En directo | La izquierda y Vox piden la dimisión de Barcala por la polémica de las viviendas protegidas

El Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario a petición de la izquierda por la adjudicación de inmuebles de protección pública a cargos y funcionarios relacionados con el Ayuntamiento y la Generalitat

El pleno de Alicante, en directo / INFORMACIÓNTV

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Jornada clave en la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas a cargos y empleados públicos del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. El escándalo, destapado por INFORMACIÓN a finales del pasado mes de enero, se ha cobrado ya tres dimisiones: la de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la que fuera directora general del Consistorio (y permanece como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman; y el todavía jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que ha anunciado su renuncia este mismo jueves.

Por todo ello, el Ayuntamiento celebra una sesión extraordinaria del pleno municipal, a petición de la izquierda, en la que comparecerá el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y se debatirá una moción de la oposición progresista para crear una comisión de investigación. Está previsto que la sesión comience a las 17:00 horas.

