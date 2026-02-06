La Feria del Templo Chino de Alicante se celebra este domingo con espectáculos, desfiles y experiencias gastronómicas
El Puerto acogerá durante todo el día diversas actuaciones
La Feria del Templo Chino de Alicante 2026 llega este domingo a la plaza del Puerto como parte del programa ‘Happy Chinese New Year’.
Este evento está organizado por la Asociación para la Integración y Asistencia China y la Asociación de Promoción Pacífica del Mediterráneo en España, y con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y de la Autoridad Portuaria.
Esta segunda edición tiene como objetivo consolidarse como una plataforma de intercambio cultural entre China y España y tendrá como eje central la celebración del Año Nuevo Chino. Los asistentes podrán disfrutar de una exposición de cultura tradicional china, espectáculos, experiencias gastronómicas, actividades interactivas y desfiles.
Programa de la Feria del Templo Chino de Alicante
Durante la jornada del 8 de febrero tendrá lugar estos eventos:
- 10:30 – 11:30: Desfile del Año Nuevo Chino
- 12:00 – 14:00: Ceremonia de inauguración + Primera actuación
- 15:30 – 17:00: Segunda actuación + Clausura
