CC OO anuncia un contencioso contra la conselleria por impagos a "centenares" de profesores

El problema de los profesores para cobrar su sueldo se amplifica. Además del retraso para percibir los complementos por participar en los tribunales de oposición de 2024 y 2025, hay docentes que no está cobrando su salario a final de mes o que ha cobrado la nómina incompleta. Esta situación está afectando a todos los sectores de la educación pública: Secundaria, Primaria, profesorado experto y especialista de Formación Profesional (FP), según ha denunciado este jueves Comisiones Obreras, que ha anunciado la interposición de un contencioso contra la Conselleria de Educación y que también elevará la denuncia al Síndic de Greuges, tras estimar que hay centenares de afectados.

Según la organización sindical, la paciencia de las trabajadoras se ha agotado y la vía diplomática entre la administración y el sindicato está colapsada, por lo que justifica haber iniciado una serie de denuncias que pongan fin al problema y que, además, compensen a las personas afectadas. En estos momentos, están recopilando la cifra de trabajadores que ha sufrido retrasos o algún tipo de problemas con el sueldo.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Dificultades para pagar las facturas

Además, ha anunciado que pondrá a disposición de los trabajadores y trabajadoras un modelo de denuncia individual para exigir el pago inmediato de la deuda con los intereses generados y una compensación económica por daños y perjuicios, tal como se contempla en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras.

CCOO ha alertado de que esta problemática ha pasado de ser excepcional a estructural, y muchas trabajadoras y trabajadores públicos no pueden pagar sus facturas. «Es intolerable hoy en día que en la administración pública haya personal sin cobrar por realizar su trabajo; la percepción del salario por el trabajo realizado es un derecho fundamental y no toleraremos que se vulnere ni una vez más», señala Óscar Ortiz, responsable de Educación Pública del sindicato, quien además advierte que llevarán el contencioso donde sea necesario hasta que este problema se solucione definitivamente.

Docentes a la espera de examinarse en unas oposiciones en Alicante / Alex Domínguez

Otros casos

También esta semana, el sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, ha denunciado el incumplimiento del calendario y la previsión del pago de los tribunales de oposiciones del cuerpo de Maestros de 2024 y que muchos de ellos todavía no han recibido la actualización de los gastos según el acuerdo firmado y, por tanto, tampoco se ha empezado a liquidar el pago de los tribunales de Secundaria y otros cuerpos de 2025.

El departamento de Carmen Ortí ha confirmado a INFORMACIÓN que antes de Navidad se hizo una buena parte de esos pagos, pero se vieron interrumpidos por el cierre de la caja a mediados de diciembre. Esta caja aún no se ha abierto, pero, según la conselleria, su apertura "es inminente, y a partir de ese momento se completará el pago del resto de tribunales".

A este problema se suman otros docentes. Las personas que están cubriendo sustituciones de plazas subvencionadas con Fondos Europeos tampoco han cobrado su nómina. En la provincia hay unos 13 afectados. Este conflicto ya se detectó en diciembre y afectó a centenares de trabajadores de Valencia y Castellón, salpicando, como esta vez, a una minoría de interinos de Alicante. Según Educación, el retraso se ha originado por un cambio de partida presupuestaria que se ha solventado de manera "inmediata".