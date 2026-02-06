Novedades en la cremà de las barracas de Especial de las Hogueras de Alicante

Alicante encara las próximas Hogueras con cambios en la cremà de las barracas de Especial tras la polémica desatada en las Hogueras de 2025. El Ayuntamiento y la Federació de les Fogueres de Sant Joan han alcanzado un acuerdo que introduce cambios organizativos para la cremà de las portaladas, que se diferenciarán por categorías y por ubicación de las barracas.

La decisión fue trasladada este viernes durante una asamblea informativa celebrada por la Federació, en la que participaron alrededor de una treintena de asociaciones. En el encuentro se detallaron además nuevas medidas técnicas orientadas a garantizar la seguridad en la vía pública que exigirá el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), tras el análisis realizado en los últimos meses y en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad durante los días grandes de las Hogueras de 2025. Además, se concede una moratoria de un año para la renovación de los proyectos técnicos actualmente vigentes, la mayoría caducaban este año.

Cambios en la cremà

Este año, las condiciones para la cremà de las portaladas de las barracas cambian tras la polémica generada en 2025. Todas las barracas, independientemente de su categoría, estarán obligadas a realizar la cremà junto a las hogueras de sus respectivos distritos, una norma que también se aplicará a las barracas de Especial, aunque con algunas excepciones.

Un caso particular será el de las barracas de categoría Especial situadas en la zona centro. Estas podrán realizar la cremà de forma independiente a la hoguera a la que estén vinculadas, pero siempre de manera coordinada: las portaladas de tres barracas diferentes se quemarán al mismo tiempo. Para ello, deberán trasladar sus portaladas al espacio habilitado para la cremà, donde contarán con un equipo específico de bomberos encargado de supervisar la operación.

Esta medida responde directamente a la polémica de las Hogueras de 2025, cuando todas las barracas colindantes con Alfonso el Sabio, salvo Els Chuanos, agrupación a la que pertenece el alcalde Luis Barcala, no pudieron quemar sus portaladas, provocando sorpresa e indignación entre los barraquers. Desde el Ayuntamiento, se justificó la decisión mediante un informe de bomberos que señalaba la importancia de la “seguridad pública”, la “interferencia en la planificación operativa de la noche de la cremà” que supone quemar portaladas junto a las hogueras y la “ausencia de un plan técnico de seguridad debidamente aprobado”.

Un año más tarde, tanto el Ayuntamiento como la Federació presentan una solución “a medias” para las barracas del centro de Especial, que no terminan de cumplir con lo exigido el pasado mes de julio por sus presidentes. Estos buscaban mantener una cremà única por cada portalada de Especial ubicada en Alfonso el Sabio, algo que este 2026 tampoco se permitirá.

Moratoria

Uno de los puntos clave del acuerdo es la moratoria de un año que permitirá a las barracas mantener sus proyectos técnicos actuales, la mayoría caducados, así como los espacios que ocupan, al menos durante las Hogueras de 2026. Esta medida afecta especialmente a las barracas situadas en la avenida Alfonso el Sabio, que habían quedado en el centro de la polémica. Pese a las dudas planteadas, este año seguirán instalándose en el mismo emplazamiento, aunque con nuevas directrices de seguridad.

No obstante, la situación podría cambiar de cara a 2027. Los técnicos municipales y los bomberos prevén que entonces se apliquen modificaciones más profundas, especialmente en zonas céntricas, lo que podría implicar la salida de algunas barracas de determinadas avenidas. Estos cambios también podrían repercutir en otros distritos actualmente bajo revisión, afectando a agrupaciones festeras como Pica i Vola o Lo Millor de la Terreta.

Nuevas directrices de seguridad

La prioridad inmediata para este año pasa por la reorganización del espacio interior de las barracas. Los bomberos han establecido que el mobiliario fijo, como barras, aseos o escenarios, deberá alinearse en una misma línea para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia. Además, el mobiliario móvil, como mesas y sillas, deberá recogerse cuando no haya público en el recinto.

Otro de los requisitos fundamentales es la creación de un pasillo interior libre de 3,5 metros, la anchura necesaria para permitir el paso de los camiones de bomberos. Estas medidas deberán cumplirse en todas las barracas y serán supervisadas durante los días de fiesta. Entre las principales novedades figura también la modificación de las portaladas. Estas estructuras deberán adaptarse a nuevas alturas máximas en función de la categoría de la barraca: seis metros para Especial, cinco para Primera y cuatro para Segunda y Tercera. Además, deberán incorporar sistemas móviles, como ruedas o módulos desmontables, que permitan abrir paso rápidamente en caso de emergencia.