INFORMACIÓN está en TikTok… y queremos que vengas con nosotros

INFORMACIÓN estrena canal propio en TikTok, un nuevo punto de encuentro para estar al día de todo lo que pasa en Alicante y su provincia… en vídeo y al instante.

En este canal encontrarás los mejores vídeos de INFORMACIÓN: noticias clave del día, última hora, sucesos, tráfico, vivienda, política local, curiosidades y esas historias que se comentan en la calle. Contenido propio, directo y con contexto, pensado para entender lo importante en pocos segundos y desde el móvil.

Si quieres saber qué está pasando antes que nadie, ver las imágenes que explican la noticia y no perderte los temas que marcan la agenda, este es tu sitio.

👉 Sigue el canal de INFORMACIÓN en TikTok y no te pierdas ninguno de nuestros mejores vídeos. Alicante se cuenta también en vídeo.

  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  3. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  5. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  7. Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
El jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, señalado por la polémica de las viviendas protegidas en Alicante

¿Qué es el proyecto HermanaDNos del Colegio de Dietistas-Nutricionistas?

Sorpresas en las categorías de Hogueras 2026: Segunda y Tercera cambian el mapa de la competición

"Trabajo para mantener a mi familia, no por caridad": empleados de centros sociales de la provincia toman la calle en Alicante

Una masa de aire tropical eleva ya hasta los 25 grados la temperatura en algunos puntos de Alicante

CC OO anuncia un contencioso contra la conselleria por impagos a "centenares" de profesores

Magdalena García (decana de Ciencias de la UA): "Tenemos más de 300 convenios con empresas que facilitan al alumnado su inserción laboral"

Antonio Peral, nuevo concejal de Urbanismo de Alicante tras la dimisión de Rocío Gómez
