Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura"El honorable Barcala"Protesta AyuntamientoAire tropicalBrote de sarampiónSubida mar TorreviejaCortes tráfico Volta
instagramlinkedin

Virus respiratorios

Adiós a la gripe en Alicante: desaparece prácticamente de la circulación

La bronquiolitis lidera los contagios en este momento al ser el principal agente en circulación entre la población y causa de hospitalización en mayores de 80 años no vacunados

Vacunación contra la gripe en los centros escolares

Vacunación contra la gripe en los centros escolares

Alex Domínguez

J. Hernández

J. Hernández

La situación de las infecciones respiratorias en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana se encuentra actualmente en una fase de estabilización tras el descenso registrado después del periodo navideño pero dentro de la misma lo que destaca es el gran descenso de la gripe, que saturó los hospitales desde dos semanas antes de Navidad prácticamente hasta finales de enero.

La incidencia de todos los virus respiratorios se mantiene entre 700 y 800 casos poblacionales, muy por debajo de los más de 1.200 casos por 100.000 habitantes de semanas atrás, un comportamiento que, según el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, se explica precisamente por “el gran descenso que ha habido de la gripe, compensado por el mantenimiento de otros virus respiratorios”.

La gripe ha tenido durante dos meses los hospitales muy saturados, con esperas de hasta tres días en algunos de ellos para tener una cama en planta, Urgencias saturadas y camas en pasillos.

La reducción de la presión asistencial por la gripe ha permitido recuperar prácticamente la actividad médica y quirúrgica habitual en los hospitales

Virus sincitial

En este contexto, el virus respiratorio sincitial (VRS), causa principal de la bronquiolitis, se ha convertido en el principal agente circulante, alcanzando una positividad del 14,7% en las muestras de Atención Primaria.

Navarro destaca que “el VRS es ya la principal fuente de positividad” y subraya la importancia de la prevención: “la inmunización infantil ya se está realizando y el próximo año será fundamental ampliar la vacunación a los grupos de máximo riesgo, especialmente a las personas muy mayores”.

Por el contrario, la gripe ha descendido de forma muy significativa hasta situarse en el 2,5% de positividad y prácticamente ha dejado de ser causa relevante de atención sanitaria. “La gripe prácticamente ha desaparecido como motivo de consulta y de ingreso”, señala.

La gripe prácticamente ha desaparecido como motivo de consulta y de ingreso

Juan Francisco Navarro

— Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva

Brotes de covid para primavera

En cuanto al covid-19, mantiene una circulación estable y sin patrón estacional claro, por lo que “podrían aparecer pequeños brotes en primavera o verano”.

En menores de 0 a 4 años se ha observado un descenso de casos durante las vacaciones navideñas y un repunte tras la vuelta al colegio, algo que Navarro atribuye a “las mayores oportunidades de contagio al aumentar la interacción social en el entorno escolar”.

Gripe aviar H5N1: qué es, por qué se está expandiendo tan rápido y cuál es el riesgo real para los humanos

Gripe aviar H5N1: qué es, por qué se está expandiendo tan rápido y cuál es el riesgo real para los humanos

Sara Fernández

Hospitalizaciones

En el ámbito hospitalario, la tasa de ingresos por infecciones respiratorias agudas se sitúa actualmente en torno al 18%, tras un descenso importante respecto a diciembre. Han bajado especialmente los ingresos en mayores de 80 años, aunque el virus sincitial continúa siendo un motivo relevante de hospitalización en personas muy mayores que todavía no han recibido vacunación generalizada.

La reducción de la presión asistencial ha permitido recuperar la actividad médica y quirúrgica habitual en los hospitales. “La desaparición de la gripe como causa de ingreso ha liberado muchas camas y los hospitales están volviendo a su actividad médica y quirúrgica normal”, concluye Navarro.

Noticias relacionadas y más

De cara a la próxima temporada, la ampliación de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial se plantea como la principal medida preventiva para reducir ingresos y proteger a la población más vulnerable.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  4. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  5. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
  6. Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
  7. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  8. El Ayuntamiento de Alicante devuelve más de medio millón a la Generalitat por retrasos en la puesta en marcha del programa de itinerarios sociales

El escándalo de la vivienda de protección pública de Les Naus llega a La Revuelta

El escándalo de la vivienda de protección pública de Les Naus llega a La Revuelta

Los vecinos de Rabasa exigen transparencia en el Plan Vive tras el caso las viviendas adjudicadas en Alicante

Los vecinos de Rabasa exigen transparencia en el Plan Vive tras el caso las viviendas adjudicadas en Alicante

Otra avería en un colegio de Alicante deja a 150 niños sin clase

Otra avería en un colegio de Alicante deja a 150 niños sin clase

EU tantea una moción de censura contra Barcala con el resto de la oposición de Alicante

EU tantea una moción de censura contra Barcala con el resto de la oposición de Alicante

La Feria del Templo Chino de Alicante se celebra este domingo con espectáculos, desfiles y experiencias gastronómicas

Adiós a la gripe en Alicante: desaparece prácticamente de la circulación

Adiós a la gripe en Alicante: desaparece prácticamente de la circulación

Detenido en Menorca por obligar a una menor de Alicante a enviarle fotos de contenido sexual

Detenido en Menorca por obligar a una menor de Alicante a enviarle fotos de contenido sexual

Compromís pide que Pérez Llorca comparezca en las Cortes por el caso de las viviendas de Alicante

Compromís pide que Pérez Llorca comparezca en las Cortes por el caso de las viviendas de Alicante
Tracking Pixel Contents