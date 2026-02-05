Sorpresas en las categorías de Hogueras 2026: Segunda y Tercera cambian el mapa de la competición
Tres comisiones modifican su elección en el último momento y se adaptan a la normativa municipal que regula los racós y limita los mesones-bar
Sorpresas de última hora en la configuración de las categorías de las Hogueras 2026. La Federació de Fogueres ha dado a conocer el listado definitivo de comisiones por categorías para las Hogueras 2026, con movimientos de última hora que han cambiado el panorama previsto inicialmente. Segunda categoría continúa creciendo y contará este año con once miembros, mientras que Tercera suma un nuevo integrante y, finalmente, serán trece los monumentos que competirán por el premio.
Entre los cambios más destacados, Rambla de Méndez Núñez y Sant Blai de Baix ascenderán desde Tercera para competir en Segunda categoría. Según el listado provisional publicado a finales de enero, ambas comisiones tenían previsto permanecer en Tercera, pero finalmente optaron por el salto de categoría en un año marcado por la nueva normativa municipal. Esta regulación busca limitar la proliferación de racós, principalmente aquellos destinados a jóvenes, vinculando el número de permisos a la categoría del monumento.
A partir de 2026, solo las comisiones que planten en Segunda categoría o superior podrán disponer de dos racós. Para contar con dos racós y un mercadillo será necesario estar en Primera categoría, mientras que tres racós y un mercadillo estarán reservados exclusivamente para la categoría Especial. Además, se prohíben los mesones-bar en todos los distritos de la ciudad.
Asimismo, la hoguera Maisonnave también modifica su categoría: tras haber indicado inicialmente que competiría en Cuarta, finalmente participará en Tercera, la misma categoría en la que estuvo en 2025.
Así quedan todas las categorías de Hogueras en 2026
Especial
- Florida Portazgo
- Sagrada Familia
- Carolinas Altas
- Sèneca-Autobusos
- Diputació-Renfe
- Polígono de San Blas
- La Ceràmica
- Florida-Plaza La Viña
- Baver-Els Antigons
- Port d'Alacant
- Explanada
- Alfonso el Sabio
- Calvo Sotelo
Primera
- Foguerer-Carolinas
- Ángeles - Felipe Bergé
- Mercado Central
- Francisco Albert
- Princesa Mercedes
- La Condomina
- Hernán Cortés
- Parque Plaza Galicia
- Sant Blai la Torreta.
Segunda
- Carrer Sant Vicent
- Benalúa
- Óscar Esplá
- Passeig de Gomiz
- Plaza de Ruperto Chapí
- Plaza de Santa María
- Rambla de Méndez Núñez (N)
- José ángel Guirao
- Parque de las Avenidas
- Sant Blai de Baix (N)
- Ciudad de Asís
Tercera
- Doctor Bergez - Carolinas
- Calderón de la Barca - Plaza de España
- San Antón alto
- San Antón Bajo
- Santa Isabel
- Avenida de Lóring - Estació
- Barrio de José Antonio
- José María Py
- Maisonnave (N)
- Don Bosco
- Sant Blai de Dalt
- Florida Sur
- La Florida
Cuarta
- Bola de Oro
- Pio XII
- Altozano Sur
- Benito Pérez Galdós
- San Fernando
- Avenida Costablanca - Entreplayas
- Barrio Obrero
- Bulevar del Pla - Garbinet
- Gran Vía - Garbinet
- Maisonnave
- Barri Sant Agustí
- Rabassa
- San Blas
- Rabasa Polígono Industrial
- Tómbola
- Nou Babel
Quinta
- Pla Metal
- Portuarios - Pla del Bon Repós
- Altozano
- Los Ángeles
- Sant Nicolau de Bari i Benissaudet
- Mercado Babel
- Pla del Bon Repós - La Goteta
- Plaza de Gabriel Miró
- Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel
- Plaza del Mediterráneo
- Via Parc Vistahermosa
- Virgen del Remedio - Cruz
- Virgen del Remedio - La Paz
- Gran Vía Sur
- L'Harmonia San Gabriel
Sexta
- Carolines Baixes
- Pla Hospital
- Campoamor Nord - Plaça d'América
- Nou Alacant
- Campoamor
- Nou Alipark
- La Marina
- Puente Villavieja
- Alacant Golf
- L'Albufereta
- Remigio Soler
- Polígono Babel - Bernardo Pérez Sales
Séptima
- Monjas Santa Faz
- Escritor Dámaso Alonso
- Obra Social del Hogar
- Plaza lo Morant
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
- La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
- Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
- Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
- Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
- La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat