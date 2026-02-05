En directo | La izquierda y Vox piden la dimisión de Barcala por la polémica de las viviendas protegidas

Jornada clave en la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas a cargos y empleados públicos del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. El escándalo, destapado por INFORMACIÓN a finales del pasado mes de enero, se ha cobrado ya tres dimisiones: la de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la que fuera directora general del Consistorio (y permanece como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman; y el todavía jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que ha anunciado su renuncia este mismo jueves.

Por todo ello, el Ayuntamiento celebra una sesión extraordinaria del pleno municipal, a petición de la izquierda, en la que comparecerá el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y se debatirá una moción de la oposición progresista para crear una comisión de investigación. Está previsto que la sesión comience a las 17:00 horas.

"El acceso de una persona al cargo de concejal así como la preceptiva declaración de bienes son los mismos mecanismos a los que todos estamos sujetos. Ignoro el contenido de su declaración de bienes (la de Rocío Gómez), no puedo acceder a esos datos porque son reservados. Esa es una de las cuestiones que en este expediente de averiguación de hechos no se ha podido hacer pero que se hará a través de Fiscalía, si en esas declaraciones se hace constar esta vivienda".

Barcala afirma que Patrimonio advirtió a mediados de enero El alcalde ha apuntado que la jefa de Patrimonio se personó el 15 de enero en el despacho de la edil del área, Nayma Beldjilali, y le avisó de la existencia de personas vinculadas con el Ayuntamiento. Por ello, la citada concejala le pide que relate las irregularidades, en qué consisten y por quién han sido cometidas. Dicho informe, según Barcala, fue enviado el 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, quien lo puso en conocimiento del alcalde el mismo día. "Me llegó por un mensaje de Whatsapp al que accedí a las 11h de ese día"

Barcala descarta responsabilidad del Ayuntamiento Barcala ha incidido en que el Ayuntamiento "no conoce de antemano a quién se adjudican los pisos ni si cumplen los requisitos", competencia exclusivamente autonómica. "Quiero dejar muy claro que ordené de inmediato, según tuve conocimiento de estos hecho, un expediente de averiguación, que es el que se ha incorporado a la denuncia de la Fiscalía, que concluye que ninguno de los cargos vinculados al equipo de gobierno han intervenido", ha añadido.

Barcala reconoce que Rocío Gómez participó en un trámite sobre el polémico contrato El alcalde se ha remitido al informe del secretario, en el que se descarga de responsabilidad a la concejala Rocío Gómez, y ha reconocido que la concejala intervino en la Junta de Gobierno de octubre de 2024 en la que se modificó al responsable del contrato por jubilación del anterior funcionario al cargo.

Conflicto en la adjudicación Según el relato de Barcala, en 2018, la Junta de Gobierno aprueba sacarlo a licitación y se publica en el portal de contratación. La asociación Provia presenta un recurso por la cláusula de desempate que se denomina "primus in tempore", que signifca que, en caso de empate, se adjudica a la plica que se hubiera presentado antes en el tiempo. La Junta de Gobierno acepta el recurso y suspende dicha cláusula, para incluir el sorteo como fórmula para resolver el desempate. La cooperativa acudió entonces al juzgado, que desestimó su demanda, pero que después si fue admitida por el TSJ, dando la razón a la cooperativa, ordenando que fuera la adjudicataria del suelo.

Barcala: "Decidimos aprovechar que el expediente ya estaba iniciado" Decidimos continuar con el expediente porque era un proyecto muy maduro que se refería a la construcción de vivienda pública. No existía en ese momento ningún otro expediente para construir en suelo municipal vivienda pública, decidimos aprovechar que ya estaba iniciado.

Barcala: "Cuando llegamos, el expediente ya se estaba tramitando" Cuando el PP llega al gobierno en 2018, el expediente se encuentra tramitándose en Contratación para licitar la venta de la parcela que va a ser destinada a vivienda de protección de gestión privada.

Expediente paralizado en 2017 El 13 de diciembre de 2017, la concejala Sofía Morales (PSOE) ordena a Contratación que prosiga con la tramitación del expediente para la venta de la parcela. Sin embargo, por decisión verbal del entonces alcalde, Gabriel Echávarri, se ordena la paralización del expediente sin que conste motivación alguna.

Barcala: "El expediente lo inició Miguel Ángel Pavón (Guanyar) en 2016" "El 23 de septiembre de 2008 ya se publica que, dentro del plan de vivienda municipal, esa vivienda se iba a destinar a la construcción de VPO. En 2010, el 23 de diciembre, vuelve a hablarse de esa parcela y de la posibilidad de un nuevo conservatorio de música. El expediente real, el que concluye con la adjudicación del suelo y la entrega de las viviendas, se inicia el 26 de enero de 2016, cuando la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Miguel Ángel Pavón, inicia la tramitación".