Aparatoso accidente en el Puente Rojo con varios vehículos implicados
Al lugar del suceso se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico
Un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos en el Puente Rojo (dirección Avenida Doctor Jiménez Díaz) de Alicante ha provocado retenciones en la que es una de las arterias más transitadas de la ciudad.
Además de agentes policiales, se ha trasladado al lugar una ambulancia de soporte vital básico.
INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN
