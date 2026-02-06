Alicante reúne a jóvenes investigadores sobre tecnologías avanzadas para comprender la diversidad del cerebro

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha acogido la FENS-Hertie Winter School 2025–2026, un encuentro internacional de formación avanzada titulado "Single-cell and Spatial Omics to Understand Brain Heterogeneity’" que ha reunido en Alicante a estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales en formación procedentes de distintos países. La organización científica estuvo a cargo de Gonçalo Castelo-Branco (Instituto Karolinska, Suecia) y Ana Mendanha Falcao (Universidad de Minho, Portugal).

Durante una intensa semana de actividades, los participantes han recibido formación especializada en las metodologías más punteras de análisis de ómicade célula única (single-cell omics) y espacial (spatial omics), incluyendo transcriptómica, epigenómica, lipidómica y proteómica, aplicadas al estudio del cerebro. Estas tecnologías están revolucionando la comprensión de la heterogeneidad celular del sistema nervioso, así como de los mecanismos que subyacen a su funcionamiento normal y a diversas patologías neurológicas.

Líderes

El programa académico ha combinado clases magistrales impartidas por científicos líderes a nivel internacional, sesiones prácticas, presentaciones de los propios participantes y espacios de discusión científica, fomentando un entorno altamente interactivo y colaborativo.

Este formato ha permitido no solo la adquisición de conocimientos técnicos avanzados, sino también el intercambio de ideas y el establecimiento de nuevas redes de colaboración en el ámbito emergente de la neuro-ómica, un conjunto de disciplinas que emplean tecnologías de alto rendimiento para estudiar el cerebro a escala molecular y celular.

Los jóvenes reunidos en este encuentro en la sede de Sant Joan de la UMH / INFORMACIÓN

Sesiones

Entre las actividades desarrolladas, cabe destacar una sesión práctica de carácter computacional, centrada en el análisis de datos de spatial omics. La sesión, titulada "Computational pipelines for spatial omics data", fue impartida por José P. López-Atalaya, que dirige el laboratorio Plasticidad Celular y Neuropatología en el IN, junto con Ángel Márquez-Galera, responsable del Servicio de Administración de Sistemas y Bioinformática del instituto, Violeta Duran Laforet, investigadora postdoctoral en el laboratorio Plasticidad Celular y Neuropatología, y Lorenzo Puche-Aroca, investigador predoctoral del laboratorio Desarrollo, Plasticidad y Reprogramación de Circuitos Sensoriales. Durante esta actividad práctica, los participantes pudieron trabajar directamente con herramientas computacionales para el análisis e interpretación de este tipo de datos complejos.

Según destacan los organizadores locales del evento, Guillermina López-Bendito, Francisco Martini y Silvia De Santis, investigadores del IN, acoger una Winter School de FENS en Alicante supone “un reconocimiento al papel del Instituto de Neurociencias en la investigación europea en neurociencia y ofrece una oportunidad excepcional para formar a la próxima generación de investigadores en tecnologías que están transformando el campo”. Además, subrayan que “el carácter internacional del curso y la diversidad de procedencias de los participantes enriquecen enormemente el intercambio científico y refuerzan la proyección internacional del centro”.

Encuentro europeo

La FENS-Hertie Winter School forma parte del programa de actividades de formación avanzada impulsado por la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia (FENS), en colaboración con la Hertie Foundation, una prestigiosa fundación alemana comprometida con el fomento de la excelencia en investigación biomédica. En esta edición, el evento ha sido coorganizado por el Instituto de Neurociencias (CSIC–UMH), consolidando a Alicante como un punto de encuentro para la formación de excelencia en neurociencia a nivel europeo.