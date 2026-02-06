Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria del Templo Chino de Alicante se celebra este domingo con espectáculos, desfiles y experiencias gastronómicas

El Puerto acogerá durante todo el día diversas actuaciones

Cartel de la Feria del Templo Chino de Alicante 2026

Cartel de la Feria del Templo Chino de Alicante 2026 / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

La Feria del Templo Chino de Alicante 2026 llega este domingo a la plaza del Puerto como parte del programa ‘Happy Chinese New Year’. 

Este evento está organizado por la Asociación para la Integración y Asistencia China y la Asociación de Promoción Pacífica del Mediterráneo en España, y con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y de la Autoridad Portuaria.

Esta segunda edición tiene como objetivo consolidarse como una plataforma de intercambio cultural entre China y España y tendrá como eje central la celebración del Año Nuevo Chino. Los asistentes podrán disfrutar de una exposición de cultura tradicional china, espectáculos, experiencias gastronómicas, actividades interactivas y desfiles.

Programa de la Feria del Templo Chino de Alicante

Durante la jornada del 8 de febrero tendrá lugar estos eventos:

  • 10:30 – 11:30: Desfile del Año Nuevo Chino
  • 12:00 – 14:00: Ceremonia de inauguración + Primera actuación
  • 15:30 – 17:00: Segunda actuación + Clausura

