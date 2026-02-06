La Feria del Templo Chino de Alicante se celebra este domingo con espectáculos, desfiles y experiencias gastronómicas

La Feria del Templo Chino de Alicante 2026 llega este domingo a la plaza del Puerto como parte del programa ‘Happy Chinese New Year’.

Este evento está organizado por la Asociación para la Integración y Asistencia China y la Asociación de Promoción Pacífica del Mediterráneo en España, y con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y de la Autoridad Portuaria.

Esta segunda edición tiene como objetivo consolidarse como una plataforma de intercambio cultural entre China y España y tendrá como eje central la celebración del Año Nuevo Chino. Los asistentes podrán disfrutar de una exposición de cultura tradicional china, espectáculos, experiencias gastronómicas, actividades interactivas y desfiles.

Feria del Templo Chino de Alicante 2026

Programa de la Feria del Templo Chino de Alicante

Durante la jornada del 8 de febrero tendrá lugar estos eventos:

Noticias relacionadas