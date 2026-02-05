Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso accidente en el Puente Rojo con varios vehículos implicados

Al lugar del suceso se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico

La ambulancia SVB en el lugar del accidente.

La ambulancia SVB en el lugar del accidente. / INFORMACIÓN

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos en el Puente Rojo (dirección Avenida Doctor Jiménez Díaz) de Alicante ha provocado retenciones en la que es una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Además de agentes policiales, se ha trasladado al lugar una ambulancia de soporte vital básico.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

TEMAS

