Compromís pide que Marián Cano comparezca en las Cortes por el caso de Les Naus de Alicante tras la dimisión de su jefe de gabinete

Compromís ha registrado en las Cortes la petición de comparecencia de la consellera Marián Cano para que dé explicaciones sobre las informaciones publicadas en torno al caso de las viviendas protegidas del residencial Les Naus, en Alicante, y la relación del ya exjefe de gabinete del área de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, con una de las adjudicatarias.

La solicitud, presentada por el diputado Vicent Granel y el síndic Joan Baldoví, pide que Cano comparezca ante la Comisión de Innovación, Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías.

En el escrito dirigido a la Mesa, Compromís solicita la comparecencia “para dar explicaciones” sobre las informaciones aparecidas que apuntan a que “la pareja del jefe de gabinete” de la propia conselleria “ha resultado beneficiaria de una vivienda de protección pública” en una promoción en Alicante “bajo investigación por posibles irregularidades administrativas y conflictos de intereses”.

La formación sitúa el foco en el conocimiento previo dentro del departamento y en si existió o no capacidad de reacción política ante una situación que, a su juicio, agrava el impacto institucional del caso.

Granel sostiene que la dimisión del jefe de gabinete de Cano “demuestra que estamos ante un caso muy grave” y considera que apartarse del cargo “no es suficiente”. “Hemos registrado la petición de comparecencia de la consellera para que explique qué sabía, cuándo lo sabía y por qué no actuó antes”, afirma el portavoz de Industria de Compromís en las Cortes, en un mensaje en el que también reclama “transparencia y explicaciones claras” en sede parlamentaria.

El partido enmarca el episodio dentro de la batalla política por la vivienda protegida y vuelve a cargar contra el PP con la etiqueta del “Plan de Vividores”, una expresión que Compromís viene utilizando en los últimos días para vincular el caso de Alicante con el modelo autonómico de vivienda y con el relato de posibles beneficios para entornos de poder.

Dimisión

La petición de comparecencia se registra después de una nueva dimisión relacionada con el caso. Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete en Turismo, ha dejado este jueves el cargo tras conocerse que la madre de sus dos hijas también es propietaria de una vivienda en Les Naus.

Sánchez ha explicado, a través de fuentes de la Generalitat, que se trata de “una decisión estrictamente personal” motivada por el “contexto mediático” generado, la “creciente exposición” y el impacto en su entorno familiar, con el propósito de “proteger” a su familia y evitar que esa circunstancia “pueda ser utilizada” para proyectar dudas sobre la acción del Consell.

Les Naus es una promoción de vivienda protegida construida sobre una parcela municipal adjudicada en marzo de 2022 por 6,67 millones de euros. El caso estalló públicamente la semana pasada, ha provocado ya dimisiones en el ámbito municipal y se ha trasladado al foco autonómico con iniciativas políticas en las Cortes.

Presión al Consell

Con la solicitud de la comparecencia de Cano, Compromís pretende elevar el coste político del caso para el Consell y, en particular, para la consellera del área a la que estaba adscrito el ya exjefe de gabinete. La comparecencia, si se admite y se agenda en comisión, permitiría a los grupos interrogar a Cano sobre el conocimiento interno de la vinculación publicada, sobre la actuación del departamento y sobre las medidas que prevé adoptar el Consell para despejar dudas en un asunto que ya ha trascendido el ámbito municipal y ha entrado de lleno en el terreno autonómico.

La iniciativa parlamentaria marca así un nuevo capítulo en una crisis que ya no se circunscribe a la gestión local de Alicante. Ahora Compromís lleva el foco a las Cortes para pedir explicaciones directas a una consellera en activo, con el objetivo de aclarar “qué sabía”, “cuándo” lo supo y por qué no actuó antes.