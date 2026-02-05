Pizza gratis esta tarde en Alicante, Dénia, Orihuela, Sant Joan y Altea
Una cadena nacional selecciona siete establecimientos de la provincia para dar a conocer su nuevo lanzamiento
Los amantes de la pizza están de enhorabuena. Una cadena de pizzerías a nivel nacional prepara para esta tarde una acción promocional en la que tienen previsto regalar 80.000 porciones de pizza gratis.
Telepizza ha seleccionado más de 400 establecimientos de todo el país para este regalo en el que obsequiarán a los asistentes con su nueva pizza de kebab, elaborada con pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab.
Pizza gratis en Alicante
Telepizza ha seleccionado varios de sus locales para regalar pizza esta tarde a partir de las 18.30 horas. Se repartirán 35 pizzas medianas por local, lo que equivale a 210 trozos.
Son los siguientes:
- Alicante (Playa de San Juan) — avd. Holanda,12, en el centro comercial Fontana.
- Altea — avd. Comunitat Valenciana, 1.
- Dehesa de Campoamor (Orihuela) — avd. Miguel de Cervantes, 77 (local 8).
- Dénia — Plaza Oculista Buigues, 8C.
- Orihuela — Plaza San Sebastián, 7.
- Orihuela — Ctra. Bigastro, Km. 1 (C.C. Carrefour).
- Sant Joan d’Alacant — avd. Mutxamel, 1 (local 3).
