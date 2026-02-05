¿Qué es el proyecto HermanaDNos del Colegio de Dietistas-Nutricionistas?

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha celebrado hoy en Alicante la primera sesión de su proyecto de mentoring HermanaDNos, con el que pone en contacto a estudiantes del último curso del grado en Nutrición Humana y Dietética con dietistas-nutricionistas colegiados en activo para orientar as las nuevas generaciones en su futuro profesional.

En esta edición, que ya es la número nueve, participan una treintena de estudiantes procedentes de cuatro universidades de la Comunitat Valenciana, el 30% de ellos de la Universidad de Alicante junto a 17 profesionales de la Nutrición que desarrollan su labor en ámbitos tan diversos como la Nutrición Clínica, la Nutrición Deportiva, la Investigación, la Restauración Colectiva o la Docencia.

Oportunidades

El vocal de Universidad y Conexión Académica del colegio profesional, David Expósito, explica que “esta combinación de perfiles nos permite ofrecer una visión real, plural y actualizada del ejercicio profesional de la Dietética y la Nutrición. La Nutrición ha crecido y ha evolucionado de manera exponencial en los últimos años posicionándose en muchos ámbitos en ocasiones desconocidos para los propios estudiantes. Esa es una de las razones de ser de HermanaDNos, abrirles a oportunidades laborales que quizá no se plantean por desconocimiento o falta de referentes y darles herramientas para poder desenvolverse en el mundo laboral una vez acaben sus estudios de grado”

La sesión celebrada en Alicante ha llevado por título “Del Grado a la especialización: Investigación, Docencia y Nutrición Deportiva” y ha estado a cargo de Jose Miguel Martínez, profesor titular en la Universidad de Alicante (UA) e investigador en el campo de la nutrición, la antropometría y la salud pública en el deporte; David Expósito, doctor en Medicina por la Universitat de València (UV) que en la actualidad desarrolla su carrera en el ámbito de la investigación y docencia y es vocal de Universidad y Conexión Académica del CODiNuCoVa; y David Romero, docente universitario en las asignaturas de Anatomía y Cineantropometría y Composición Corporal en la UA.

Encuentro entre profesionales y estudiantes de Nutrición en Alicante / INFORMACIÓN

Caminos formativos

Durante la apertura del programa se han abordado los caminos formativos y laborales que se abren tras finalizar los estudios universitarios. Los profesionales han compartido su experiencia, así como recomendaciones para la especialización y el desarrollo de competencias clave en un mercado laboral cada vez más técnico y diversificado.

Tal y como ha explicado Laura Bilbao, nutricionista responsable del proyecto, “el proyecto HermanaDNos cumple este curso su novena edición consolidado como un programa de referencia para facilitar la transición del aula al entorno profesional, favorecer la inserción laboral de los y las nutricionistas del futuro y fortalecer los vínculos dentro del colectivo de dietistas-nutricionistas”.

Especialización

La iniciativa continuará con nuevas sesiones de diferentes temáticas y encuentros a lo largo del curso académico, en los que el estudiantado podrá seguir profundizando en ámbitos de especialización, salidas laborales y experiencias reales del sector de la nutrición.