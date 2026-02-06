Cenizas que se convierten en fuegos artificiales y despedidas con horchata y fartons: nuevas peticiones funerarias en Alicante

La manera de despedirse está evolucionando en la Comunidad Valenciana. Junto al formato tradicional, ganan terreno ceremonias más breves e íntimas, pensadas para reflejar la forma de ser de la persona fallecida y para aliviar a la familia de decisiones en un momento especialmente delicado.

Según datos recopilados por Pazy (un servicio de planificación funeraria), en la Comunidad Valenciana el 89 % de los servicios asociados a sus clientes se realizan mediante incineración (frente a un 11 % de entierro). Además, un 76 % opta por prescindir del velatorio, mientras que un 24 % lo mantiene como parte del adiós.

Diferencias por provincias

Los registros apuntan a patrones similares en las tres provincias, con variaciones en el uso del velatorio y el gasto medio asociado:

Alicante: 90 % incineración; la mayoría de servicios sin velatorio . Gasto medio: 2.969 €.

90 % incineración; la mayoría de servicios . 2.969 €. Valencia: 87 % incineración; 35 % mantiene velatorio. Gasto medio: 2.983 €.

87 % incineración; mantiene velatorio. 2.983 €. Castellón: 91 % incineración. Gasto medio: 3.561 €.

Peticiones singulares y límites legales

En paralelo, aparecen solicitudes que evidencian cambios en cómo se entiende el final de la vida, aunque no siempre puedan materializarse por motivos normativos. Entre ellas, figura la petición de que, tras la incineración, las cenizas se conviertan en fuegos artificiales mezclándolas con pólvora, una práctica que plantea restricciones legales y de seguridad.

Más allá de su viabilidad, este tipo de peticiones señalan una tendencia: hablar y dejar por escrito preferencias sobre la despedida, con la idea de que el adiós sea coherente con la biografía y los valores de la persona.

Horchata, fartons y paella: despedidas "de la terreta"

Donde la personalización se ve con más claridad es en gestos cotidianos, especialmente vinculados a la gastronomía local. En algunos encuentros se ha ofrecido horchata con fartons en la mañana del acto; en otros, se ha organizado una paella para familiares y amistades tras la ceremonia, como forma de acompañarse y cerrar el día en comunidad.

Costes y modelos de previsión

En relación con el coste de los servicios funerarios, la OCU ha advertido en distintas ocasiones de que, en determinados casos, un seguro de decesos puede implicar desembolsos acumulados elevados a lo largo de la vida, dependiendo de primas y condiciones. En los datos aportados por Pazy, el importe medio gestionado en la Comunidad Valenciana se sitúa en torno a los 3.000 €, con diferencias por provincia.