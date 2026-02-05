Pizza gratis esta tarde en Alicante, Dénia, Orihuela, Sant Joan y Altea

Los amantes de la pizza están de enhorabuena. Una cadena de pizzerías a nivel nacional prepara para esta tarde una acción promocional en la que tienen previsto regalar 80.000 porciones de pizza gratis.

Telepizza ha seleccionado más de 400 establecimientos de todo el país para este regalo en el que obsequiarán a los asistentes con su nueva pizza de kebab, elaborada con pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab.

Pizza gratis en Alicante

Telepizza ha seleccionado varios de sus locales para regalar pizza esta tarde a partir de las 18.30 horas. Se repartirán 35 pizzas medianas por local, lo que equivale a 210 trozos.

Son los siguientes:

