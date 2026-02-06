Tres centros educativos de Alicante suman nuevos barracones por la falta de espacio

Tres centros educativos de Alicante han sumado este curso nuevos barracones debido a la falta de espacio para acoger a todos los alumnos. Se trata del colegio la Almadraba y de los institutos San Blas y Doctor Balmis. La Conselleria de Educación ha contratado cuatro prefabricadas con un presupuesto de 124.000 euros de base de licitación.

En el primer caso, el centro de Infantil y Primaria ubicado en la Playa de San Juan, ha visto colocar este año su aula provisional número 12 para albergar una unidad de Primaria. El centro educativo se encuentra por encima de su capacidad, como consecuencia de los alumnos que se matriculan fuera de plazo. La comunidad educativa confía en que sea la última prefabricada, tras siete años desde que llegaron las primeras, debido al avance de las obras del nuevo colegio que podrá acoger 735 alumnos en el barrio más poblado de Alicante a partir del próximo curso.

Por su parte, el IES San Blas, que también tiene ya siete barracones desde el año 2000, ha sumado dos más, ante la alta demanda de alumnos y a la insuficiencia de infraestructuras que ha llevado al centro a la necesidad de una ampliación.

De hecho, desde el equipo directivo confirmaron que Educación se encuentra redactando el proyecto para "ampliar sustancialmente los espacios" y para adaptar las instalaciones, construidas en los años ochenta, a la actual normativa. De momento, se desconocen los plazos sobre el inicio de unas obras que fueron anunciadas hace un año, junto a las mejoras de los institutos San Blas y Cabo Huertas, Las Lomas y Virgen del Remedio.

Aulas prefabricadas en el colegio La Almadraba de Alicante / Pilar Cortés

Saturación

Por último, la Administración autonomica también ha contratado, por un plazo de tres años, la instalación de una prefabricada para Secundaria en el instituto Doctor Balmis, bajo la misma justificación de carecer de espacio suficiente.

Sin embargo, estos no son los únicos barracones que ha estrenado la ciudad este curso ante la saturación que sufren los centros educativos. El caso más controvertido está en el Pla Garbinet, donde se ha abierto un colegio entero en barracones, el número 56, con capacidad para 300 alumnos para atender la creciente matrícula sobrevenida que se da en Alicante. Como ejemplo, solo el pasado curso, el Ayuntamiento aseguró que escolarizó a 3.000 alumnos fuera de plazo.