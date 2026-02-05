Vox y la izquierda ven “falta de información” tras el pleno por las viviendas adjudicadas en Alicante y aprietan a Barcala

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante por el caso del residencial Les Naus ha evidenciado la dimensión política que ha adquirido la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas y el desgaste que acumula el gobierno municipal. La expectación ha sido visible incluso en la lista de asistentes, todas las formaciones han reforzado su presencia con dirigentes desplazados desde fuera del consistorio.

El PSPV ha acudido con los diputados autonómicos José Díaz y Yaissel Sánchez, además de la exalcaldesa Eva Montesinos; Compromís, con la portavoz adjunta en las Cortes Aitana Mas y el exportavoz municipal Natxo Bellido; Vox, con la portavoz adjunta Ana Vega, el diputado Miguel Pascual y la también diputada Julia Llopis; y Sumar, con sus coordinadores en la la Comunidad Valenciana, Xavier López y Carmen Padilla.

Con ese telón de fondo, las valoraciones posteriores del PSPV, Compromís y Vox han coincidido en un mismo diagnóstico: “falta información” y el pleno no ha servido para despejar las dudas principales. Díaz ha lamentado que la sesión, solicitada por la oposición, terminara sin “ninguna explicación” y ha criticado que el alcalde, Luis Barcala, se remitiese al expediente “como si fuera la prehistoria”.

El diputado socialista ha resumido así la cuestión que, a su juicio, sigue en el aire: “Las preguntas que se hace todo el mundo es si hay más concejales o familiares implicados. No ha contestado nada de eso”. También ha cuestionado el movimiento de Barcala hacia la Fiscalía “contra nadie” y lo ha calificado de “brindis al sol”.

La pregunta es si hay más concejales o familiares vinculados al PP implicados en el caso José Díaz — Diputado autonómico del PSPV

Para el PSPV, el caso ya excede el perímetro municipal. Díaz ha sostenido que “ya hemos visto a altos cargos del Consell presuntamente implicados” y lo ha conectado con el debate de fondo sobre el modelo de vivienda protegida. “Lo que más nos preocupa es que esto es el episodio piloto del Plan Vive. Es lo mismo, poner suelo público en manos privadas para gestionar la vivienda protegida”, ha afirmado.

En esa misma línea ha reclamado explicaciones del Consell: “Juanfran Pérez Llorca tiene que salir a dar explicaciones porque está desaparecido. Lo primero que dijo es que estaba todo bien y resulta que ya ha tenido que dimitir un alto cargo del Consell”.

Entre el público asistente al pleno había varios representantes políticos autonómicos / Rafa Arjones

Compromís ha elevado todavía más el tono y ha puesto el foco en la transparencia. Mas, que ha recordado su experiencia como directora general del área, ha señalado que “es mentira” que la declaración de bienes de la edil de Urbanismo no tenga por qué publicarse.

La dirigente valencianista ha descrito a Barcala “a la defensiva” y ha destacado que “nadie se cree que no sepa nada”. También ha vinculado el caso a los criterios sociales de acceso a la vivienda y lo ha enmarcado en una crítica más amplia a las políticas de vivienda del PP: “Si la renta media en Alicante es de 20.000 euros por persona, no se entiende que se den viviendas a gente que cobra más de 60.000 euros”.

Una comisión en las Cortes debe aportar luz y taquígrafos para recuperar la confianza política Aitana Mas — Portavoz adjunta de Compromís en las Cortes

En el plano institucional, Mas ha defendido que la investigación debe ir “desde Barcala hasta la última persona que ha tenido que ver con la tramitación del expediente” y ha reclamado de nuevo “transparencia” para evitar un “descrédito de las instituciones”. “Una comisión de investigación en las Cortes tiene que aportar luz y taquígrafos a una situación como esta”, ha sostenido.

En su valoración política, Mas ha afirmado que “hay una trama” y ha pedido recuperar medidas de control impulsadas en la etapa del Botànic, además de arremeter contra el Plan Vive: “Ess una estafa, hace falta VPO de verdad para que no pasen estas cosas”.

Falta información y el alcalde no ha dado respuestas, por eso pedimos una comisión en las Cortes Miguel Pascual — Diputado autonómico de Vox

Vox, por su parte, se ha alineado con el reproche central al pleno y ha añadido un elemento que complica el margen del PP. Su grupo parlamentario ha registrado una petición para activar una comisión de investigación en las Cortes. Miguel Pascual ha calificado de “negativa” la valoración de la sesión y ha reiterado que “falta información” y que el alcalde “no ha dado las respuestas oportunas”.

“Se han quedado muchas preguntas sin contestar”, ha dicho, antes de justificar que Vox haya reclamado la comisión en las Cortes por considerar los hechos “de gravedad”. El diputado ha añadido que la investigación debe empezar cuanto antes porque sospechan “que este tema pueda escalar más”.

Echar balones fuera y minimizar lo ocurrido no ayuda a la transparencia ni a la confianza Xavier López — Co-coordinador de Sumar en la Comunidad Valenciana

Sumar también ha cargado contra el planteamiento del alcalde. Xavier López ha señalado que Barcala “ha optado por echar balones fuera y reducir a un simple trámite administrativo” lo que, “a la vista de la documentación conocida”, presenta “indicios muy graves de irregularidades” en la adjudicación a personas del entorno del PP.

A su juicio, “minimizar lo ocurrido no contribuye ni a la transparencia ni a recuperar la confianza de la ciudadanía”. López ha afirmado que su formación seguirá presionando “por todas las vías” abiertas, tanto ante la Fiscalía como ante la Agencia Valenciana Antifraude, para que “se esclarezcan los hechos y se asuman todas las responsabilidades que correspondan, caiga quien caiga”.