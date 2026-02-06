Comerciantes y vecinos exigen medidas contra las colas en el Consulado de Argelia en Alicante

Los comerciantes y vecinos del entorno del Consulado de Argelia en Alicante han dicho basta y han iniciado este viernes una campaña de recogida de firmas para exigir que se adopten medidas inmediatas por las aglomeraciones que se registran desde hace una semana junto a la oficina consular con motivo del próximo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros anunciado por el Gobierno. Los afectados se quejan de problemas de seguridad, convivencia, movilidad, salubridad y económicos por la pérdida de ingresos en los comercios.

La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes de Calderón de la Barca y afines, la Asociación de Comerciantes y afines Corazón de Alicante, junto a otros comerciantes, residentes y vecinos del entorno del Consulado de Argelia en Alicante, situado en la calle Pintor Velázquez. Los comerciantes y vecinos reclaman una solución urgente por los problemas que, aseguran, se están generando por la masiva afluencia diaria de personas que acuden al Consulado de Argelia a realizar trámites, en concreto a firmar un poder que permita a sus familiares u otra persona solicitar en su país de origen el certificado de antecedentes penales que se exigirá en el proceso de regularización, cuya apertura está prevista para el próximo mes de abril.

Degradación del entorno

Según los promotores de esta recogida de firmas, la situación está provocando aglomeraciones en la vía pública, degradación del entorno y problemas de convivencia vecinal, además de impactos en orden público, salubridad, movilidad, obstrucción de aceras y calles y perjuicio económico para la actividad comercial de la zona.

Algún comercio ha tenido incluso que cerrar temporalmente, como una lavandería de autoservicio donde entraban los migrantes a dormir.

Los comerciantes y vecinos solicitan que los organismos implicados -Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno y el propio Consulado de Argelia- adopten medidas inmediatas.

Entre las propuestas de los comerciantes figuran el traslado temporal de los trámites del consulado a unas instalaciones fuera del centro urbano o a zonas periféricas. También reclaman la liberación inmediata de las aceras y la reapertura al tráfico de las calles afectadas, garantizando el derecho a transitar libremente por las calles Pintor Velázquez, Juan de Herrera y Padre Mariana.

Asimismo, reclaman que solo se permita esperar en la calle del consulado a las personas con cita previa y con horarios asignados por tramos para evitar concentraciones masivas, así como reforzar la presencia policial y los servicios de limpieza.

La Subdelegación del Gobierno ha acogido este viernes una reunión a la que ha asistido el subdelegado, el cónsul de Argelia en Alicante y el comisario jefe provincial con el fin de analizar la situación y buscar una solución que permita garantizar la seguridad y el orden público en la zona.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional continúa con el despliegue en la calle del consulado, donde este jueves por la tarde se produjeron nuevos incidentes. Un joven argelino fue detenido por un delito de atentado al causar lesiones a un agente que trató de evitar que se colara en el consulado. Asimismo, un comerciante chino mantuvo una disputa con un ciudadano argelino que fue a comprarle un sello de caucho y como no tenían quiso quitarle uno que tenía en el mostrador. Ambos se pelearon y el comerciante le golpeó en la cabeza con un palo metálico, por lo que fue detenido.