INFORMACIÓN está en TikTok… y queremos que vengas con nosotros
Contenido propio, directo y con contexto, pensado para entender lo importante en pocos segundos y desde el móvil
INFORMACIÓN estrena canal propio en TikTok, un nuevo punto de encuentro para estar al día de todo lo que pasa en Alicante y su provincia… en vídeo y al instante.
En este canal encontrarás los mejores vídeos de INFORMACIÓN: noticias clave del día, última hora, sucesos, tráfico, vivienda, política local, curiosidades y esas historias que se comentan en la calle. Contenido propio, directo y con contexto, pensado para entender lo importante en pocos segundos y desde el móvil.
Si quieres saber qué está pasando antes que nadie, ver las imágenes que explican la noticia y no perderte los temas que marcan la agenda, este es tu sitio.
👉 Sigue el canal de INFORMACIÓN en TikTok y no te pierdas ninguno de nuestros mejores vídeos. Alicante se cuenta también en vídeo.
