Sorpresas en las categorías de Hogueras 2026: Segunda y Tercera cambian el mapa de la competición

Sorpresas de última hora en la configuración de las categorías de las Hogueras 2026. La Federació de Fogueres ha dado a conocer el listado definitivo de comisiones por categorías para las Hogueras 2026, con movimientos de última hora que han cambiado el panorama previsto inicialmente. Segunda categoría continúa creciendo y contará este año con once miembros, mientras que Tercera suma un nuevo integrante y, finalmente, serán trece los monumentos que competirán por el premio.

Entre los cambios más destacados, Rambla de Méndez Núñez y Sant Blai de Baix ascenderán desde Tercera para competir en Segunda categoría. Según el listado provisional publicado a finales de enero, ambas comisiones tenían previsto permanecer en Tercera, pero finalmente optaron por el salto de categoría en un año marcado por la nueva normativa municipal. Esta regulación busca limitar la proliferación de racós, principalmente aquellos destinados a jóvenes, vinculando el número de permisos a la categoría del monumento.

A partir de 2026, solo las comisiones que planten en Segunda categoría o superior podrán disponer de dos racós. Para contar con dos racós y un mercadillo será necesario estar en Primera categoría, mientras que tres racós y un mercadillo estarán reservados exclusivamente para la categoría Especial. Además, se prohíben los mesones-bar en todos los distritos de la ciudad.

Asimismo, la hoguera Maisonnave también modifica su categoría: tras haber indicado inicialmente que competiría en Cuarta, finalmente participará en Tercera, la misma categoría en la que estuvo en 2025.

Así quedan todas las categorías de Hogueras en 2026

Especial

Florida Portazgo

Sagrada Familia

Carolinas Altas

Sèneca-Autobusos

Diputació-Renfe

Polígono de San Blas

La Ceràmica

Florida-Plaza La Viña

Baver-Els Antigons

Port d'Alacant

Explanada

Alfonso el Sabio

Calvo Sotelo

Primera

Foguerer-Carolinas

Ángeles - Felipe Bergé

Mercado Central

Francisco Albert

Princesa Mercedes

La Condomina

Hernán Cortés

Parque Plaza Galicia

Sant Blai la Torreta.

Segunda

Carrer Sant Vicent

Benalúa

Óscar Esplá

Passeig de Gomiz

Plaza de Ruperto Chapí

Plaza de Santa María

Rambla de Méndez Núñez (N)

José ángel Guirao

Parque de las Avenidas

Sant Blai de Baix (N)

Ciudad de Asís

Tercera

Doctor Bergez - Carolinas

Calderón de la Barca - Plaza de España

San Antón alto

San Antón Bajo

Santa Isabel

Avenida de Lóring - Estació

Barrio de José Antonio

José María Py

Maisonnave (N)

Don Bosco

Sant Blai de Dalt

Florida Sur

La Florida

Cuarta

Bola de Oro

Pio XII

Altozano Sur

Benito Pérez Galdós

San Fernando

Avenida Costablanca - Entreplayas

Barrio Obrero

Bulevar del Pla - Garbinet

Gran Vía - Garbinet

Maisonnave

Barri Sant Agustí

Rabassa

San Blas

Rabasa Polígono Industrial

Tómbola

Nou Babel

Quinta

Pla Metal

Portuarios - Pla del Bon Repós

Altozano

Los Ángeles

Sant Nicolau de Bari i Benissaudet

Mercado Babel

Pla del Bon Repós - La Goteta

Plaza de Gabriel Miró

Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel

Plaza del Mediterráneo

Via Parc Vistahermosa

Virgen del Remedio - Cruz

Virgen del Remedio - La Paz

Gran Vía Sur

L'Harmonia San Gabriel

Sexta

Carolines Baixes

Pla Hospital

Campoamor Nord - Plaça d'América

Nou Alacant

Campoamor

Nou Alipark

La Marina

Puente Villavieja

Alacant Golf

L'Albufereta

Remigio Soler

Polígono Babel - Bernardo Pérez Sales

Séptima