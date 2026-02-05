Lección magistral de un gimnasta olímpico a niños de Alicante: "Me decían que hacía un deporte de niñas, pero estaba tan contento con hacer volteretas que me daba igual"

No todos los días un colegio recibe a un deportista olímpico ni tampoco se recibe una lección magistral de cómo superar la frustración y los perjuicios, uno de los mayores desafíos al que se enfrentan los niños en su etapa de crecimiento. El alcoyano Néstor Abad ofreció una lección magistral a más de 150 niños de La Albufereta de Alicante sobre cómo logró cumplir con su sueño de llegar a la élite de la gimnasia artística, un deporte tradicionalmente femenino, y por el que tuvo que luchar contra estereotipos. "Me decían que hacía un deporte de niñas, pero estaba tan contento con hacer volteretas que me daba absolutamente igual", dijo.

Su visita, organizada en el marco de una campaña de la empresa que gestiona el comedor escolar (Aramark) para fomentar la alimentación saludable, sirvió para mucho más que concienciar sobre la importancia de comer fruta y verdura, así como reducir los azúcares y los procesados.

El cara a cara con escolares de quinto y sexto de Primaria de este centro alicantino ayudó a animar a los niños a pelear por sus objetivos con esfuerzo y sacrificio. "Sin la derrota nunca se puede llegar al éxito", fue una de las frases del representante de España en los Juegos Olímpicos de 2016, 2020 y 2024 que más llegó a los alumnos, quienes preguntaron al protagonista todo tipo de curiosidades.

El gimnasta hizo una exhibición a los alumnos en el patio del colegio de La Albufereta / PILAR CORTES

Un consejo: la meditación

El medalla de oro en los Juegos Mediterráneos y medallista en los JJOO de la Juventud acercó a los presentes importancia del descanso y de la meditación, de tener espacios de parar para tomar consciencia del presente frente a los ritmos frenéticos y de buscar ayuda para tolerar la frustración. Sus mensajes calaron hondo en unos escolares que llevan todo el curso trabajando el lema “me cuido”, no solo enfocado al cuidado físico, sino también el mental y el social.

"Es muy importante el trabajo que hacemos con los alumnos, como centro impulsor del deporte, pero también con las formas de relacionarse con los compañeros, fomentando el respeto y el compañerismo", explicó Teresa Rosas, directora de La Albufereta.

El deportista de élite recibió un obsequi por parte del colegio alicantino / PILAR CORTES

Ejemplos de superación

Bajo el título “Alimentando el futuro de una generación”, la compañía del comedor está recorriendo los comedores escolares para promover la alimentación equilibrada y el deporte con figuras reconocidas como, Athenea del Castillo, jugadora de la Selección Española (campeona del mundo 2023) y delantera en el Real Madrid de la Primera División Femenina; Lucas Eguibar, campeón mundial en 2021 y ganador de tres medallas en snowboard, incluyendo un oro en 2021 en la prueba individual en Idre FjÄll (Suecia); Irene Sánchez-Escribano, ocho veces campeona de España en 3000 metros y finalista europea, clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; y, finalmente, Pablo Martínez y Cayetano García de la Borbolla, campeones del mundo en piragüismo C-2 500 metros en Halifax (Canadá, 2022) y diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además del subcampeonato en Juegos Europeos y medalla en Campeonato del Mundo.