Educación
Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante
Directores de centros públicos alertan de dificultades por la competencia con las nuevas academias y piden aumentar la oferta para evitar que quede supeditada al bolsillo de las familias
Pagan desde 3.000 euros por cada curso de Formación Profesional (FP) en el que se matriculan, un coste que, en el caso de que la enseñanza sea presencial, se multiplica hasta los 500 euros al mes, con lo que el precio de un ciclo formativo completo puede acercarse a los 9.000 euros. Los centros y academias privadas que enseñan un oficio y dan respuesta a una de las salidas educativas que más está creciendo entre los jóvenes están proliferando en la provincia de Alicante, siguiendo una estela nacional con un impacto mucho mayor en otras comunidades autónomas, lo que ha llevado al Gobierno central a anunciar un cerco a la apertura de nuevos negocios que carezcan de una mínima calidad en la enseñanza.
La incidencia de la privatización de la FP y las controvertidas fórmulas que están empleando algunas academias para que los alumnos realicen prácticas en los centros de trabajo, poniendo en dificultades a los estudiantes de la pública, ha hecho que directores de centros educativos alicantinos aplaudan la decisión de controlar a los centros privados que no ofrezcan las garantías formativas.
Las familias de Sanidad, Informática y Comunicaciones, donde la demanda ha llegado a quintuplicar la oferta pública, son las que se han convertido en un filón para estas academias, independientemente de las salidas laborales que luego tengan estos estudios, que no siempre son rápidas. Además, desde la enseñanza pública se cuestiona el abuso de la semipresidencialidad o de la formación a distancia en estudios que son meramente prácticos y que haya alumnos que solo acudan a estas academias para realizar los exámenes.
Los centros privados han encontrado un filón en la educación a distancia pese a que hay ciclos que son meramente prácticos
Prácticas con previo pago
"La FP no puede ser un refugio de fondos de inversión para su propio negocio", afirma Cristóbal Melgarejo, director del centro integrado de FP Valle de Elda, quien sostiene que se está generando "una doble red mediante el uso de plataformas y que estas no garantizan una adecuada calidad al alumnado".
La FP no puede ser un refugio de fondos de inversión para su propio negocio
El responsable de este centro educativo alerta que como se ha visto en otras comunidades autónomas, estas empresas para garantizar la formación en empresa "pagan a los centros de trabajo y a los tutores, lo que terminantemente prohibido y dejando en desventaja a la educación pública que siempre actúa en la legalidad". En esta realidad coincide el director del IES Antonio José Cavanilles de Alicante, Rafa Herrero. "Con la nueva ley de Formación profesional, en las que la formación en empresa se debe de realizar obligatoriamente en centros de trabajo existe el problema que en familias profesionales como Sanidad o Atención socio-comunitaria, en las que los mayores empleadores son la administración pública, la gestión para que puedan realizar las prácticas en estos centros públicos es muy compleja, debiendo de acudir a los centros privados, sobre todo en Sanidad", explica.
Sin embargo, el responsable del instituto alicantino advierte de esto está provocando que los estudiantes de la privada, con pago previo a las entidades donde se realiza la formación en empresa (clínicas y hospitales privados), acaben ocupando las plazas y teniendo prioridad sobre el alumnado de los centros públicos.
Directores advierten que los alumnos de la privada son cogidos antes por las empresas para las prácticas porque pagan
Oferta que no tiene la pública
Esta realidad también ha sido constatada por directores de otros centros integrados de FP, como el de La Torreta en Elche. "Están ejerciendo una competencia que nos afecta", admite José Andrés Gutiérrez, quien también advierte de las dificultades para que los centros educativos obtengan la autorización de títulos sanitarios por parte de la Conselleria de Educación que solo tienen las academias privadas. Ejemplo de ello son Higiene Bucodental; Imagen para el Diagnóstico; DAM/DAW; Educación Infantil; Integración Social, titulaciones ofertadas en privadas y muy limitadas o inxistentes en la pública en la Comunidad Valenciana, según un informe de Comisiones Obreras.
Frente la proliferación de estos negocios, los directores coinciden en que la necesidad de una regulación. "Todos debemos seguir las mismas reglas y asumir las mismas responsabilidades. Por lo tanto, todo lo que sea asegurar esta equidad a todos los agentes implicados, bienvenido sea", defiende Carlos Llorca, director del centro integrado de FP Canastell, de San Vicente.
Ahora bien, para los responsables educativos los "límites a la apertura de centros privados", anunciados por el presidente del Gobierno, deberían de ir acompañados con un aumento y mejora de la oferta de estudios. "Se ha de seguir adaptando el mapa de oferta de FP, a las necesidades reales de los diferentes sectores productivos y estudios superiores que igualmente tengan salida profesional. Y estos incrementos que se ofrezcan desde la oferta pública y no de la privada que, lógicamente, queda supeditada al nivel económico de las familias para poder cursarlos", añade Llorca.
Se ha de seguir adaptando el mapa de oferta de FP, a las necesidades reales de los diferentes sectores productivos y estudios superiores que igualmente tengan salida profesional
La privatización de la FP en la Comunidad y en Alicante
La Formación Profesional privada ha tenido un ascenso meteórico impulsada por la modalidad a distancia. Los últimos datos del Ministerio de Educación, recogidos por el informe ‘Radiografía de la FP en España 2026’ de Comisiones Obreras, revelan que el alumnado de FP privada online ha crecido a nivel nacional en un 324% desde el curso 2018-2019, hasta alcanzar las 128.971 matriculas, mientras que la red pública cuenta con 94.329 estudiantes en esta modalidad.
El citado estudio sitúa a la Comunidad Valenciana entre las que combina una elevada privatización con economías marcadas por la estacionalidad, al mismo nivel que en Baleares, Andalucía y Murcia. En estos territorios, el sindicato advierte de que la expansión de la FP privada –muy especialmente en modalidad a distancia– ha sido la respuesta a la insuficiencia de plazas públicas, mientras que la estructura productiva basada en el turismo, la agroindustria y los servicios introduce una alta rotación y precariedad en las prácticas y en el empleo juvenil.
En la provincia de Alicante, la FP ha ganado en solo cinco años más de 10.000 nuevos alumnos. El número de jóvenes alicantinos que apuestan por aprender un oficio se ha incrementado en un 32 %, hasta superar los 42.000 estudiantes por ser una vía formativa más rápida y práctica y con una alta inserción laboral, lo que está llevando a las empresas a buscar mano de obra en los centros educativos, incluso, antes de que el alumnado haya acabado su formación. De hecho, la Comunidad Valenciana es la segunda con más proporción de alumnado escolarizado en los ciclos formativos grado medio y superior de toda España, según el último informe del Ministerio de Educación.
Según los últimos datos de la Conselleria de Educación, en la provincia de Alicante, entre los cursos 2022-2024, había 37.159 alumnos de FP matriculados en centros públicos (el 86 %), 4.242 (casi el 10 %) en centros concertados y 1.714 (4 %) en privados.
