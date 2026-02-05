Protesta frente al Ayuntamiento de Alicante por la polémica de Les Naus: "Fuera okupas"

La polémica sobre la promoción de viviendas protegidas de Les Naus ha llevado este jueves a vecinos, representantes vecinales y sindicatos a concentrarse frente al Ayuntamiento de Alicante. La protesta coincidió con el pleno extraordinario convocado a petición de la izquierda para debatir las adjudicaciones de inmuebles vinculadas a miembros del Consistorio, entre ellos la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, familiares de altos cargos y un arquitecto municipal, según desveló INFORMACIÓN.

Unas cincuenta personas se reunieron en la plaza consistorial portando pancartas con el lema “Ni favores ni pelotazos” y cuestionando la gestión del Partido Popular con un cartel que preguntaba “¿CorruPPción?”. La convocatoria, difundida a través de redes sociales y grupos de mensajeríacontó también con la presencia de miembros de Esquerra Unida, Podemos y representantes de los sindicatos CCOO y UGT.

Concentración y limitaciones de acceso

“Han colocado un cordón policial como nunca se había visto y nos dijeron que solo podían entrar 60 personas”, relata Carmen, una de las vecinas concentradas, que critica que se limite la participación ciudadana en un asunto que consideran de interés general. “Comprenden nuestra preocupación, pero no nos dejan presenciar el pleno. Incluso nos cachearon por si llevábamos algo peligroso”, explica.

En la concentración se encontraba también el presidente de la asociación de vecinos de Benalúa, Ernest Gil, quien apuntó que la negativa al acceso refleja una intención de excluir a la ciudadanía. “No nos dejaron entrar y parece que solo pueden estar dentro los que no cuestionan nada. Ocupaban todos los asientos y nos impidieron presenciar la sesión, pero aquí en la plaza seguimos”, asegura.

La polémica se vivió fuera del pleno

El pleno extraordinario abordó las adjudicaciones de Les Naus, donde varios inmuebles fueron otorgados a personas vinculadas con el Ayuntamiento, como desveló INFORMACIÓN. Desde el Consistorio, fuentes municipales afirmaron que la limitación del aforo responde a medidas de seguridad y a la capacidad máxima de la sala, aunque los manifestantes consideran que se trata de un intento de restringir la participación ciudadana.

Conchi, vecina de El Moralet, siguió la sesión desde su móvil y advierte que las decisiones sobre el aforo impiden la transparencia del pleno. “Se podían haber habilitado espacios para ver el pleno o pantallas como en otras ocasiones, pero hoy no. Parece que no quieren testigos”, relata.

David, otro vecino que intentó seguir la sesión, coincide en que la dinámica del pleno limita la visibilidad ciudadana. “El grupo que logró entrar lo hizo rápidamente. Normalmente se permite estar de pie o se habilita una sala con vídeo, pero hoy no hubo manera de acceder. La sensación es de exclusión”, comenta.

Durante toda la jornada, los manifestantes corearon consignas como “Fuera okupas” y expresaron su preocupación por la gestión de las viviendas protegidas. “Estamos defendiendo el derecho a la vivienda y la transparencia en las adjudicaciones. No se trata solo de un edificio, sino de cómo se gestionan los recursos públicos”, aseguran desde la concentración.