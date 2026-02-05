"Trabajo para mantener a mi familia, no por caridad": empleados de centros sociales de la provincia toman la calle en Alicante

"No pedimos limosna, queremos nuestro sueldo", "faltan pagos, sobran excusas", "la nómina no es un favor, es un derecho, cumplimos con nuestro trabajo, cumplan con el pago, derecho a cobrar ya"; "exigimos transparencia", "queremos cobrar" "reconocimiento del C1 para los TCAE (técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería), "no pedimos favores", "no llegamos a fin de mes", "nominillas de 2005 sin cobrar", "atrasos de nominillas de más de 4 meses", "no cobramos plus de peligrosidad"...Estos son solo algunos de los mensajes escritos en pancartas o coreados este jueves durante la concentración de trabajadores de centros sociales de la provincia de Alicante celebrada en la Rambla, ante la Torre Prop, donde está la sede de la administración competente, la Conselleria de Servicios Sociales.

La conselleria adeuda a los afectados hasta cuatro mil euros de sueldo desde hace más de cuatro meses

Entre 200 y 300 participantes han acudido a esta protesta según cifras de los organizadores y de la Policía Nacional, en la que varios empleados han tomado el megáfono para exponer su actual situación de impagos, que afecta a un total de nueve centros en la provincia de Alicante, entre residencias de mayores, de menores y de personas con discapacidad o diversidad funcional, y que decenas de empleados sufren desde hace más de cuatro meses.

Otra imagen de la concentración, apoyada por los sindicatos / Jose Navarro

CAMP Santa Faz

Entre los más activos, trabajadores del CAMP Santa Faz, que llevan varias semanas protestando en el mismo centro porque a algunos de ellos se les adeuda hasta 4.000 euros de salario del pasado año, lo que les ha obligado a endeudarse pidiendo préstamos, ayuda a familiares e incluso con la venta de óvulos para hacer frente a sus gastos y al pago de recibos ante la insostenible situación por la que están atravesando.

Entre los perjudicados, unos 130 trabajadores de residencias y centros de Alicante, Torrevieja, Alcoy, Dénia o Villena, como el Camp Santa Faz, Peña Rubia, Juan XXIII, la Florida, Pintor Sala, Mariola, Torrevieja, Alacant, El Teix, y Les Rotes, a los que se adeuda entre mil y más de 4.000 euros.

"Venimos a reivindicar las condiciones justas y dignas para los trabajadores y usuarios de los centros sociales de la provincia. Respecto a las condiciones laborales, exigimos lo siguiente: erradicar los atrasos en el pago de las nóminas, agilizar la gestión de ceses, certificados de empresa, toma de posesión y otros; coberturas de puesto vacante; más personal para los excesos de horario, y que tengan también en cuenta el estado cognitivo de las personas con las que tratamos todos los días", ha apuntado Juan Luis Angulo, especialista en Integración Social en esta residencia de personas con diversidad funcional.

El colectivo afirma no tener medios, capacidad ni ratio para atender adecuadamente a personas que tienen necesidades especiales

Sin descanso

Además, ha abundado en que en verano no tienen quien les cubra las vacaciones. "Llega el 1 de julio y nos quedamos cuatro gatos. Queremos cobertura inmediata de los puestos de mando. No es normal que tengamos cuatro centros sin dirección. No es normal que se vayan las directoras, las supervisoras, las responsables y no pase nada y asumamos las funciones".

Otra demanda es que se respete el descanso mínimo entre turno y turno, que se reconozca el C1 para los TCAEs, y que se exija la titulación para el acceso al puesto de trabajo. "Somos una profesión reglada, gente con estudios, con conocimiento, con experiencia que no nos pisoteen".

Juan Luis Angulo, trabajador de la residencia Santa Faz en Alicante / INFORMACIÓN

Cada vez tenemos más usuarios con agitación, con problemas de conducta. No tenemos medios para atenderlos, no tenemos la capacidad, no tenemos las ratios para hacerlo Juan Luis Angulo — Especialista en Integración Social de la residencia CAMP Santa Faz

También exigen un plus de peligrosidad. "Cada vez tenemos más usuarios con agitación, con problemas de conducta, con problemas de todo tipo. No tenemos medios para atenderlos, no tenemos la capacidad, no tenemos las ratios para hacerlo", ha afirmado el técnico en atención sociosanitaria.

El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, medidas efectivas de conciliación laboral y jubilación anticipada se han reclamado también durante la protesta.

Deficiencias

Los asistentes han expuesto también a viva voz las deficientes condiciones en las que se atiende a los usuarios de muchos de estos centros, con plagas de ratas, cucarachas, hormigas, goteras y en general un deficiente mantenimiento, con problemas en la calefacción o el aire acondicionado, e incluso falta de uniformes adecuados. Atenea Tortosa, TCAE en el CAMP Santa Faz, ha detallado la situación que se vive.

"Iluminación insuficiente en determinadas zonas comunes. Fallos frecuentes en calderas, sistemas de calefacción, aparatos de aire, y otros elementos necesarios para el bienestar de las personas que cuidamos". Así como "la falta de mantenimiento y la carencia de elementos básicos de movilización para trabajar con los usuarios y darles una mejor calidad de vida. Escasez, escasez y deterioro de camas articuladas, colchones y mobiliario esencial para trabajar".

Atenea Tortosa, trabajadora de la residencia CAMP Santa Faz / INFORMACIÓN

Se producen fallos frecuentes en calderas, sistemas de calefacción, aparatos de aire, y otros elementos necesarios para el bienestar de las personas que cuidamos Atenea Tortosa — TCAE en la residencia Santa Faz

Tortosa también ha hablado de suelos resbaladizos, zonas que se inundan cuando llueve y falta de un adecuado drenaje del agua, con rampas de más de 90 grados y falta de privacidad en espacios personales y de atención.

"Abuelos en camas rotas" Trabajadores de la residencia de Torrevieja han desplegado una pancarta denunciando ascensores rotos, sin aire acondicionado en verano, "abuelos helados en invierno" y falta de auxiliares. En otra pancarta se podía leer que tienen a abuelos en camas rotas, "falta de grúas, las auxiliares tenemos que limpiar y servir mesas, con falta de cucharas...En verano cucarachas y ratas: Generalitat, no te da vergüenza cómo están nuestros abuelos".

Críticas a la Generalitat durante la protesta / Jose Navarro

También se han recalcado las insuficientes medidas de seguridad, "y sobre todo también la falta de adaptación real de los centros a las diferencias diferentes diversidades motoras de nuestros usuarios. Por centros de calidad para las personas que no pueden alzar la voz. Por ellos y por nosotros estamos todos aquí".

Los trabajadores han recibido el apoyo de los sindicatos Comisiones, UGT, Intersindical y CSI-CSIF a través de sus representantes Jerónimo Sánchez; Álvaro Bernabeu; Lola Bonet y Francisco Montes, quienes han leído un manifiesto; y de grupos de la oposición como el PSOE con la asistencia de diputados como Yaissel Sánchez y de concejales como Trini Amorós, así como Aitana Mas por Compromís, y el concejal Rafa Mas, entre otros. Para finalizar pretendían entregar un escrito con todas sus quejas y reivindicaciones a los representantes del Consell competentes en Servicios Sociales.