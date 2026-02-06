Formación
Alumnos de los IES Azorín, Victoria Kent y Figueras Pacheco de Alicante se interesan por la atención a las personas con sordoceguera
Un centenar de estudiantes de ciclos formativos conocen de primera mano la mediación comunicativa con testimonios reales de afectados y el papel de la fundación ONCE
La ONCE ha celebrado en Alicante la I Jornada de Formación y Sensibilización sobre Sordoceguera, un encuentro dirigido al alumnado de ciclos formativos de mediación comunicativa e integración social con el objetivo de acercarles la realidad, necesidades y apoyos que requiere este colectivo.
Alrededor de un centenario de estudiantes de los IES Azorín, Victoria Kent y Figueras Pacheco han participado en esta iniciativa formativa, que combina información institucional, conocimiento técnico y experiencias reales para comprender cómo se articula la atención especializada a personas con sordoceguera.
La jornada ha puesto el foco en la doble discapacidad sensorial, visual y auditiva, y en la importancia de contar con profesionales formados en comunicación, autonomía personal y apoyo social, ámbitos donde la ONCE desarrolla una labor de referencia a través de sus equipos especializados y en coordinación con FOAPS (Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera).
Mediación
Durante el encuentro se ha explicado en detalle el papel clave de la mediación comunicativa, perfil profesional fundamental para facilitar la interacción, el acceso a la información, la movilidad y la participación social de las personas con sordoceguera en su vida diaria.
El alumnado ha conocido también los ámbitos de intervención de fundación ONCE, entidad que complementa la labor social de la ONCE ofreciendo servicios de mediación, acompañamiento y apoyo individualizado, siempre desde un enfoque centrado en la persona y en su proyecto de vida.
Voluntariado
Otro de los ejes han sido el programa de voluntariado, que muestra cómo la colaboración ciudadana organizada y formada contribuye a reducir el aislamiento social, reforzar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con sordoceguera.
La sesión ha incluido además la proyección del vídeo institucional de Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera que sirve como introducción visual y emocional a la realidad cotidiana de este colectivo y al trabajo coordinado de profesionales y mediadores.
Uno de los momentos más destacados ha sido la exposición de dos casos prácticos reales, en los que personas afiliadas con sordoceguera ha compartido su experiencia acompañada por los profesionales que intervienen en su día a día.
Mirada inclusiva
La jornada busca no solo informar, sino también despertar en el alumnado una mirada profesional más inclusiva, reforzando la sensibilidad, el compromiso ético y la preparación técnica de quienes en el futuro trabajarán en el ámbito social.
Con esta iniciativa, la ONCE reafirma su compromiso con la formación de nuevos profesionales, contribuyendo a que la atención a personas con sordoceguera sea cada vez más especializada, humana y coordinada.
