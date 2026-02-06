La Asociación de Vecinos de Playa de San Juan condena los actos vandálicos en Les Naus y critican la falta de una condena política unánime

La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan ha condenado a través de un comunicado los actos vandálicos registrados en la madrugada del jueves en el residencial Les Naus, unos hechos que califica de "graves" y que, a su juicio, suponen "una violación de la intimidad y de la convivencia vecinal" que "no pueden ni deben normalizarse".

Desde el colectivo vecinal lamentan que en el pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante "ningún partido político haya condenado explícitamente estos hechos", con la única excepción del portavoz de EU Podem, Manolo Copé, quien afirmó que "no se puede culpar a todos".

En el comunicado, la entidad vecinal sostiene que ante una situación de esta gravedad los representantes públicos "deberían haber estado a la altura", con una condena "clara, unitaria y sin ambigüedades", y recuerda que "la defensa de la convivencia, el respeto y la intimidad de los vecinos no debería entender de colores políticos".

Respuesta a los actos vandálicos contra la urbanización

La tensión que rodea desde hace una semana a la urbanización Les Naus de Alicante por la adjudicación de viviendas protegidas, en la zona de la Condomina, dio un nuevo paso este jueves con la aparición de pintadas en el interior de la urbanización. Mensajes como "corruptos", "hijos de puta" o consignas políticas fueron localizados en portales y zonas comunes, en un episodio que los vecinos califican de "grave" y que ha incrementado el "miedo y el hartazgo" entre quienes viven allí.

Las pintadas aparecieron durante la noche del miércoles en un único portal y en espacios comunes a los que se pudo entrar por un acceso a la urbanización. Según relatan los residentes, no se trata de un ataque generalizado a toda la urbanización, aun así, el impacto emocional ha sido profundo.

"Esta noche han entrado y han hecho pintadas, ¿qué puede ser lo siguiente? Estamos asustados", se preguntan algunos vecinos, que reconocen sentirse vulnerables y en un ambiente de tensión constante. "Hace un par de día unas personas que pasaban por la calle le gritaron 'corrupto' a un vecino que salía de la urbanización con sus hijos pequeños, son hechos graves", apuntan.

Además, los vecinos han anunciado que denunciarán esta situación ante la Policía Nacional para frenar estos ataques. "Vamos a denunciar tanto las pintadas como los comentarios de odio que se están vertiendo en redes sociales contra los residentes de esta urbanización", aseguran.