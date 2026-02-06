Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante

Pagan desde 3.000 euros por cada curso de Formación Profesional (FP) en el que se matriculan, un coste que, en el caso de que la enseñanza sea presencial, se multiplica hasta los 500 euros al mes, con lo que el precio de un ciclo formativo completo puede acercarse a los 9.000 euros. Los centros y academias privadas que enseñan un oficio y dan respuesta a una de las salidas educativas que más está creciendo entre los jóvenes están proliferando en la provincia de Alicante, siguiendo una estela nacional con un impacto mucho mayor en otras comunidades autónomas, lo que ha llevado al Gobierno central a anunciar un cerco a la apertura de nuevos negocios que carezcan de una mínima calidad en la enseñanza.

La incidencia de la privatización de la FP y las controvertidas fórmulas que están empleando algunas academias para que los alumnos realicen prácticas en los centros de trabajo, poniendo en dificultades a los estudiantes de la pública, ha hecho que directores de centros educativos alicantinos aplaudan la decisión de controlar a los centros privados que no ofrezcan las garantías formativas.

Las familias de Sanidad, Informática y Comunicaciones, donde la demanda ha llegado a quintuplicar la oferta pública, son las que se han convertido en un filón para estas academias, independientemente de las salidas laborales que luego tengan estos estudios, que no siempre son rápidas. Además, desde la enseñanza pública se cuestiona el abuso de la semipresidencialidad o de la formación a distancia en estudios que son meramente prácticos y que haya alumnos que solo acudan a estas academias para realizar los exámenes.

Prácticas con previo pago

"La FP no puede ser un refugio de fondos de inversión para su propio negocio", afirma Cristóbal Melgarejo, director del centro integrado de FP Valle de Elda, quien sostiene que se está generando "una doble red mediante el uso de plataformas y que estas no garantizan una adecuada calidad al alumnado".

El responsable de este centro educativo alerta que como se ha visto en otras comunidades autónomas, estas empresas para garantizar la formación en empresa "pagan a los centros de trabajo y a los tutores, lo que terminantemente prohibido y dejando en desventaja a la educación pública que siempre actúa en la legalidad". En esta realidad coincide el director del IES Antonio José Cavanilles de Alicante, Rafa Herrero. "Con la nueva ley de Formación profesional, en las que la formación en empresa se debe de realizar obligatoriamente en centros de trabajo existe el problema que en familias profesionales como Sanidad o Atención socio-comunitaria, en las que los mayores empleadores son la administración pública, la gestión para que puedan realizar las prácticas en estos centros públicos es muy compleja, debiendo de acudir a los centros privados, sobre todo en Sanidad", explica.

Sin embargo, el responsable del instituto alicantino advierte de esto está provocando que los estudiantes de la privada, con pago previo a las entidades donde se realiza la formación en empresa (clínicas y hospitales privados), acaben ocupando las plazas y teniendo prioridad sobre el alumnado de los centros públicos.

Oferta que no tiene la pública

Esta realidad también ha sido constatada por directores de otros centros integrados de FP, como el de La Torreta en Elche. "Están ejerciendo una competencia que nos afecta", admite José Andrés Gutiérrez, quien también advierte de las dificultades para que los centros educativos obtengan la autorización de títulos sanitarios por parte de la Conselleria de Educación que solo tienen las academias privadas. Ejemplo de ello son Higiene Bucodental; Imagen para el Diagnóstico; DAM/DAW; Educación Infantil; Integración Social, titulaciones ofertadas en privadas y muy limitadas o inxistentes en la pública en la Comunidad Valenciana, según un informe de Comisiones Obreras.

Frente la proliferación de estos negocios, los directores coinciden en que la necesidad de una regulación. "Todos debemos seguir las mismas reglas y asumir las mismas responsabilidades. Por lo tanto, todo lo que sea asegurar esta equidad a todos los agentes implicados, bienvenido sea", defiende Carlos Llorca, director del centro integrado de FP Canastell, de San Vicente.

Ahora bien, para los responsables educativos los "límites a la apertura de centros privados", anunciados por el presidente del Gobierno, deberían de ir acompañados con un aumento y mejora de la oferta de estudios. "Se ha de seguir adaptando el mapa de oferta de FP, a las necesidades reales de los diferentes sectores productivos y estudios superiores que igualmente tengan salida profesional. Y estos incrementos que se ofrezcan desde la oferta pública y no de la privada que, lógicamente, queda supeditada al nivel económico de las familias para poder cursarlos", añade Llorca.

