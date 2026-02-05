"Corruptos": las pintadas que han aparecido en el polémico residencial Les Naus de Alicante

La tensión que rodea desde hace una semana a la urbanización Les Naus de Alicante por la adjudicación de viviendas protegidas, en la zona de la Condomina, ha dado un nuevo paso este jueves con la aparición de pintadas en el interior de la urbanización. Mensajes como "corruptos", "hijos de puta" o consignas políticas han sido localizados en portales y zonas comunes, en un episodio que los vecinos califican de "grave" y que ha incrementado el "miedo y el hartazgo" entre quienes viven allí.

Las pintadas aparecieron durante la noche del jueves en un único portal y en espacios comunes a los que se pudo acceder por un acceso a la urbanización. Según relatan los residentes, no se trata de un ataque generalizado a toda la urbanización, aun así, el impacto emocional ha sido profundo.

"Esta noche han entrado y han hecho pintadas, ¿qué puede ser lo siguiente? Estamos asustados", se preguntan algunos vecinos, que reconocen sentirse vulnerables y en un ambiente de tensión constante. "Hace un par de día unas personas que pasaban por la calle le gritaron 'corrupto' a un vecino que salía de la urbanización con sus hijos pequeños, son hechos graves", apuntan.

Además, los vecinos han anunciado que denunciarán esta situación ante la Policía Nacional para frenar estos ataques. "Vamos a denunciar tanto las pintadas como los comentarios de odio que se están vertiendo en redes sociales contra los residentes de esta urbanización", aseguran.

Un daño colateral para vecinos “normales y corrientes”

Los residentes insisten en que se están convirtiendo en víctimas colaterales de una polémica que les supera. "Nos pilla en medio y estamos sufriendo un daño colateral", explican. Muchos de ellos aseguran no tener exposición pública ni perfiles políticos y temen que esta situación pueda incluso afectarles a nivel laboral. "No sé hasta qué punto nos puede repercutir en nuestra vida personal y profesional", admiten, visiblemente preocupados.

El clima de crispación se ha trasladado también al día a día. Algunos vecinos relatan episodios de miedo a posibles actos más graves, como daños a vehículos. "Que esta mañana tengamos que soportar llorando comentarios sobre si queman los coches es una situación violenta", denuncian los vecinos que subrayan que se está "haciendo daño a personas con sueldos normales y vidas normales, que solo quieren tranquilidad".

Condena firme "contra quien lo ha hecho mal"

Desde el propio vecindario recalcan que son los primeros interesados en que estos hechos se investiguen y se depuren responsabilidades. "Que caiga todo el peso de la ley contra quien lo haya hecho mal, pero pedimos que a los vecinos de a pie nos dejen en paz, que nos dejen en paz", señalan, al tiempo que piden respeto para quienes no tienen nada que ver con los supuestos beneficios o irregularidades que se investigan en torno al residencial.

Algunos residentes recuerdan que han actuado siempre de forma legal y transparente, entregando toda la documentación requerida y cumpliendo con los pagos, como los más de 60.000 euros abonados en 2022. "No ha sido fácil para nosotros", explican, reclamando que se diferencie entre posibles responsables y los vecinos de a pie.

Seguridad privada y llamada a frenar la crispación

Ante lo ocurrido, la comunidad ha decidido reforzar la seguridad. Si no hay contratiempos, desde este jueves habrá vigilancia privada en la urbanización, una medida que ya se debatió en días anteriores y que supone un esfuerzo económico importante. Mientras tanto, se llegó a plantear la organización de patrullas vecinales de forma puntual hasta que la seguridad privada esté operativa.

Además, los vecinos han denunciado comentarios en redes sociales y piden a responsables políticos que frenen el clima de exaltación. Reclaman una declaración institucional en el pleno extraordinario que celebra el Ayuntamiento de Alicante este jueves, para tratar la polémica de las adjudicaciones de Les Naus, en que condene de forma clara estos actos vandálicos y los mensajes de odio. “Hay que parar esto entre todos”, concluyen, pidiendo, sobre todo, que “les dejen en paz” y que las acciones se dirijan únicamente contra quienes realmente deban responder ante la justicia.