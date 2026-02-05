La Aemet eleva a naranja la alerta en Alicante por el temporal de viento y mar ante la borrasca Leonardo

“Mucha precaución durante las horas centrales del día”. Es el aviso lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves, una jornada en la que la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunitat Valenciana siguen bajo la influencia de la borrasca atlántica Leonardo, ahora con un escenario más adverso tras la elevación del aviso a nivel naranja por fenómenos costeros.

El episodio viene marcado por viento fuerte, con rachas que pueden alcanzar o superar los 80 km/h, y por un empeoramiento significativo del estado de la mar, especialmente en el litoral. Desde Aemet insisten en extremar la precaución ante posibles incidencias derivadas del viento, como la caída de objetos, ramas o árboles.

“Aunque estos días las lluvias no han sido muy importantes, venimos de un enero húmedo y un diciembre también muy húmedo”, advierten desde el organismo estatal. Esta acumulación de agua en el suelo provoca una pérdida de agarre de las raíces, lo que incrementa el riesgo de caídas con rachas intensas: “Con viento muy fuerte, estas pueden ceder”.

Aviso naranja en la costa y rachas intensas al final del día

Según los últimos avisos de Aemet, el litoral norte y sur de Alicante se encuentra este jueves bajo aviso naranja por fenómenos costeros, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros, un escenario que desaconseja actividades marítimas y paseos en zonas próximas al mar.

Además, durante la tarde y la noche, el viento volverá a ganar protagonismo en toda la provincia, con rachas de hasta 80 km/h tanto en el litoral como en el interior, especialmente en zonas expuestas.

Para el viernes, el temporal seguirá dejando avisos activos, aunque de menor intensidad. Aemet mantiene el aviso amarillo por viento, con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h, y por fenómenos costeros, con oleaje de entre dos y tres metros, lo que prolonga la situación de inestabilidad.

Temperaturas suaves pese al temporal

Más allá del viento y la mar, el paso de la borrasca Leonardo traerá temperaturas suaves para la época. Las máximas subirán respecto a jornadas anteriores y podrán alcanzar los 24 grados en Alicante y los 25 grados en Elche, en un contraste marcado entre el ambiente térmico y la sensación de tiempo desapacible que dejarán el viento y el oleaje.

La recomendación de Aemet es clara: precaución, especialmente en áreas arboladas, zonas abiertas, el litoral y durante los tramos horarios en los que el viento y la mar alcanzarán su mayor intensidad.

Alicante supera los 25 grados en una jornada con viento de poniente y en alerta naranja por fenómenos costeros / Rafa Arjones

El tiempo en Alicante

El día arranca con lluvias y cielo muy cubierto, que irán perdiendo fuerza conforme avance la jornada hasta abrirse claros al final del día. El viento sopla con intensidad y condiciona la sensación térmica, especialmente por la mañana. Ambiente húmedo y algo incómodo en las primeras horas, con una tarde más tranquila. Temperaturas entre 12 y 24 grados.

El tiempo en Elche

La jornada comienza con un cielo cambiante y lluvia débil, más presente a primera hora, antes de una mejoría progresiva. El viento será protagonista durante buena parte del día, dejando un ambiente menos agradable de lo que marcan los termómetros. La tarde se presenta más estable y luminosa. Temperaturas entre 11 y 25 grados.

El tiempo en Benidorm

El tiempo viene marcado por un inicio muy gris, con precipitaciones durante la madrugada y primeras horas, que darán paso a intervalos de nubes y claros. El viento del suroeste se dejará notar, sobre todo en zonas abiertas y en la costa. Sensación fresca pese a valores suaves. Temperaturas entre 12 y 20 grados.

El tiempo en Elda

Ambiente claramente inestable al comienzo del día, con lluvias persistentes y cielo cerrado, que tenderán a remitir con el paso de las horas. El viento sopla con fuerza durante la mañana y refuerza la sensación de frío en las horas centrales. Tarde más calmada y con claros. Temperaturas entre 9 y 22 grados.

El tiempo en Torrevieja

El día se presenta con lluvia débil intermitente en las primeras horas y un cielo que irá ganando claros a lo largo de la mañana. El viento será moderado, manteniendo un ambiente algo fresco y húmedo. La tarde se espera más estable y luminosa. Temperaturas entre 11 y 21 grados.

El tiempo en Orihuela

Las primeras horas estarán marcadas por precipitaciones y cielo nuboso, con una rápida tendencia a la mejoría conforme avance el día. El viento, especialmente a mediodía, puede resultar molesto en zonas abiertas. Sensación térmica cambiante entre la mañana y la tarde. Temperaturas entre 10 y 25 grados.

El tiempo en Alcoy

Jornada desapacible en su arranque, con lluvias y cielo muy cubierto que dominarán buena parte de la mañana. El viento fuerte acentuará la sensación de frío, especialmente en cotas altas. A última hora se esperan claros y un ambiente más estable. Temperaturas entre 11 y 20 grados.

El tiempo en Dénia

El día comienza con lluvias y abundante nubosidad, acompañadas de viento intenso, que marcarán las primeras horas. Con el paso del día se abrirán claros y el ambiente ganará estabilidad, aunque seguirá siendo ventoso. Sensación algo fresca pese a temperaturas suaves. Temperaturas entre 11 y 22 grados.