Cortes de tráfico y cambios en los autobuses de Alicante hoy: la Volta pasará por el centro de la ciudad
Varias líneas verán modificado su recorrido y sus paradas durante este viernes
La Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana llega hoy a la provincia de Alicante. La tercera etapa de esta 77ª edición tendrá un recorrido de 158 kilómetros y saldrá de Orihuela, llegará hasta Urbanova, recorrerá el paseo litoral de Alicante hasta salir por la avenida de Dénia en sentido San Juan. A la altura del monasterio de Santa Faz se dirigirá hacia Xixona y Agost y finalizará en San Vicente del Raspeig.
Es por ello que están previstos numerosos cortes de tráfico entre las 15.00 y las 16.45 horas.
Cortes de tráfico en Alicante este viernes
El recorrido que se verá afectado en el término municipal de Alicante es el siguiente:
- N-332, en el límite con el término municipal de Elche, en el Saladar de Aguamarga
- avenida de Elche
- plaza del Arquitecto Miguel López
- paseos de Loring y Mártires de la Libertad
- Puerta del Mar
- avenida Juan Bautista Lafora
- calle Jovellanos
- avenida de Denia hasta el término municipal de San Juan.
El acceso al aeropuerto desde el centro de Alicante estará señalizado mediante una ruta alternativa, situada entre la intersección de la N-332 y la N-340, en la avenida de Elche.
Además, Urbanova “permanecerá incomunicada con el resto del municipio” durante unos 90 minutos, indica el ayuntamiento en una nota. Estará, igualmente, limitado el acceso a la estación de autobuses.
Cambios en los autobuses hoy
Debido al paso de la Volta, Vectalia también informa de la modificación de los recorridos de varias líneas de autobús desde las 14.30 hasta las 16.00 horas, aproximadamente.
Los autobuses afectados son:
Línea 2: La Florida - Sagrada Familia
Desde C/ del Teatro continuará por Rambla, Jaime II, Celia Vals recuperando su recorrido habitual.
Línea 21 (Alicante - Playa San Juan - El Campello) y línea 22 (Avda. Óscar Esplá - Playa San Juan)
Desde C/ del Teatro continuará por Rambla, Avda. de Jijona, Maestro Alonso, Vía Parque, Avda. de la Albufereta recuperando su recorrido habitual.
Línea 23 (Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel).
La afectación comenzará a las 14.00 horas hasta el fin del evento y estas son los cambios en las paradas y el sentido:
Sentido Sant Joan-Mutxamel:
Desde parada Alfonso el Sabio 3, realizamos un desvío por Villafranqueza hasta la rotonda de Santa Faz donde recuperamos el recorrido habitual
- Paradas suprimidas:
- Jaime II
- Vázquez de Mella 15
- MARQ
- Canónigo de Penalva
- La Goteta
- Av. Denia Colegio Calasancio
- Denia-Jesuitas
- Denia-La Brisas
- Denia-Concha Espina
- Complejo Vistahermosa
- Once
- Denia-Estación de servicio
- Hospital de San Juan
- Paradas habilitadas:
- Rotonda Hostal Santa Faz
Sentido Alicante:
El servicio realizará ruta normal a excepción de que no realiza paso por el Hospital de San Juan.
Línea 24 (Estación de autobuses - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig) y 45 (Hospital - Los Girasoles)
Desde las 9.30 horas hasta las 18.30 horas:
Sentido Alicante, Los Girasoles:
Desde Avda. Ancha de Castelar continúa por C/ Jávea, C/ Dénia y C/ la Huerta hasta Ctra. Villafranqueza, dónde recupera su recorrido habitual
- Paradas suprimidas:
- Ancha de Castelar 153
- Ancha de Castelar 103
- Ancha de Castelar 53
- Ancha de Castelar 9
- Alicante 48
- Ciudad Jardín 2
- Paradas habilitadas:
- Jávea – Dénia I
- Dénia – Polideportivo I
- La Huerta 12
- La Huerta 60
- La Huerta 104
- La Huerta 156
Sentido Cardiovascular:
Desde Ctra. Villafranqueza continúa por C/ la Huerta, C/ Dénia, C/ Jávea hasta Avda. Ancha de Castelar, dónde recupera su recorrido habitual.
- Paradas suprimidas:
- Ciudad Jardín 3
- Alicante 23
- Ancha de Castelar 20
- Ancha de Castelar 68
- Ancha de Castelar 122
- Ancha de Castelar 178
- Paradas habilitadas:
- La Huerta – I.E.S. Gaia
- La Huerta 19
- La Huerta – Gasolinera
- La Huerta – C.P. L’Horta
- Dénia – Polideportivo II
- Jávea – Dénia II
Línea 24 (Estación de autobuses - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig)
Desde las 9.30 horas hasta las 18.30 horas:
Sentido Alicante:
Desde parada Oscar Esplá 33, se hace un cambio de sentido realizando la cabecera en Oscar Esplá 10 terminando el recorrido.
- Paradas suprimidas:
- Osar Esplá 3
- Estación Central de Autobuses
Sentido San Vicente:
Salida desde Oscar Esplá 10
- Paradas suprimidas:
- Estación Central de Autobuses
Línea 30 (San Vicente del Raspeig - La Alcoraya)
La afectación comenzará a las 14.00 horas hasta el fin del evento y estas son los cambios en las paradas y el sentido:
Sentido Cañada – Alcoraya:
Desde Avda. Ancha de Castelar continúa por C/ Monóvar, C/ Elda, C/ Pérez Galdós, C/ Poeta Miguel Hernández dónde recupera su recorrido habitual.
- Paradas suprimidas:
- Avda. Ancha de Castelar 153.
- Avda. Ancha de Castelar 103.
- Pintor Sorolla Nº 12
- Paradas habilitadas:
- Miguel Hernández Nº 62
Sentido Hospital de San Vicente:
Desde C/ Poeta Miguel Hernández, C/ Pérez Galdós, C/ Elda, C/ Monóvar, Avda. Ancha de Castelar dónde recupera su recorrido habitual.
- Paradas suprimidas:
- C/ Pintor Sorolla Nº 15
- Ancha de Castelar 130
- Ancha de Castelar 178
- Paradas habilitadas:
- Miguel Hernández Nº 52
Línea C-6 (Alicante - Aeropuerto)
Desde las 9.30 horas hasta las 18.30 horas:
Sentido Alicante:
Desde el aeropuerto cogeremos al Autovía A-7, hasta la Rotonda en C/México, continuamos por Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, Av. Catedrático Soler, Óscar Esplá, Av. Salamanca, Av. Estación, Av. Alfonso el Sabio, Av. Jaime II y Av.
Vázquez de Mella donde realiza un cambio de sentido y recupera su recorrido habitual.
- Paradas suprimidas:
- Agua Amarga II
- Euipo II
- Elche-Cercanías
- Elche-Federico Mayo
- Estación de Autobuses
- Puerta Plaza del Mar
- Paradas habilitadas:
- Alcalde L. Carbonell 15
- Catedrático Soler 29
- Salamanca 10 Fte. Renfe
Sentido Aeropuerto:
Desde Vázquez de Mella, recorrido habitual
