La izquierda y Vox exigen la dimisión de Barcala, que se disculpa por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comparecido este jueves ante el Pleno municipal para dar explicaciones por el escándalo de las adjudicaciones de vivienda protegida a personas vinculadas con el Ayuntamiento, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.

El regidor, que ni siquiera se ha pronunciado sobre las peticiones de dimisión tanto de la izquierda como de Vox, ha dedicado la mayor parte de su intervención a detallar que la tramitación de la venta del solar público sobre el que se ha construido el edificio se inició en 2016, con el tripartito al frente del Consistorio. Además de echar balones fuera respecto al expediente, el dirigente popular ha pedido disculpas a la ciudadanía (sin especificar por qué) y ha lanzado su compromiso de trasladar cualquier irregularidad a la Justicia: "Les doy mi palabra. Les juro que no voy a parar hasta aclarar esto".

Tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante por la polémica de las viviendas protegidas / Rafa Arjones

El caso se ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha: la del todavía jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; la de María Pérez-Hickman, ex directora general del Consistorio que permanece como jefa de Contratación; y la de la hasta ahora concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres de la lista de Barcala a las elecciones del 2023. Sobre este último caso, el alcalde ha negado que estuviera al tanto de que una de sus ediles iba a ser beneficiaria de la polémica promoción: "Yo no sabía que se había adjudicado una vivienda".

Minutos después, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha acusado al regidor de "mentir", puesto que la escritura de la entonces responsable de Urbanismo entró en la Concejalía de Hacienda en septiembre del pasado año. En un discurso especialmente crítico con sus socios habituales, Robledillo ha exigido la dimisión del alcalde en hasta dos ocasiones: "Ustedes han mentido, no se enteraron en 2026, sino en 2025", ha indicado la portavoz de los ultras.

No han sido los concejales de Vox, con los que Barcala acaba de aprobar el presupuesto municipal, los únicos en pedir la salida del regidor. También lo han hecho el PSOE, Compromís y EU-Podemos. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha iniciado su intervención con contundencia: "El gobierno que usted preside está bajo sospecha, exigimos su dimisión porque lo ocurrido es de tal gravedad que no puede seguir al frente ni un minuto más", ha recriminado. Tras ello, la edil progresista ha añadido que "no basta decir que no sabía nada" cuando Barcala "puso la alfombra roja a la empresa" y ha cargado igualmente contra la Generalitat: "Pérez Llorca dijo que todo estaba correcto y ahora admite que la situación está fuera de control y que hay más chanchullos", ha indicado.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, aseguró que la polémica no es más que "otra vez el Partido Popular con sus corruptelas", de las que "el máximo responsable político" de que se esté "traficando con el suelo" es el propio alcalde. Al respecto, el valencianista ha mencionado que la concejala Cristina García (PP) "dijo en la Diputación que el Ayuntamiento no tenía capacidad de controlar", por lo que ha invitado al ejecutivo local a "dimitir hoy mismo" porque "en todo el proceso, desde 2018, sus cargos puestos a dedo han estado involucrados".

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha culpado al alcalde de que Alicante "vuelva a ser vergüenza nacional" y ha señalado que lo ocurrido "no es un problema técnico" sino "la aplicación consciente y voluntaria del modelo de vivienda del Partido Popular". Para el concejal de izquierdas, "el problema no es que el sistema haya fallado, sino que ha funcionado perfectamente, justo como el PP quería". Una polémica que, para Copé, exige responsabilidades políticas por acción u omisión: "Barcala debe dimitir porque ha sido cómplice de este modelo o no se ha enterado de algo tan grave como esto".

Tras las intervenciones de la oposición, que ha planteado un frente común contra la gestión del alcalde en cuanto a este escándalo, ha sido el turno de Barcala. El regidor, que se ha mostrado conciliador y apacible (incluso concediendo poco habituales segundos "de gracia" al discurso a sus adversarios) durante todo el pleno, ha comenzado su exposición dirigiéndose a la ciudadanía: "Quiero manifestar mi indignación y pedir disculpas porque yo soy alcalde de esta ciudad, represento a todos los alicantinos, y tengo que pedir disculpas a quienes se sientan preocupados y quieran respuestas".

Tras ello, Barcala ha dedicado más de la mitad de su discurso a exponer con todo detalle la tramitación de la venta de la parcela pública, haciendo especial hincapié en todos los pasos dados por sus antecesores de Guanyar (Miguel Ángel Pavón) y del PSOE (Sofía Morales). "Cuando llegamos al gobierno en 2018, el expediente se encuentra tramitándose en Contratación. [...] Considerábamos prioritario impulsar vivienda de protección en la ciudad y, habida cuenta de que no había ningún otro proyecto para promoverla que estuviera preparado, entendimos que ese trabajo previamente hecho había que aprovecharlo".

Posteriormente, el alcalde ha anunciado que el ejecutivo local ejercerá acciones legales "para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan". Al respecto, Barcala ha anunciado que se ha abierto expediente informativo a los dos funcionarios de Urbanismo adjudicatarios de pisos en la promoción. "Que le quede claro a todo el mundo que vamos a llegar hasta el final y asegurarnos de que el que haya cometido alguna irregularidad la pague, que se aplique la ley con la máxima contundencia", ha asegurado.

No se ha pronunciado Barcala sobre ninguna de las múltiples peticiones de dimisión que ha recibido este jueves. En su lugar, la defensa del regidor ha corrido a cargo de la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España: "No vamos a consentir que se ponga en cuestión la honorabilidad de este alcalde". La edil del PP ha recordado que "fue el propio Ayuntamiento quien detectó las posibles irregularidades el pasado 27 de enero" y ha aplaudido también el expediente abierto por Generalitat al funcionario que validó la documentación de su pareja, con datos falseados: "Aquí no se protege a nadie".