Aemet pide precaución por rachas de viento debido a la borrasca atlántica Leonardo y decreta el aviso amarillo

"Mucha precaución durante las horas centrales del día", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves, donde la provincia de Alicante y el resto de la Comunitat Valenciana seguirán sintiendo los fenómenos de la borrasca Leonardo, que traerá lluvia en la mayor parte del territorio alicantino y vientos que pueden superar los 80km/h. Desde Aemet han pedido llevar especial cuidado por la caída de objetos, ramas y árboles que puedan darse debido a las fuertes rachas: "Aunque estos días las lluvias no han sido muy importantes, venimos de un enero húmedo y un diciembre también muy húmedo", señalan que el suelo acumula toda esa humedad lo que provoca una pérdida de agarre de las raíces. "Con viento muy fuerte, estas pueden ceder".

Para hoy y mañana se ha decretado aviso amarillo por fenómenos costeros y viento. En cuanto al temporal marítimo, se espera un oleaje de "fuerza 7", con olas de hasta cuatro metros.

Más allá del viento, que hará el día un tanto desapacible, las temperaturas máximas subirán con respecto a la jornada de ayer, pudiendo alcanzar hasta los 24 y 25 grados en Alicante y Elche, respectivamente.

El tiempo en Alicante

El día arranca con lluvias y cielo muy cubierto, que irán perdiendo fuerza conforme avance la jornada hasta abrirse claros al final del día. El viento sopla con intensidad y condiciona la sensación térmica, especialmente por la mañana. Ambiente húmedo y algo incómodo en las primeras horas, con una tarde más tranquila. Temperaturas entre 12 y 24 grados.

El tiempo en Elche

La jornada comienza con un cielo cambiante y lluvia débil, más presente a primera hora, antes de una mejoría progresiva. El viento será protagonista durante buena parte del día, dejando un ambiente menos agradable de lo que marcan los termómetros. La tarde se presenta más estable y luminosa. Temperaturas entre 11 y 25 grados.

El tiempo en Benidorm

El tiempo viene marcado por un inicio muy gris, con precipitaciones durante la madrugada y primeras horas, que darán paso a intervalos de nubes y claros. El viento del suroeste se dejará notar, sobre todo en zonas abiertas y en la costa. Sensación fresca pese a valores suaves. Temperaturas entre 12 y 20 grados.

El tiempo en Elda

Ambiente claramente inestable al comienzo del día, con lluvias persistentes y cielo cerrado, que tenderán a remitir con el paso de las horas. El viento sopla con fuerza durante la mañana y refuerza la sensación de frío en las horas centrales. Tarde más calmada y con claros. Temperaturas entre 9 y 22 grados.

El tiempo en Torrevieja

El día se presenta con lluvia débil intermitente en las primeras horas y un cielo que irá ganando claros a lo largo de la mañana. El viento será moderado, manteniendo un ambiente algo fresco y húmedo. La tarde se espera más estable y luminosa. Temperaturas entre 11 y 21 grados.

El tiempo en Orihuela

Las primeras horas estarán marcadas por precipitaciones y cielo nuboso, con una rápida tendencia a la mejoría conforme avance el día. El viento, especialmente a mediodía, puede resultar molesto en zonas abiertas. Sensación térmica cambiante entre la mañana y la tarde. Temperaturas entre 10 y 25 grados.

El tiempo en Alcoy

Jornada desapacible en su arranque, con lluvias y cielo muy cubierto que dominarán buena parte de la mañana. El viento fuerte acentuará la sensación de frío, especialmente en cotas altas. A última hora se esperan claros y un ambiente más estable. Temperaturas entre 11 y 20 grados.

El tiempo en Dénia

El día comienza con lluvias y abundante nubosidad, acompañadas de viento intenso, que marcarán las primeras horas. Con el paso del día se abrirán claros y el ambiente ganará estabilidad, aunque seguirá siendo ventoso. Sensación algo fresca pese a temperaturas suaves. Temperaturas entre 11 y 22 grados.