Acuerdo entre el Ayuntamiento de Alicante y las Hogueras: este es el espacio que acogerá la Gala de Candidatas 2026

La Gala de Candidatas ya tiene úbicación para este 2026. Las concejalías de Fiestas, Infraestructuras, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, junto a la Federació de les Fogueres de Sant Joan, han llegado a un acuerdo sobre el escenario que acogerá las Galas de las Candidatas a la Bellea del Foc 2026, tanto en su modalidad adulta como infantil. La decisión se tomó al término de una reunión de trabajo que se desarrolló este viernes en la Casa de la Festa Manuel Ricarte.

Finalmente, se ha decidido que el doble acto se celebrará en la Rambla de Méndez Núñez, un espacio que, según los organizadores, cumple con todos los criterios técnicos necesarios y permitirá abrir la gala de nuevo a la ciudadanía.

El doble acto tendrá lugar en las noches del 24 y 25 de abril, destinándose la primera jornada a la gala infantil y la segunda a la gala adulta. Ambas se desarrollarán sobre una pasarela de 180 metros de longitud, la de mayor longitud de las que se han colocado para esta gala según han explicado fuentes de la concejalía de Infraestructuras, a cuyos lados se dispondrán alrededor de 1.500 sillas para el público asistente. Una vez reservados los asientos protocolarios, cada comisión de hogueras contará con 15 sillas, mientras que las barracas dispondrán de dos.

Recorrido y escenario final

Las 79 candidatas adultas y las 80 infantiles iniciarán su desfile a la altura de la calle López Torregrosa, junto a la torre provincial del PROP. Desde allí avanzarán en sentido descendente por la Rambla hasta la intersección con la calle Teniente Coronel Chápuli, punto en el que emprenderán el regreso hasta el lugar de salida. Será allí donde se ubicará el escenario final, destinado a la fotografía conjunta de todas las aspirantes al título.

Este acto, aunque con distintas variaciones a lo largo de las décadas desde que se viene realizando, ya ha tenido como escenario la Explanada de España, con acceso final al salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, la plaza del puerto de Alicante, zona Volco, en la plaza de toros y, en 2025, en el estadio José Rico Pérez.

Acuerdo final

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado que "tras estudiar varias opciones presentadas por la Federació de les Fogueres de Sant Joan, el Ayuntamiento de Alicante respalda la presentada en la Rambla de Méndez Núñez al cumplir todos los criterios técnicos. Además, trasladar esta gala al centro de la ciudad, de nuevo abierta a la ciudadanía, pone en valor la figura de la Bellea del Foc, que será elegida de entre todas las candidatas que recorran esos 180 metros de pasarela".

Por su parte, el presidente de la Federació, David Olivares, ha señalado que "el trabajo conjunto de las distintas concejalías y de la Federació ha conseguido algo histórico como es que la Rambla acoja la Gala de las Candidatas. Es un tema por el que tenemos que felicitarnos todas las partes implicadas".

Los concejales Julio Calero y Cristina García también han estado presentes en la reunión, así como técnicos de las concejalías de Fiestas, Infraestructuras, Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

Incertidumbre desde octubre

El conflicto entre el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de les Fogueres de Sant Joan por la ubicación de la gala de candidatas comenzó en el mes de octubre de 2025, cuando la Federació anunció su intención de trasladar la Gala de Candidatas 2026 a la avenida de la Estación. La propuesta incluía un escenario junto a la plaza de Luceros, una pasarela de más de 150 metros y un aforo de unas 2.600 personas, con un acceso reservado desde los jardines del Palacio Provincial. Con esta idea, la Federació buscaba acabar con las inquietudes que había levantado la ubicación de esta gala en 2025, cuando se celebró en el estadio José Rico Pérez, un espacio que no ofreció la experiencia deseada ni para las candidatas ni para el público.

La respuesta del equipo de gobierno del PP no se hizo esperar. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó que el Ayuntamiento no había recibido la solicitud formal y que, hasta que los técnicos municipales evaluaran la viabilidad técnica del proyecto, no podía ofrecer una decisión definitiva. Por su parte, el presidente de la Federació, David Olivares, defendió la propuesta de la avenida de la Estación y aseguró que, aunque aún no se había presentado oficialmente, la concejala ya conocía la iniciativa gracias a conversaciones informales.

Tras meses de cruce de declaraciones y cierta incertidumbre sobre la ubicación definitiva, la reunión celebrada este viernes en la Casa de la Festa Manuel Ricarte permitió cerrar un acuerdo. Finalmente, se descartó la avenida de la Estación y se optó por la Rambla de Méndez Núñez, un emplazamiento céntrico que cumple con todos los requisitos técnicos y que permitirá que la Gala de las Candidatas 2026 se desarrolle con las condiciones óptimas para candidatas y público.