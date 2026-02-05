Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Tercera dimisión por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. Después de la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez y la que fuera directora general del Ayuntamiento (todavía jefa de Contratación), María Pérez-Hickman, ha sido Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, quien ha dado un paso a un lado al verse relacionado con la polémica promoción: "Es lo más responsable", ha dicho.

El caso del residencial Les Naus le afecta de lleno porque una de las viviendas de la urbanización es propiedad de la mujer con la que Sánchez ha compartido residencia, según consta en el padrón municipal, desde junio de 2011. Se trata de la madre de sus dos hijas. En el residencial de Historiador Vicente Ramos, reside ella ahora oficialmente desde mediados de diciembre de 2025, junto a las dos menores de edad, sin que haya constancia documental de la vinculación de esta propiedad con el jefe de Gabinete de Marián Cano.

"Una decisión estrictamente personal"

Después de que se diera a conocer su vinculación con el edificio, Sánchez ha explicado (a través de fuentes de la Generalitat) que "en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días" ha decidido renunciar a su puesto, tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática" en torno a este asunto, así como "el impacto personal" que está teniendo sobre sus hijas menores y su "entorno familiar". Todo ello, le lleva a considerar que "lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena". Sánchez lo hace, según las mismas fuentes, con el "único objetivo" de "proteger" a su familia y "evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

El todavía jefe de gabinete de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha hecho constar a través de un escrito entregado a la propia Marián Cano que no tiene "ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante", y que fue adjudicada "a una persona ajena a su responsabilidad profesional"; también ha añadido que él no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación que, en su opinión, pertenece por completo al ámbito privado de terceros.

"No conozco a..."

Después de que INFORMACIÓN destapara el caso, a finales del mes de enero, este diario se puso en contacto con Sánchez, quien negó conocer a la citada mujer, pese a ser la madre de sus hijas y haber compartido vivienda desde junio de 2011, incluyendo un cambio de residencia de ambos en marzo de 2014. "Yo no conozco a la tal...", señaló entonces el jefe de Gabinete de Turismo, haciendo referencia expresa al nombre de la mujer, añadiendo que tenía otro nombre. Casualmente, en aquella conversación Sánchez empleó únicamente el primer apelativo de ella, de nombre compuesto, aunque en su círculo cercano es conocida por el segundo de ellos.

En esa conversación con INFORMACIÓN, Sánchez negó vivir en la urbanización de Les Naus. "Yo no soy propietario de esa casa, yo tengo mi casa de toda la vida. Estoy divorciado y ha sido una separación dura", llegó a relatar a preguntas de este diario. Un día después, mandó un texto en el que añadía: "Quería dejar constancia por escrito de que no tengo ninguna relación jurídica ni patrimonial con la vivienda a la que se ha hecho referencia, que pertenece exclusivamente a una persona privada. Mi situación personal y familiar, incluida la existencia de hijas menores, forma parte de mi esfera estrictamente privada y no guarda relación alguna con el objeto informativo".

