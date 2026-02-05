Sanidad defiende derivar a la privada cirugías poco complejas para reservar quirófanos a las más graves

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha defendido este jueves la derivación a la privada de cirugías de baja complejidad para poder reservar los quirófanos de la sanidad pública a las intervenciones no demorables y en ese sentido ha destacado la reducción de las listas de espera de estas operaciones de prioridad 1: "Ximo Puig, 61 días; Pérez Llorca, 24".

Gómez, preguntado por el incremento de las cirugías que se producen en el plan de choque, ha recordado que "desde el primer día" que asumió la cartera de Sanidad ya manifestó que "una de nuestras funciones era ser eficaces y eficientes en la sanidad pública valenciana y después, si no llegábamos a alcanzar el nivel de servicio a los ciudadanos, sin ningún tipo de temor, mandar pacientes a la sanidad privada".

En ese sentido, ha recalcado que las derivaciones a la privada "se ha hecho toda la vida" y de hecho ha afirmado que en el anterior Gobierno del Botànic, de 2019 a 2023, "se triplicaron".

Prioridad 1

En cualquier caso, ha insistido en que su preocupación son los enfermos en lista de espera en prioridad 1 --aquellos cuya intervención no admite una demora superior a 30 días como el cáncer o las patologías cardiovasculares -- porque "un paciente que está en lista de espera no es un número, es una persona".

Así, ha recordado que los últimos datos del 31 de diciembre de 2025 indican que el tiempo medio de espera para este tipo de pacientes se sitúa actualmente en 24 días, frente a los 61 días registrados al inicio de la legislatura. "Ximo Puig, 61 días, Pérez Llorca, 24 días. Esto es lo realmente importante", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que para "las patologías de bajo nivel de complejidad pero que generan molestias a los ciudadanos, y que nosotros también somos los encargados de resolver, si se tienen que derivar a la sanidad privada, las derivamos" para poder "utilizar nuestros recursos principalmente para mejorar la calidad de vida y principalmente para mejorar el pronóstico vital" de los pacientes.

"Por eso, insisto y repito, nuestra prioridad es la prioridad 1, valga la redundancia, y si después el resto de patologías tenemos que derivarlas al plan de choque, las derivaremos para que estén atendidas todos los ciudadanos".

Camas

Por otro lado, ha señalado que están trabajando para aumentar el personal, el número de camas hospitalarias y de crónicos, pero ha apuntado que la saturación que se ha sufrido este invierno con las infecciones respiratorias "se repite cada año". "Procuraremos que el año que viene haya incidencias menores que éste, trabajando y avanzando progresivamente".

Gómez se ha pronunciado así tras las quejas de sindicatos por la saturación de las Urgencias y al respecto ha apuntado que es "un problema que se repite anualmente".

"Nuestra obligación es dar satisfacción y dar asistencia a los ciudadanos. Somos conscientes que en el pico de gripe y máximo el de este año, que ha sido muy acentuado en un doble pico, tenemos que actuar aumentando el personal, aumentando las cámaras y aumentando las cámaras de crónicos, pero llevo 41 años de médico y anualmente pasa esto", ha apuntado.

Acciones legales contra Morant

Por otro lado, el conseller de Sanidad se ha reafirmado este jueves en que emprenderá acciones legales por atentado contra el honor, calumnias e injurias, contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a quien ha afeado que se dedique "al insulto en lugar de trabajar por el ciudadano".

Gómez ha señalado al respecto, en declaraciones a los medios, que sus abogados ya están preparando la denuncia a Morant por las declaraciones que realizó ayer la también secretaria general del PSPV en las que reprochaba al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que sostenga "a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana".

No perder un minuto

Preguntado al respecto, ha recalcado que "por supuesto" que se reafirma en presentar acciones legales. "Los que somos servidores públicos lo que tenemos que pensar es en trabajar por y para el ciudadano, y no perder ni un minuto, ni en el insulto, ni en la insidia, ni en la calumnia", ha subrayado.

En ese sentido, ha reprochado a Morant que ayer viniera a la Comunitat Valenciana el Día Mundial contra el cáncer y acabara realizando estas declaraciones "en vez de preocuparse de lo realmente importante, que es ayudar a investigadores que tienen que buscarse financiación mediante organismos privados, en resolver el problema enorme, público y notorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o en haber dejado fuera a València como sede del Consorcio Nacional de Terapias Avanzadas".

"Eso es lo que preocupa a la sociedad", ha apostillado.