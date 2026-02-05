El tráfico se complica en Alicante con más de medio centenar de incidencias en plena hora punta

La circulación por las carreteras de la provincia de Alicante presenta este jueves una situación especialmente complicada, con 53 incidencias activas repartidas en 16 vías, según la última actualización del estado del tráfico realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 09:21 horas de este 5 de febrero de 2026. Accidentes, obstáculos fijos y trabajos de mantenimiento están generando retenciones y dificultades para los conductores, sobre todo en los principales accesos al área metropolitana de Alicante.

Uno de los puntos más conflictivos de la mañana se localiza en la A-70 a la altura de Fontcalent, donde un accidente ha obligado al cierre del carril derecho en sentido València, provocando retenciones y circulación irregular en ambos sentidos. A estas incidencias se suman otras colisiones registradas en la misma vía, tanto en Maitino como en Torrellano, que están agravando la congestión en uno de los ejes clave de entrada y salida de la ciudad.

La N-332 concentra también un elevado número de avisos a lo largo de su trazado, con obstáculos y accidentes en Sant Joan d’Alacant, Altea, Orihuela Costa y Torrevieja. En este último municipio, además, continúan las obras en la mediana, con el carril izquierdo cerrado en sentido decreciente, lo que está generando retenciones en ambos sentidos de la marcha.

Otras carreteras afectadas por accidentes u obstáculos fijos son la N-340, con incidencias en Pla de Sant Josep, Algoda-Matola y Alcoy; la CV-70 en La Nucía; la CV-725 en Dénia; o la A-31, con problemas en Fontcalent, Rebolledo y Villena.

A estas incidencias se suman numerosos trabajos de mantenimiento y obras programadas en vías de alta capacidad como la AP-7, con cortes de carril y tramos con circulación complicada en puntos de Mutxamel, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Almoradí, Pilar de la Horadada y el entorno de Agost, donde algunos tramos permanecen incluso con corte total desde hace meses.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de iniciar cualquier desplazamiento y, en la medida de lo posible, evitar las horas punta o utilizar rutas alternativas, especialmente en los accesos a Alicante y en la franja litoral, donde la acumulación de incidencias está teniendo un mayor impacto en la circulación.