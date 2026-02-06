La Volta obligará a cortar el tráfico hoy en el centro y limitará el acceso a la estación de autobuses

La tercera etapa de la 77ª Vuelta Ciclista a la Comunidad Valencia pasará por la ciudad de Alicante este viernes y traerá algunas complicaciones de tráfico. Entre las 15.00 y las 16.45 horas habrá que cortar el tráfico de algunas vías para facilitar el paso del pelotón de 126 ciclistas.

El recorrido de la Volta afectará a Urbanova, a los accesos al aeropuerto de Alicante-Elche, a la estación de autobuses y frente litoral hasta su salida por la avenida de Dénia en sentido San Juan. A la altura del monasterio de Santa Faz se dirigirá hacia los términos municipales de Xixona y Agost para acabar en San Vicente del Raspeig. Esta etapa tiene un recorrido de 158 kilómetros y parte de Orihuela.

Cortes de tráfico en Alicante este viernes

El recorrido que se verá afectado en el término municipal de Alicante es el siguiente:

N-332, en el límite con el término municipal de Elche, en el Saladar de Aguamarga

avenida de Elche

plaza del Arquitecto Miguel López

paseos de Loring y Mártires de la Libertad

Puerta del Mar

avenida Juan Bautista Lafora

calle Jovellanos

avenida de Denia hasta el término municipal de San Juan.

El recorrido de la Volta a la Comunitat Valenciana a su paso por Alicante / Ayuntamiento de Alicante

El paso de la caravana de la Volta por este último punto será por los pasos subterráneos para una menor afección al tráfico rodado, por lo que las intersecciones en superficie con la calle Canónigo Manuel Penalva, avenida Pintor Xavier Soler (Gran Vía9, avenida Deportista Alejandra Quereda (Vía Parque) y el enlace con la autopista A-70 estarán abiertas al tránsito de vehículos. Eso sí, no se podrá continuar por los ramales o accesos que conducen a la avenida de Denia.

El acceso al aeropuerto desde el centro de Alicante estará señalizado mediante una ruta alternativa, situada entre la intersección de la N-332 y la N-340, en la avenida de Elche.

Urbanova, incomunicada durante 90 minutos

El barrio de Urbanova “permanecerá incomunicado con el resto del municipio” durante el paso de la ‘serpiente multicolor’, lo que se estima en unos 90 minutos, indica el ayuntamiento en una nota. Estará, igualmente, limitado el acceso a la estación de autobuses.

El estacionamiento en todo el recorrido de la carrera estará prohibido y despejado desde las 22 horas del jueves 5 de febrero y se realizarán cortes de calles en todas las vías recayentes al circuito.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha recomendado "utilizar las vías de circunvalación de la ciudad, tanto Gran Vía como Vía Parque y la autovía A7, evitando el frente litoral entre las tres y las cinco de la tarde". "La Policía Local habilitará los desvíos de tráfico pertinentes para facilitar el paso de la prueba ciclista en estas dos horas, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos entre las tres y las cinco de la tarde", ha añadido el edil.