consecuencia del incremento del hábito tabáquico en la población femenina.

Tabaco, alcohol y obesidad continúan siendo los factores de riesgo evitables más importantes relacionados con el cáncer, sin olvidar otros importantes como las radiaciones (UV, radón, rayos X…), factores laborales y la edad. El ejercicio físico reduce hasta un 30% el riesgo de cáncer y un 20% el riesgo de mortalidad específica.