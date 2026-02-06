Alicante convoca el primer certamen escolar de pintura dedicado a la Santa Faz

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha el primer certamen de dibujo y pintura “Miradas a la Santa Faz 2026”, una iniciativa cultural dirigida a los alumnos de Educación Primaria con el objetivo de acercar a los más jóvenes a una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

La Concejalía de Cultura ha impulsado este concurso con el fin de fomentar el conocimiento del patrimonio etnológico alicantino y difundir la importancia histórica, cultural y religiosa de la romería de la Santa Faz entre los escolares. La convocatoria está abierta a estudiantes de centros públicos, concertados, privados y de educación especial de Alicante.

El certamen girará en torno a los paisajes, el monasterio, el caserío, la romería y las vivencias relacionadas con la Santa Faz. Los participantes podrán presentar una obra individual con técnica libre en formato plano tamaño folio. El concurso contará con dos categorías diferenciadas: alumnado de 1º a 3º de Primaria y estudiantes de 4º a 6º.

El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el 6 de marzo de 2026. Las obras podrán entregarse de forma presencial en el Centro Municipal de las Artes o a través de un formulario habilitado en la web municipal. El jurado valorará aspectos como la creatividad, la originalidad, el esfuerzo, la composición y el uso del color.

La Peregrina Escolar celebra su décimo aniversario con una gran participación / PILAR CORTÉS

El premio

Los ganadores y finalistas recibirán material de bellas artes y sus obras podrán reproducirse en distintos soportes con fines divulgativos. Además, los trabajos seleccionados formarán parte de una exposición organizada con motivo de la celebración de la Santa Faz.

La entrega de premios tendrá lugar en el Monasterio de la Santa Faz durante la XII Peregrina Escolar, en fechas previas a la tradicional romería, consolidando así la vinculación entre la actividad artística y la festividad.