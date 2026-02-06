Educación
Alicante convoca el primer certamen escolar de pintura dedicado a la Santa Faz
El concurso está dirigido a todos los colegios y los trabajos ganadores tendrán un premio muy significativo
El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha el primer certamen de dibujo y pintura “Miradas a la Santa Faz 2026”, una iniciativa cultural dirigida a los alumnos de Educación Primaria con el objetivo de acercar a los más jóvenes a una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.
La Concejalía de Cultura ha impulsado este concurso con el fin de fomentar el conocimiento del patrimonio etnológico alicantino y difundir la importancia histórica, cultural y religiosa de la romería de la Santa Faz entre los escolares. La convocatoria está abierta a estudiantes de centros públicos, concertados, privados y de educación especial de Alicante.
El certamen girará en torno a los paisajes, el monasterio, el caserío, la romería y las vivencias relacionadas con la Santa Faz. Los participantes podrán presentar una obra individual con técnica libre en formato plano tamaño folio. El concurso contará con dos categorías diferenciadas: alumnado de 1º a 3º de Primaria y estudiantes de 4º a 6º.
El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el 6 de marzo de 2026. Las obras podrán entregarse de forma presencial en el Centro Municipal de las Artes o a través de un formulario habilitado en la web municipal. El jurado valorará aspectos como la creatividad, la originalidad, el esfuerzo, la composición y el uso del color.
El premio
Los ganadores y finalistas recibirán material de bellas artes y sus obras podrán reproducirse en distintos soportes con fines divulgativos. Además, los trabajos seleccionados formarán parte de una exposición organizada con motivo de la celebración de la Santa Faz.
La entrega de premios tendrá lugar en el Monasterio de la Santa Faz durante la XII Peregrina Escolar, en fechas previas a la tradicional romería, consolidando así la vinculación entre la actividad artística y la festividad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
- Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
- Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
- La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante devuelve más de medio millón a la Generalitat por retrasos en la puesta en marcha del programa de itinerarios sociales