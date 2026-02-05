El jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, señalado por la polémica de las viviendas protegidas en Alicante

El jefe de Gabinete de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, en el centro de la polémica por su vinculación directa con la propietaria de uno de los pisos protegidos en la urbanización Les Naus, cuyas adjudicaciones están denunciadas hasta en cuatro ocasiones en Fiscalía.

El caso le afecta de lleno porque una de las viviendas de la urbanización es propiedad de la mujer con la que Sánchez ha compartido residencia, según consta en el Padrón, desde junio de 2011. Se trata de la madre de sus dos hijas. En el residencial de Historiador Vicente Ramos, la mujer reside ahora oficialmente desde mediados de diciembre de 2025, junto a las dos menores de edad, sin que haya constancia documental de la vinculación de esta propiedad con el jefe de Gabinete de Marián Cano. En medio de esta polémica, desde la Generalitat han requerido a la mano derecha de la consellera documentación que justifique que el visado de esa vivienda cumple con los requisitos ante la existencia de "serias dudas" en el procedimiento.

Desde la conselleria se está realizando un doble "check" generalizado en busca de posibles irregularidades en los visados de las 140 viviendas. Por ahora, uno de los casos, el que afecta al funcionario de la Dirección Territorial de Alicante encargado de la supervisión de todos los expedientes de la urbanización, ya está en manos de Fiscalía, ya que dio el visto bueno al piso de su esposa, arquitecta en la Concejalía de Urbanismo de Alicante, dando supuestamente por buenos los ingresos exclusivamente de ella, la propietaria del piso, obviando la unidad familiar, bajo el pretexto, que no incluye la norma, de estar en separación de bienes.

Nada más saltar el escándalo, este diario se puso en contacto con Sánchez, quien negó conocer a la citada mujer, pese a ser la madre de sus hijas y haber compartido vivienda desde junio de 2011, incluyendo un cambio de residencia de ambos en marzo de 2014. "Yo no conozco a la tal...", haciendo referencia expresa al nombre de la mujer, añadiendo que tenía otro nombre. Casualmente, hizo alusión al primer nombre de la mujer, de composición doble, aunque en su círculo es conocida por el segundo de ellos.

En esa conversación con este diario, Sánchez negó vivir en la urbanización de Les Naus. "Yo no soy propietario de esa casa, yo tengo mi casa de toda la vida. Estoy divorciado y ha sido una separación dura", llegó a relatar a preguntas de este diario. Un día después, por escrito, mandó por escrito un texto en el que añadía: "Quería dejar constancia por escrito de que no tengo ninguna relación jurídica ni patrimonial con la vivienda a la que se ha hecho referencia, que pertenece exclusivamente a una persona privada. Mi situación personal y familiar, incluida la existencia de hijas menores, forma parte de mi esfera estrictamente privada y no guarda relación alguna con el objeto informativo".

A Sánchez, según fuentes autonómicas, se le ha requerido documentación que confirme que el visado de esa vivienda, a nombre de la madre de sus hijas y, según su versión, exmujer, cumple con los requisitos legales.

Recientemente, pese a la situación personal explicada por el propio Sánchez a este diario, compartió una imagen junto a la mujer, en la que añadía a modo de leyenda: "Con la mejor mujer del mundo mundial". Ella, por su parte, según confirman desde su entorno, el pasado fin de semana tenía de perfil en una aplicación de mensajes una foto junto a él.

Once años como cargo público

Sánchez llegó a la Generalitat en octubre de 2023, pocas semanas después de la formación del gobierno liderado por Carlos Mazón, al ser fichado por la entonces consellera Nuria Montes. Tras la salida de Montes, por sus polémicas declaraciones tras la dana de Valencia y la llegada de Marián Cano como sustituta, Sánchez se mantuvo en su cargo.

Previamente, Sánchez fue asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento entre 2015 y 2020. En esa fecha, ya con la formación naranja compartiendo gobierno con el PP, accedió a un cargo hasta entonces inédito en el Consistorio, el de jefe de Gabinete de Vicealcaldía, ocupada por María Carmen Sánchez, que supuso un incremento salarial. También ejerció como coordinador local de Ciudadanos hasta 2022, cuando dejó el cargo.

A finales del pasado mandato municipal, en plena crisis de los naranja, Sánchez llegó a participar en actos de campaña del PP de Barcala, pese a seguir como personal de confianza de Ciudadanos. Finalmente, tras las elecciones, fue reclutado por el gobierno de Barcala como asesor de Turismo, a las órdenes de Ana Poquet. Sin embargo, en ese cargo duró poco, apenas un mes, al dar el salto a Generalitat.