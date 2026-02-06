Cortes de tráfico y cambios en los autobuses de Alicante hoy: la Volta pasará por el centro de la ciudad

La Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana llega hoy a la provincia de Alicante. La tercera etapa de esta 77ª edición tendrá un recorrido de 158 kilómetros y saldrá de Orihuela, llegará hasta Urbanova, recorrerá el paseo litoral de Alicante hasta salir por la avenida de Dénia en sentido San Juan. A la altura del monasterio de Santa Faz se dirigirá hacia Xixona y Agost y finalizará en San Vicente del Raspeig.

Es por ello que están previstos numerosos cortes de tráfico entre las 15.00 y las 16.45 horas.

Cortes de tráfico en Alicante este viernes

El recorrido que se verá afectado en el término municipal de Alicante es el siguiente:

N-332, en el límite con el término municipal de Elche, en el Saladar de Aguamarga

avenida de Elche

plaza del Arquitecto Miguel López

paseos de Loring y Mártires de la Libertad

Puerta del Mar

avenida Juan Bautista Lafora

calle Jovellanos

avenida de Denia hasta el término municipal de San Juan.

El acceso al aeropuerto desde el centro de Alicante estará señalizado mediante una ruta alternativa, situada entre la intersección de la N-332 y la N-340, en la avenida de Elche.

Además, Urbanova “permanecerá incomunicada con el resto del municipio” durante unos 90 minutos, indica el ayuntamiento en una nota. Estará, igualmente, limitado el acceso a la estación de autobuses.

El recorrido de la Volta a la Comunitat Valenciana a su paso por Alicante / Ayuntamiento de Alicante

Cambios en los autobuses hoy

Debido al paso de la Volta, Vectalia también informa de la modificación de los recorridos de varias líneas de autobús desde las 14.30 hasta las 16.00 horas, aproximadamente.

Los autobuses afectados son:

Línea 2: La Florida - Sagrada Familia

Desde C/ del Teatro continuará por Rambla, Jaime II, Celia Vals recuperando su recorrido habitual.

Línea 21 (Alicante - Playa San Juan - El Campello) y línea 22 (Avda. Óscar Esplá - Playa San Juan)

Desde C/ del Teatro continuará por Rambla, Avda. de Jijona, Maestro Alonso, Vía Parque, Avda. de la Albufereta recuperando su recorrido habitual.

Línea 23 (Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel).

La afectación comenzará a las 14.00 horas hasta el fin del evento y estas son los cambios en las paradas y el sentido:

Sentido Sant Joan-Mutxamel:

Desde parada Alfonso el Sabio 3, realizamos un desvío por Villafranqueza hasta la rotonda de Santa Faz donde recuperamos el recorrido habitual

Paradas suprimidas:

Jaime II

Vázquez de Mella 15

MARQ

Canónigo de Penalva

La Goteta

Av. Denia Colegio Calasancio

Denia-Jesuitas

Denia-La Brisas

Denia-Concha Espina

Complejo Vistahermosa

Once

Denia-Estación de servicio

Hospital de San Juan

Paradas habilitadas:

Rotonda Hostal Santa Faz

Sentido Alicante:

El servicio realizará ruta normal a excepción de que no realiza paso por el Hospital de San Juan.

Línea 24 (Estación de autobuses - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig) y 45 (Hospital - Los Girasoles)

Desde las 9.30 horas hasta las 18.30 horas:

Sentido Alicante, Los Girasoles:

Desde Avda. Ancha de Castelar continúa por C/ Jávea, C/ Dénia y C/ la Huerta hasta Ctra. Villafranqueza, dónde recupera su recorrido habitual

Paradas suprimidas:

Ancha de Castelar 153

Ancha de Castelar 103

Ancha de Castelar 53

Ancha de Castelar 9

Alicante 48

Ciudad Jardín 2

Paradas habilitadas:

Jávea – Dénia I

Dénia – Polideportivo I

La Huerta 12

La Huerta 60

La Huerta 104

La Huerta 156

Sentido Cardiovascular:

Desde Ctra. Villafranqueza continúa por C/ la Huerta, C/ Dénia, C/ Jávea hasta Avda. Ancha de Castelar, dónde recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

Ciudad Jardín 3

Alicante 23

Ancha de Castelar 20

Ancha de Castelar 68

Ancha de Castelar 122

Ancha de Castelar 178

Paradas habilitadas:

La Huerta – I.E.S. Gaia

La Huerta 19

La Huerta – Gasolinera

La Huerta – C.P. L’Horta

Dénia – Polideportivo II

Jávea – Dénia II

Línea 24 (Estación de autobuses - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig)

Desde las 9.30 horas hasta las 18.30 horas:

Sentido Alicante:

Desde parada Oscar Esplá 33, se hace un cambio de sentido realizando la cabecera en Oscar Esplá 10 terminando el recorrido.

Paradas suprimidas:

Osar Esplá 3

Estación Central de Autobuses

Sentido San Vicente:

Salida desde Oscar Esplá 10

Paradas suprimidas:

Estación Central de Autobuses

Línea 30 (San Vicente del Raspeig - La Alcoraya)

La afectación comenzará a las 14.00 horas hasta el fin del evento y estas son los cambios en las paradas y el sentido:

Sentido Cañada – Alcoraya:

Desde Avda. Ancha de Castelar continúa por C/ Monóvar, C/ Elda, C/ Pérez Galdós, C/ Poeta Miguel Hernández dónde recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

Avda. Ancha de Castelar 153.

Avda. Ancha de Castelar 103.

Pintor Sorolla Nº 12

Paradas habilitadas:

Miguel Hernández Nº 62

Sentido Hospital de San Vicente:

Desde C/ Poeta Miguel Hernández, C/ Pérez Galdós, C/ Elda, C/ Monóvar, Avda. Ancha de Castelar dónde recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

C/ Pintor Sorolla Nº 15

Ancha de Castelar 130

Ancha de Castelar 178

Paradas habilitadas:

Miguel Hernández Nº 52

La línea de autobuses C-6 conecta el centro de Alicante con el aeropuerto / Áxel Álvarez

Línea C-6 (Alicante - Aeropuerto)

Desde las 9.30 horas hasta las 18.30 horas:

Sentido Alicante:

Desde el aeropuerto cogeremos al Autovía A-7, hasta la Rotonda en C/México, continuamos por Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, Av. Catedrático Soler, Óscar Esplá, Av. Salamanca, Av. Estación, Av. Alfonso el Sabio, Av. Jaime II y Av.

Vázquez de Mella donde realiza un cambio de sentido y recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

Agua Amarga II

Euipo II

Elche-Cercanías

Elche-Federico Mayo

Estación de Autobuses

Puerta Plaza del Mar

Paradas habilitadas:

Alcalde L. Carbonell 15

Catedrático Soler 29

Salamanca 10 Fte. Renfe

Sentido Aeropuerto:

Desde Vázquez de Mella, recorrido habitual