El temporal atlántico de Leonardo deja en Alicante chaparrones y aviso amarillo en la costa

Las precipitaciones previstas por la Agencia Estatal de Meteorología debido a la borrasca Leonardo ya han llegado a la provincia de Alicante. Aunque con mucha menos fuerza que en otras zonas del territorio peninsular, tanto hoy como mañana sigue activa la alerta amarilla por fenómenos costeros, con vientos de entre 50 y 60 km/h (catalogados de "fuerza 7") y olas de tres metros. Más allá de la mar, el tiempo en tierra estará marcado por lluvias persistentes durante toda la jornada y temperaturas que pueden alcanzar los 19 grados de máxima en la capital (en esta línea de máximas temperaturas se mantendrá el resto de la provincia), con un viento que reforzará la sensación desapacible. Sin embargo, Aemet apunta a que "Lo más significativo de la borrasca Leonardo en nuestro territorio se notará el jueves, cuando soplará el viento de poniente moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en horas centrales del día".

Sobre mañana, advierten: "Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves 5, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo, trasladándose las acumulaciones más significativas a gran parte de los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste del centro y norte peninsular"-

El tiempo en Alicante

La jornada viene marcada por lluvias persistentes y cielo muy cubierto, con viento intenso que hará el ambiente más desapacible. Las temperaturas se moverán entre 9 y 19 grados, con una mañana fresca y un mediodía algo más templado, aunque la humedad y el viento rebajarán la sensación térmica. Por la tarde continuará el tiempo inestable, con precipitaciones y rachas molestas.

El tiempo en Elche

El día transcurrirá bajo un cielo cubierto con lluvias continuas, que condicionarán buena parte de la actividad diaria. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 18 grados, con un arranque frío y un ascenso moderado a lo largo del día. La elevada humedad mantendrá una sensación fresca incluso en las horas centrales.

El tiempo en Benidorm

Desde primera hora se espera un episodio generalizado de lluvia, acompañado de viento del suroeste que se dejará notar en zonas abiertas. Las temperaturas se situarán entre 9 y 18 grados, con valores relativamente suaves pero una sensación térmica más baja por efecto del viento y la lluvia. El ambiente será gris y poco agradable durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

El tiempo estará dominado por lluvias persistentes y un viento notable del noroeste, que reforzará la sensación de frío. Las temperaturas quedarán entre 5 y 15 grados, con una mañana fría y un ascenso muy limitado durante el día. El ambiente será claramente invernal, sobre todo a primeras y últimas horas.

El tiempo en Torrevieja

La evolución del día vendrá marcada por precipitaciones continuas y cielo completamente cubierto. Las temperaturas se moverán entre 10 y 17 grados, con escasa variación a lo largo de la jornada. La humedad elevada mantendrá una sensación fresca pese a la ausencia de frío intenso.

El tiempo en Orihuela

Las lluvias serán constantes durante toda la jornada, bajo un cielo cerrado que apenas dará tregua. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 16 grados, con una mañana fresca y un mediodía algo más templado. El viento moderado y la humedad contribuirán a un ambiente desapacible.

El tiempo en Alcoy

La jornada se presenta especialmente adversa, con lluvias persistentes, viento fuerte y una marcada sensación de frío. Las temperaturas se situarán entre 5 y 16 grados, con valores bajos desde primera hora y escasa recuperación durante el día. Las rachas de viento acentuarán el carácter invernal del episodio.

El tiempo en Dénia

El día arranca con lluvias generalizadas y cielo cubierto, que tenderán a ser algo más irregulares con el paso de las horas. Las temperaturas se moverán entre 8 y 19 grados, con una mañana fresca y un ambiente algo más templado al mediodía. La humedad elevada mantendrá un tiempo gris y poco confortable.