Adiós a la gripe en Alicante: desaparece prácticamente de la circulación

La situación de las infecciones respiratorias en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana se encuentra actualmente en una fase de estabilización tras el descenso registrado después del periodo navideño pero dentro de la misma lo que destaca es el gran descenso de la gripe, que saturó los hospitales desde dos semanas antes de Navidad prácticamente hasta finales de enero.

La incidencia de todos los virus respiratorios se mantiene entre 700 y 800 casos poblacionales, muy por debajo de los más de 1.200 casos por 100.000 habitantes de semanas atrás, un comportamiento que, según el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, se explica precisamente por “el gran descenso que ha habido de la gripe, compensado por el mantenimiento de otros virus respiratorios”.

La gripe ha tenido durante dos meses los hospitales muy saturados, con esperas de hasta tres días en algunos de ellos para tener una cama en planta, Urgencias saturadas y camas en pasillos.

La reducción de la presión asistencial por la gripe ha permitido recuperar prácticamente la actividad médica y quirúrgica habitual en los hospitales

Virus sincitial

En este contexto, el virus respiratorio sincitial (VRS), causa principal de la bronquiolitis, se ha convertido en el principal agente circulante, alcanzando una positividad del 14,7% en las muestras de Atención Primaria.

Navarro destaca que “el VRS es ya la principal fuente de positividad” y subraya la importancia de la prevención: “la inmunización infantil ya se está realizando y el próximo año será fundamental ampliar la vacunación a los grupos de máximo riesgo, especialmente a las personas muy mayores”.

Por el contrario, la gripe ha descendido de forma muy significativa hasta situarse en el 2,5% de positividad y prácticamente ha dejado de ser causa relevante de atención sanitaria. “La gripe prácticamente ha desaparecido como motivo de consulta y de ingreso”, señala.

Brotes de covid para primavera

En cuanto al covid-19, mantiene una circulación estable y sin patrón estacional claro, por lo que “podrían aparecer pequeños brotes en primavera o verano”.

En menores de 0 a 4 años se ha observado un descenso de casos durante las vacaciones navideñas y un repunte tras la vuelta al colegio, algo que Navarro atribuye a “las mayores oportunidades de contagio al aumentar la interacción social en el entorno escolar”.

Hospitalizaciones

En el ámbito hospitalario, la tasa de ingresos por infecciones respiratorias agudas se sitúa actualmente en torno al 18%, tras un descenso importante respecto a diciembre. Han bajado especialmente los ingresos en mayores de 80 años, aunque el virus sincitial continúa siendo un motivo relevante de hospitalización en personas muy mayores que todavía no han recibido vacunación generalizada.

La reducción de la presión asistencial ha permitido recuperar la actividad médica y quirúrgica habitual en los hospitales. “La desaparición de la gripe como causa de ingreso ha liberado muchas camas y los hospitales están volviendo a su actividad médica y quirúrgica normal”, concluye Navarro.

De cara a la próxima temporada, la ampliación de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial se plantea como la principal medida preventiva para reducir ingresos y proteger a la población más vulnerable.