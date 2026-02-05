El Ayuntamiento de Alicante crea una comisión para investigar el escándalo de las viviendas protegidas

Al margen de la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, el pleno extraordinario de este jueves en el Ayuntamiento ha servido también para dar luz verde a una comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas. Los grupos han acordado por unanimidad formar un órgano político para esclarecer las polémicas adjudicaciones de inmuebles de protección pública a personas vinculadas con el Consistorio y la Generalitat.

La iniciativa, planteada por la izquierda, ha surgido a raíz de que INFORMACIÓN desvelara que en el residencial Les Naus, construido sobre suelo público, han terminado siendo adjudicatarios (entre otros casos) la ya exconcejala de Urbanismo de la ciudad, Rocío Gómez; tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el todavía jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que también ha anunciado su renuncia; Francisco Nieto, arquitecto municipal; y otra técnico del Consistorio, cuya solicitud fue validada por su marido, trabajador de la Generalitat ya suspendido.

Después de que toda la oposición, tanto la izquierda como Vox, pidiera la dimisión del alcalde, Luis Barcala, por el escándalo de las viviendas protegidas, los grupos han debatido la creación de la citada comisión de investigación, propuesta por el PSOE, Compromís y EU-Podemos.

Confrontación, pero con unanimidad

En este sentido, la portavoz de los socialistas, Ana Barceló, ha recordado que "ha sido bochornoso escuchar llamadas a una inmobiliaria que pide 200.000 euros en dinero b" y que lo que ha hecho el ejecutivo de Luis Barcala no ha sido otra cosa que "propiciarlo" con su inacción. "Depuraremos la responsabilidad de Barcala al frente del pelotazo", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado que Vox diga ahora "que no se quiere juntar con Barcala", cuando él "es alcalde gracias a ellos". Además, ha criticado que el Plan Vive de la Generalitat es "ceder suelo público para que constructoras se forren a cambio de un pequeño porcentaje de viviendas protegidas".

Unas declaraciones que ha rechazado frontalmente la portavoz de los ultras, Carmen Robledillo, que ha sido la más crítica de la jornada con el alcalde: "No sostenemos a Barcala, pedimos su dimisión". Tras ello, se ha vivido un momento de tensión en el que la edil de Vox se ha dirigido a la bancada progresista: "Sois unas ratas", ha señalado. Una afirmación de la que ha terminado retractándose.

Desde EU-Podemos, Manolo Copé ha lamentado que "han fallado los controles, ha habido dimisiones y hay informes contradictorios", mientras que ha defendido que "se tiene que proteger a la gente, porque están en juego derechos básicos", como motivos para respaldar la creación de la comisión.

En cambio, la portavoz de los populares, Mari Carmen de España, pese a que ha anunciado su respaldo a la iniciativa, ha vuelto a cargar contra gobiernos anteriores de la izquierda: "Fueron ustedes quienes dejaron perder ayudas para vivienda, eso sí que es desperdiciar el dinero público. Esa es su verdadera hipocresía". Respecto al tema que ocupaba la sesión, la edil del PP ha añadido: "Este expediente está en Fiscalía y será allí donde se esclarezcan los hechos. Tienen la poca vergüenza de pedir la dimisión del alcalde, cuya honorabilidad está fuera de toda duda".