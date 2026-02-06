Chollazo inmobiliario en Elche: piso con terraza a menos de dos kilómetros del mar por 175.000 euros

El mercado inmobiliario alicantino mantiene su dinamismo con propuestas que combinan ubicación estratégica, superficie generosa y precios competitivos. Desde localidades próximas al litoral hasta barrios consolidados de la capital, los compradores encuentran opciones que destacan por su funcionalidad, buena comunicación y posibilidad de entrar a vivir sin grandes inversiones adicionales.

Piso con terraza en L’Altet, a escasos minutos de la costa

Piso con terraza en L´Altet Aeropuerto Elche / Tucasa.com

En la pedanía de El Altet (Elche), se ofrece este piso de tres dormitorios por 175.000 euros, ubicado en una tercera planta con ascensor y a menos de dos kilómetros del mar. La vivienda cuenta con 108 metros cuadrados construidos y se presenta en buen estado de conservación, lista para ser habitada.

La distribución incluye un vestíbulo, un amplio salón-comedor con salida directa a una terraza con vistas despejadas, cocina independiente totalmente equipada con galería, dos dormitorios dobles —uno de ellos con terraza acristalada—, un dormitorio individual, un baño completo con ducha y un aseo adicional. Se trata de una vivienda exterior, luminosa y bien ventilada.

El Altet destaca por su enclave estratégico, con rápidas conexiones con Elche, Alicante, Santa Pola y el Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche, además de disponer de una amplia oferta de servicios educativos, sanitarios, deportivos y comerciales. Su proximidad al mar y su precio por metro cuadrado, por debajo de la media de la zona, refuerzan su atractivo tanto como residencia habitual como segunda vivienda.

Todos los detalles de la propiedad en el enlace de venta de piso con terraza en L´Altet-Aeropuerto, Elche

Este apartamento es comercializado por Ventanas al Mar, profesionales con una amplia experiencia y cartera de viviendas e inmuebles en Alicante. Puedes contactar con ellos en C/ Músico Juan Latorre Baeza, N/2-Local, Alicante.

Piso reformado y luminoso en el barrio de Los Ángeles, Alicante

Piso en Los Angeles, Alicante / Tucasa.com

En el barrio alicantino de Los Ángeles, se encuentra este piso reformado a la venta por 187.000 euros, situado en una segunda planta exterior dentro de una zona residencial tranquila y bien comunicada. La vivienda dispone de 105 metros cuadrados construidos y se entrega completamente amueblada y equipada.

El inmueble se distribuye en tres dormitorios, un baño moderno con ducha, y un amplio salón-comedor de aproximadamente 30 metros cuadrados con acceso a balcón. La cocina es independiente y está equipada con electrodomésticos y barra tipo office. Todo el piso es exterior, lo que garantiza una excelente entrada de luz natural durante todo el día.

La vivienda destaca por su reforma reciente, su estilo cuidado y su cercanía a transporte público, comercios, parques, piscina municipal y servicios esenciales, además de una rápida conexión con el centro de Alicante y la universidad

Más información y fotografías de venta de piso en Los Ángeles, Alicante

Estas dos viviendas ponen de manifiesto la variedad del mercado residencial en la provincia de Alicante. Desde pisos cercanos al mar en núcleos bien comunicados como El Altet, hasta viviendas reformadas en barrios consolidados de la capital, la oferta actual permite acceder a inmuebles amplios y funcionales a precios aún competitivos dentro del contexto inmobiliario mediterráneo.