Los veterinarios de la Comunidad Valenciana recuperan su Academia de Ciencias

La historia de la veterinaria en la Comunidad Valenciana ocupa un lugar destacado dentro del desarrollo de esta profesión en España. El Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV), fundado en 1897 y reconocido oficialmente en 1901, es considerado el decano del país, aunque su primacía se debate frente al colegio de Palencia. A él se suman los colegios de Castellón (COVCS), constituido en 1901 y legalmente reconocido en 1922, y Alicante (Icoval), promovido en 1902 y declarado oficialmente en 1905. Estas tres corporaciones fueron pioneras en el desarrollo colegial de la profesión veterinaria en la región, según explican estos profesionales.

En 1965, el ICOVV impulsó la creación de la primera Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia, que constituyó un referente científico hasta finales de los años 70, manteniéndose como entidad formativa hasta su disolución en 1997.

Estatutos

Tras la publicación de los estatutos de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Comunitat Valenciana (ACVCV) en el DOGV el 13 de enero, la veterinaria de la Comunidad Valenciana recupera su liderazgo en este ámbito, incorporándose al reducido grupo de comunidades autónomas con academias similares, que incluye a Cataluña, Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Murcia, además de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en Madrid, que coordina a todas.

Son por tanto solo seis en toda España y la valenciana, cuyo regreso se llevaba tiempo persiguiendo, cuenta con los alicantinos Pedro María Mojica y Pedro Sánchez Martínez, nombrados a instancias del Colegio de Veterinarios de Alicante.

Constitución

La primera reunión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias se celebró el 30 de enero en la sede del Colegio de Veterinarios de Valencia, dando lugar a la Asamblea Extraordinaria de Constitución que nombró la junta directiva.

Jaume Jordá, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera-CEU y ex presidente de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, fue elegido presidente.

Joaquín Jesús Sopena, decano de la Facultad de Veterinaria del CEU-UCH, asumió la secretaría, mientras que Antonio Calvo Capilla, decano adjunto de la Facultad de Veterinaria de la Unversidad Católica de Valencia (UCV) fue nombrado tesorero.

El notable desarrollo del colectivo veterinario en los últimos años ha facilitado la consolidación de este proyecto. La Comunidad Valenciana ha pasado de tener algo más de 2.500 colegiados en 2014 a más de 3.600 en 2024, reflejando no solo un crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo, dado el aumento de la demanda de especialistas en salud y bienestar animal, seguridad alimentaria y salud pública, especialmente en áreas no clínicas donde la veterinaria también desempeña un papel relevante.

Facultades

La consolidación de las dos facultades de veterinaria valencianas (CEU-UCH en 1994 y UCV en 2004) ha contribuido significativamente a la producción científica y a la formación de profesionales altamente cualificados.

La academia cuenta con 15 miembros, todos doctores en Ciencias Veterinarias, reconocidos en sus respectivas áreas, activos y jóvenes, que se han integrado en cinco secciones representativas de todos los campos de conocimiento de la profesión.

Cada sección cuenta con su presidente, asegurando la organización y el impulso científico de la academia, con el respaldo de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. "Este proyecto no solo reafirma el liderazgo histórico de la veterinaria valenciana, sino que garantiza su continuidad y crecimiento en el futuro", concluyen los profesionales.